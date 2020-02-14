В память о Кобе и Джанне. В НБА в этот уик-энд пройдет «Матч всех звезд»

О ФОРМАТЕ

Предстоящий «Матч звезд» станет 69-м в истории Лиги. Впервые подобное шоу было организовано в 1951 году и с тех пор не проводилось лишь однажды – в 1999-м звездный уик-энд отменили из-за локаута.

Всего в третий раз «МвЗ» состоится в Чикаго. Ранее домашний город «Буллс», за которые почти всю карьеру провел великий Майкл Джордан, принимал шоу только в 1971 и в 1988 годах.

Состав участников определялся в несколько этапов. Сначала провели голосование среди простых болельщиков, игроков НБА и журналистов – по его итогам были определены участники стартовых пятерок. Затем уже тренеры проголосовали за запасных игроков.

Второй год подряд и второй раз в истории «Матч звезд» пройдет не между сборными Востока и Запада, а между командами двух игроков, которые набрали наибольшее число голосов болельщиков. Как и в прошлом сезоне, ими стали Леброн Джеймс и Яннис Адетокунбо.

Когда был определен полный состав участников матча (по 12 игроков от Востока и Запада), состоялась церемония «драфта» - Леброн и Яннис поочередно выбирали партнеров в свои команды. В первом раунде распределялись игроки старта, во втором – запасные. Леброн получил первый пик, как победитель голосования болельщиков. Под ним, в итоге, «ушел» партнер Джеймса по «Лейкерс» Энтони Дэвис. Яннис первым для себя выбрал Джоэля Эмбиида.

Сам матч будет посвящен памяти Кобе Брайанта. Легенда мирового баскетбола погиб 26 января при крушении личного вертолета в окрестностях Калабасаса (Калифорния). Всего катастрофа унесла жизни девяти человек – в том числе, 13-летней дочери Кобе Джанны. В их честь все игроки команды Леброна будут выступать под номером «2», принадлежавшим Джанне в школьной сборной. А игроки команды Янниса – под номером «24» (один из номеров Брайанта в «Лейкерс»).

В этом году матч пройдет в принципиально новом формате и по новым правилам. Так, победитель будет определятся в каждой четверти отдельно, при этом счет будут обнулять перед началом очередного отрезка игры. Исключение составит заключительная четверть, которая продлится не 12 минут чистого времени, а столько, сколько потребуется игрокам одной из команд, чтобы набрать нужное количество очков. Его определят следующим образом – суммируют лучшие показатели по итогам первых трех четвертей, и добавляют к нему еще 24 очка. Изменения призваны поднять спортивный интерес к результатам матча и активизировать борьбу на площадке.

Помимо главного матча, который состоится в воскресенье, в рамках Всезвездного уик-энда также пройдет конкурс трехочковых бросков, данк-контест, конкурс мастерства и «Матч восходящих звезд», в котором выступят игроки, проводящие в НБА первый или второй сезон.

500 000 долларов составит призовой фонд главного матча. По 100 000 получат команды за победы в первых трех четвертях и 200 000 – за победу в четвертой. Все деньги будут впоследствии отправлены на благотворительность.

ОБ УЧАСТНИКАХ

В главном матче уик-энда примут участие представители восьми стран. Наибольшее количество «делегатов», разумеется, у США - 17. По одному баскетболисту представят Австралию (Бен Симмонс), Словению (Лука Дончич), Литву (Домантас Сабонис), Сербию (Никола Йокич), Грецию (Яннис Адетокунбо) и Францию (Руди Гобер). И сразу два игрока «делегировал» Камерун. Причем и Джоэль Эмбиид, и Паскаль Сиакам попали в стартовую пятерку команды Янниса.

Не менее широкая география у Матча восходящих звезд, который пройдет в формате «Сборная США против Сборной мира». Так, против американцев выступят четыре канадца (Никейл Александр-Уокер, Ар-Джей Барретт, Брэндон Кларк и Шей Гилджес-Александр), немец (Морис Вагнер), словенец (Лука Дончич), японец (Руи Хатимура), нигериец (Джош Окоги), представитель Багамских островов (Деандре Эйтон) и украинец – форвард «Детройта» Святослав Михайлюк.

Сразу два игрока выступят и в «Матче восходящих звезд», и в главном матче уик-энда – это Лука Дончич и Трей Янг, проводящие свой второй сезон в Лиге.

Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард в пятый раз отобрался на «Матч всех звезд», но не сможет выступить в Чикаго из-за травмы паха, полученной в среду в поединке с «Мемфисом». Кто его заменит, пока неизвестно – решение примет офис НБА.

Сразу 9 человек из 24-х участников «МвЗ» впервые попали на матч – Дончич, Сиакам, Адебайо, Тейтум, Сабонис, Янг, Митчелл, Ингрэм, Гобер.

Паскаль Сиакам стал первым игроком в истории, который вошел в стартовую пятерку «Матча звезд», по ходу карьеры успев «постажироваться» в Лиге развития. Камерунец начал играть в баскетбол только в 16 лет, на драфте-2016 был выбран под 27-м пиком и вторую часть своего первого сезона провел в фарм-клубе «Торонто». При этом Паскаль помог «Рэпторс» выиграть титул в D-Лиге, а сам был признан MVP финала. В прошлом году он в составе главной команды стал чемпионом НБА.

