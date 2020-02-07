«Химки» сияют ярче красной звезды. Команда из Подмосковья взяла реванш за поражение в Белграде - Советский спорт
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07 февраля 2020 22:45БаскетболВелиев Эмиль

«Химки» сияют ярче красной звезды. Команда из Подмосковья взяла реванш за поражение в Белграде

По сумме двух матчей выше в таблице все равно остались сербы.

Игра обещала быть напряженной. Первый матч между этими соперниками завершился убедительной победой «Црвены Звезды» со счетом 90:78. Масла в огонь добавили и травмы, о чем также перед матчем высказался главный тренер химчан Римас Куртинайтис:

Самая большая проблема – травмы, так как практически каждый матч мы теряем по игроку. Надо играть до последнего бойца, деваться некуда. Сейчас нам предстоит домашний матч с «Црвеной Звездой», который нужно выигрывать. Это хорошая команда, которая всегда борется, о чем говорит недавний матч с «Панатинаикосом», где они вытащили концовку. Сложный соперник защитного плана, и все будет зависеть от наших решений в нужные моменты. Однако в данный момент я не столько думаю о сопернике, как о нашей команде, потому что играть Евролигу всемером через день – задача сложная.

Начало игры напоминает разминку перед матчем всех звезд. Обе команды решают сделать ставку на атаку, поэтому уже в первые пять минут баскетболисты исполняют несколько красивых данков, забивают легкие мячи из-под кольца и «трешки» без сопротивления на радость зрителям. Карнавал быстрых и ярких очков венчает эффектный «аллей-уп» в исполнении гостей. Лоренцо Браун отдает – Огнен Добрич забивает. После этого наступает время «Химок». Желтые-синие начинают более внимательно играть в обороне, не давать проходить в трехсекундную зону, что моментально создает «Црвене» проблемы. Гости вполне обоснованно видят главную угрозу в составе соперника в лице Алексея Шведа, поэтому всеми силами пытаются перекрыть кислород именно ему. Впрочем, это открывает простор для действий другим снайперам из Подмосковья. Янис Тимма, Егор Вяльцев, а потом и сам Швед точно стреляют из дали, организуя рывок 15:5 и десятиочковое преимущество для своей команды по итогам четверти.

Второй игровой отрезок получается гораздо менее результативным. «Црвена Звезда» первые очки и вовсе набирает лишь на пятой минуте. «Химки» сразу же отвечают дуплетом: сначала Вяльцев находит под кольцом Девина Букера, который колотит сверху так, что, казалось, может не выдержать даже щит на «Арене Мытищи», а потом Йонас Жеребко использует позиционную ошибку игроков гостей и задает мячу идеальную траекторию броском из-за дуги. Забегая вперед, стоит сказать, что данк американца стал в итоге лучшим моментом матча. Гости, в свою очередь, продолжают по накатанной рваться под кольцо, рассчитывая на своих «больших» – в особенности, на Владимира Штимаца (210 сантиметров), но излишняя торопливость приводит лишь к потерям, которых по итогам половины матча набралось целых 16. На две подряд «трешки» Кевина Пантера в концовке, Букер, успевающий отрабатывать как в обороне, так и в атаке, отвечает своим дальним попаданием, уводя команды на большой перерыв со счетом 48:36 в пользу химчан.

Третью четверть открывает главный снайпер «Химок», исполняя свой фирменный «шведский» бросок, будто отдавая дань своей фамилии и скандинавскому государству, схожему по цветам с подмосковной командой. После этого минута озарения наступает у Бранко Лазича, набравшего пять очков за две атаки, но Жеребко быстро успокаивает гостевой сектор, на котором традиционно много болельщиков «Спартака», у которых с «Црвеной Звездой» дружественные отношения в связи с одними и одинаковыми цветами, набирая 6 легких очков из-под кольца подряд, после чего преимущество желто-синие снова переваливает за 12 очков по итогам самой нерезультативной четверти.

Заключительный отрезок дала ответы на все оставшиеся вопросы. «Црвена Звезда» выглядит подавленной, будто понимая, что отыграться уже не получится. Даже эксцентричный тренер сербов Драган Сакота перестает после каждого неудачного момента окрашиваться в цвет своей команды, и, кажется, смирился с поражением. Самым запоминающимся моментом в последней четверти стал нокдаун Букера. Американец осуществил незаконное проникновение в «краску» соперника, за что и получил мощнейший удар локтем по затылку от одного из защитников красно-белых. К счастью, уже вскоре пятый номер вернулся на площадку и продолжил «кошмарить» игроков соперника. «Химки» в последние минуты и вовсе бросили играть, поэтому общее преимущество сократилось до четырех очков, но Швед, не добравший одной передачи до дабл-дабла, с линии штрафных установил окончательный счет 78:72.

После этой победы «Химки» занимают 11-е место в таблице. Тем не менее, «Црвена Звезда» обходит команду из Подмосковья из-за лучшей разницы забитых и пропущенных очков. Напомним, в первом матче между этими командами в Белграде хозяева победили с отрывом «+12».

Евролига
Регулярный чемпионат
24-й тур

«Химки» – «Црвена Звезда» – 78:72 (28:18, 20:18, 16:15, 14:21)

«Химки»: Швед (22 очка + 9 передач), Букер (13 + 7 подборов), Тимма (6), Зайцев (5), Моня (3) – старт; Жеребко (19 + 8 подборов), Вяльцев (6), Йович (4)

«Црвена Звезда»: Добрич (9), Лазич (7), Браун (6), Симанич (3), Оджо (2) – старт; Пантер (20), Штимац (10), Гист (6), Давидовац (5 + 8 подборов), Перпероглу (2), Ягодич-Куриджа (2), Дженкинс (0)

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