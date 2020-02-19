«В сборной собрались только избранные». Сергей Базаревич – о составе команды

– Сборная России не досчиталась многих игроков из наших клубов Евролиги. Плюс из-за травмы не смогли приехать Забелин и Кулагин-младший. Справимся?

– В национальную сборную, как и должно быть, все приехали с энтузиазмом. Я считаю, что это избранные игроки. Выступать за сборную – это почетно и ответственно. Ребята это все понимают. Тренируемся, пока все хорошо.

– Можете немного рассказать о первом сопернике – сборной Италии? Понятно, они хозяева Евробаскета, им решать задачу выхода на турнир не надо. Сейчас у них много молодых игроков. Как оцениваете команду, ее стиль?

– Тренер у них тот же. Игроков молодых действительно много. В костяке команды, я думаю, будут неплохие вторые, третьи номера. Будут и опытные ребята. Итальянская молодежь – очень уверенные в себе парни. Но иногда они останавливаются в игровом развитии. На итальянцев не будет давить результат. Плюс, они будут играть в Неаполе, дома. У них будет хорошая, громкая поддержка болельщиков. В этой сборной нет суперзвезд уровня НБА или Евролиги, но состав интересный.

– Тренироваться вы начали буквально за несколько дней до матча. Что успеваете сделать за этот срок, на что обратить внимание?

– Нам надо просто освежить, а кому-то и изучить тактику. Чтобы все друг друга понимали. Подготовка включает в себя три командные тренировки всего. Это не просто. Мы не можем тренироваться долго. Мы это уже проходили, и это каждый раз тяжело. Особенно теперь, когда у нас три команды в Евролиге. Но мы пытаемся выжать максимум из того, что есть.

– В нашей группе хозяева, которым эти матчи особо не нужны. Но нам как раз результаты важны. Меняется ли как-то подготовка из-за этого? Как справляться с эмоциями? Каких сложностей можно ожидать?

– Подготовка наша никак не меняется. Понятно, что нам нужно выигрывать. Но надо сказать, что это странная система: будущие хозяева могут влиять на результат других отбирающихся, уже попав на собственный ЧЕ. В наших домашних играх бывает, что мы слишком эмоциональны. Но мы справлялись. Посмотрим, как будет в этот раз.