Битва желто-синих. «Химки» в концовке уступили «Маккаби» - Советский спорт
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06 февраля 2020 00:45БаскетболКудрявцева Екатерина

Битва желто-синих. «Химки» в концовке уступили «Маккаби»

Подмосковный клуб провел сложнейший поединок в Тель-Авиве и в концовке уступили местной команде со счетом 77:80.

В Евролиге вновь стартовала «двойная» игровая неделя. «Химки» отправились покорять Тель-Авив и отвоевывать у местного «Маккаби» очень важную для себя победу. У химчан все меньше прав на ошибку: необходимо уже собирать в копилку победные выездные матчи. Всего две победы отделяют желто-синих от восьмого места турнирной таблицы и возможностью попадания в плей-офф. Но вот незадача – в лазарете подмосковной команды уже не хватает мест. В Израиль не полетели Энтони Гилл, Джереми Эванс, Крис Крамер, Дайрис Бертанс, Тимофей Мозгов и Петр Губанов. У «Маккаби» из-за травмы за пределами площадки и вне этой игры остался лидер, самый результативный Скотти Уилбекин.

Главный тренер химчан Римас Куртинайтис в предматчевом интервью также не обошел стороной момент здоровья игроков в обеих командах:

У «Маккаби» такие же проблемы с травмами, как у нас, однако это всегда серьезный соперник, и мы знаем, как тяжело обыграть эту команду на их площадке. Их отлично поддерживает зал, также при своих болельщиках игроки дают двойную энергию. Многое будет зависеть от того, каким составом они выйдут, если с Уилбекином, то будет одна игра, если без него, то другая. В этом сезоне «Маккаби» играет достойно и справедливо занимает место в верхней части турнирной таблицы. Они проиграли пару матчей в Евролиге, но это ни о чем не говорит. Одним словом, мы в боевой форме. Предстоит сложный матч, но мы готовы.

НЕРВНЫЙ БАСКЕТБОЛ

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При переполненных израильских трибунах «Химки» бросаются в важный бой. Янис Тимма играет с травмой, но терпеливо сидит в засаде и в нужный момент расстреливает кольцо соперников. Кстати три раза получает пас и три раза попадает. Нестареющий капитан Сергей Моня тоже напоминает о том, что есть еще порох в пороховницах. А вот гостям остается смириться и догонять. Первая четверть на радость болельщиков, но на досаду тренеров (они-то рассчитывали на защиту) выдается достаточно результативной для обеих команд. Однако, благодаря активным действиям Алексея Шведа и Йонаса Жеребко гостям удается вырваться вперед. Швед долго пристреливается и под занавес четверти, наконец, попадает издали – 28:20.

В начале второй десятиминутки счет на табло на половине «Химок» замораживается на отметке 33, а вот хозяева пускаются в атаку и после рывка сокращают отставание до двух очков. Но реанимация от Шведа и Жеребко вовремя спасает ситуацию. Яннис Сферопулос недоволен своей командой, нервничает и берет два быстрых тайм-аута. Но две минуты перерыва греческого тренера помогают лишь химчанам увеличить свое преимущество до «+11» – 47:36.

ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ СЧИТАЕТСЯ

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К нашему сожалению, перерыв пошел на пользу игрокам «Маккаби», которые перенастраивают свои силы в раздевалке и выходят на вторую половину встречи «новой» командой. «Химки» не забивают и получают быстрые нападения на свое кольцо. Рывок 12:0 и «Маккаби» уже впереди. Команды меняются местами и запускают пресловутые качели. Несмотря на равный счет на табло после 30 минут встречи (60:60), желто-синие катастрофически уступают третью четверть со счетом 13:24. А впереди уже ждет валидольная концовка и бешеные эмоции. У «Маккаби» резко подскакивает результативность издали, у «Химок» не попадают ни Тимма, ни Швед, но Алексей все же делает дабл-дабл. На площадке разворачивается равный бой, команды обмениваются попаданиями и передают друг другу пальму первенства. Швед на характере забивает эмоциональную «треху», но этого недостаточно для победы! Несколько досадных ошибок подмосковных баскетболистов в конце этого горячего поединка решают исход встречи в пользу «Маккаби» 80:77. Конечно, «Химки» бились до конца, и им просто чуть-чуть не хватило в концовке, но как говорится, чуть-чуть не считается.

Евролига
Регулярный чемпионат
23-й тур

«Маккаби» Т-А – «Химки» – 80:77 (20:28, 16:19, 24:13, 20:17)

«Маккаби»: Брайант (21 очко), Хантер (10 + 8 подборов), Эйси (6), Калояро (4), Джексон (3) – старт; Дорси (12), Авдия (11 + 9 подборов), Рейнольдс (7), С. Коэн (6), Дж. Коэн (0)

«Химки»: Швед (18 + 10 передач), Тимма (13), Букер (7), Моня (3), Зайцев (2) – старт; Жеребко (17), Йович (11), Вяльцев (4), Карасев (2)

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