Дончич стал самым молодым участником «МвЗ» с 2005 года. Словенец примет участие в «Матче звезд» в возрасте 20 лет и 353 дня. Это – девятый показатель в истории и шестой – для игроков старта. В 2005 году Леброн Джеймс попал на «МвЗ», когда ему было 20 лет и 52 дня. Сейчас Леброну 35 лет и он - самый «старый» участник шоу.

Кроме того, Джеймс в 16-й раз выйдет на площадку в «Матче звезд». Это – рекорд для всех нынешних участников. Следом идут Крис Пол (10), Расселл Уэстбрук (9) и Джеймс Харден (8).

Брэдли Бил и Девин Букер стали единственными игроками в истории, которые не отобрались на «МвЗ» в сезон, в котором их текущие показатели результативности превышают 27 очков за игру. Так, лидер «Вашингтона» набирает по 28,7 очка, лидер «Финикса» - 27,1. Тем не менее, тренеры команд НБА не включили их в список участников матча. Хотя Букер, как представитель команды Западной конференции, еще может заменить выбывшего Лилларда.

Сам Лиллард, кстати, хоть и не сможет выйти на паркет, планирует выступить в Чикаго в качестве музыканта. Напомним, что Дэмиан увлекается рэпом, активно записывает синглы и выпускает альбомы. Его концерт в Чикаго намечен на субботу.

Впервые с 2012 года на «МвЗ» не будет представителей «Голден Стейт». Напомним, что «Уорриорс» выходили в финалы на протяжении пяти последних сезонов подряд и выиграли за это время три титула. Однако в настоящий момент их лидеры – Стефен Карри и Клей Томпсон – травмированы, а команда находится на последнем месте в Западной конференции.

Любопытный факт – в рамках звездного уик-энда в Чикаго выступит экс-игрок… «Спартака». Правда, не московского, а питерского. Нынешний защитник «Клипперс» Патрик Беверли выступал в российском клубе в 2010-2012 годах. В субботу он примет участие в конкурсе мастерства.

Руди Гобер впервые сыграет в «Матче звезд», хотя уже дважды включался в сборные НБА по итогам сезона (2017, 2019) и дважды признавался лучшим игроком защиты (2018, 2019). Тем не менее, в предыдущие годы француза упорно игнорировали, не включая в список участников «МвЗ».

Домантас Сабонис сделал то, чего не смог добиться его легендарный отец. Напомним, Арвидас Сабонис, выступавший в НБА в середине 90-х, на «Матч звезд» так и не попал. Его сын отобрался в список участников уже на свой четвертый сезон в Лиге.

Из 30 клубов НБА лишь 14 делегировали своих игроков на «МвЗ». При этом «Юту», «Торонто», «Лейкерс», «Филадельфию», «Бостон», «Майами», «Милуоки» и «Хьюстон» представят по два баскетболиста.

Центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард не попадает на «МвЗ» с 2014 года, зато в этот раз примет участие в конкурсе лучших данков. «Супермен» выигрывал данк-контест целых 12 лет назад – в 2008-м. Собственно, за тот бросок в форме известного киногероя Ховард и получил свое прозвище.

КОМАНДА ЛЕБРОНА

СТАРТОВАЯ ПЯТЕРКА

Имя Клуб Очки Подборы Передачи Леброн Джеймс ЛА Лейкерс 25,0 7,8 10,8 Энтони Дэвис ЛА Лейкерс 26,6 9,2 3,3 Кавай Ленард ЛА Клипперс 27,1 7,4 5,3 Лука Дончич Даллас 28,9 9,5 8,7 Джеймс Харден Хьюстон 35,3 6,5 7,3

ЗАПАСНЫЕ

Дэмиан Лиллард Портленд 29,5 4,4 7,9 Бен Симмонс Филадельфия 16,9 7,9 8,3 Никола Йокич Денвер 20,6 10,2 6,9 Джейсон Тейтум Бостон 22,1 6,9 3,0 Крис Пол Оклахома-Сити 17,5 5,0 6,6 Расселл Уэстбрук Хьюстон 27,2 8,0 7,2 Домантас Сабонис Индиана 18,3 12,5 4,8

Главный тренер: Фрэнк Вогель (ЛА Лейкерс)

КОМАНДА ЯННИСА

СТАРТОВАЯ ПЯТЕРКА

Имя Клуб Очки Подборы Передачи Яннис Адетокунбо Милуоки 30,0 13,5 5,8 Джоэл Эмбиид Филадельфия 22,9 11,9 3,2 Паскаль Сиакам Торонто 23,5 7,5 3,5 Кемба Уокер Бостон 21,8 4,0 5,0 Трей Янг Атланта 29,7 4,4 9,2

ЗАПАСНЫЕ

Крис Миддлтон Милуоки 20,4 6,1 4,3 Бэм Адебайо Майами 15,8 10,4 4,9 Руди Гобер Юта 15,6 14,6 1,5 Джимми Батлер Майами 20,6 6,8 6,1 Кайл Лоури Торонто 19,6 4,7 7,6 Брэндон Ингрэм Новый Орлеан 24,9 6,4 4,2 Донован Митчелл Юта 24,3 4,3 4,3

Главный тренер: Ник Нерс (Торонто)

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В П 1. Милуоки 46 8 2. Торонто 40 15 3. Бостон 37 16 4. Майами 35 19 5. Филадельфия 34 21 6. Индиана 32 23 7. Бруклин 25 28 8. Орландо 24 31 9. Вашингтон 20 33 10. Чикаго 19 36 11. Шарлотт 18 36 12. Детройт 19 38 13. Нью-Йорк 17 38 14. Атланта 15 41 15. Кливленд 14 40

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