«Сборная дала мне все. В ней я чувствую себя раскрепощенно». Интервью с Виталием Фридзоном

Сегодня россияне проведут свой первый матч в квалификации Евробаскета-2021. Накануне вылета сборной в Неаполь капитан команды Виталий Фридзон пообщался с журналистами на базе в Новогорске.

– Виталий, в составе сборной теперь гораздо меньше опытных игроков. Справляетесь с молодыми?

– Да, конечно, справляемся. Одного моего взгляда достаточно – все сразу строятся в ряд, – смеется Фридзон. – Нет, серьезно, люди понимают, куда приехали и какая на них ответственность. Самое важное – я вижу в их глазах искру и понимаю, что мне есть на кого оставить пост капитана. Да и опытные ребята не сказали последнего слова в сборной. Сейчас просто многие не смогли приехать из-за конфликта календарей ФИБА и Евролиги. Надеюсь, что в июне на олимпийскую квалификацию сборная России выставит сильнейший состав. Главное, чтобы не было травм. Пока мы думаем о квалификации к Евробаскету-2021. Те, кто вызван в сборную сейчас – сильнейшие игроки.

– Формат отбора на Евробаскет таков, что в восьми группах из четырех команд выходит три. А в тех, где хозяева турнира – выходят две. У нас в соперниках Италия, которой отбираться не надо. Плюс Эстония и Македония… И занять надо хотя бы третье место. Как с точки зрения конкурентной борьбы, соревновательной – мотивации хватает?

– Мотивация всегда есть – если бы ее не было, я бы сюда не приезжал. И каждый в сборной, думаю, мотивирован. Понятно, что это больше делается для популяризации баскетбола в странах. Потому что это больше игр, больше городов. И во время сезона это имеет большое значение. То, что выходит три команды – это шанс для сборных, про которые давно «ничего не слышно». Та же команда Македонии в 2011 году была довольно сильной. Но ее ключевые игроки завершили карьеру и она ослабела. Сейчас у новой, молодой сборной есть шанс проявить себя, выйти на новый уровень. Я думаю, с Эстонией также. Это толчок для национальных лиг к развитию баскетбола в странах.

– Вы играли когда-нибудь в Неаполе?

– Нет.

– А бывали там?

– Бывал проездом. Хороший город, красивый. Но там не останавливался. Не знаю, вряд ли будет время прогуляться. Мы туда прилетаем поздно вечером. А на следующий день – матч. После него сразу улетим. Я думаю, посмотреть на город сможем только из автобуса. В прошлом году мы приезжали в Верону. Тогда время посмотреть город было. Всем ребятам он очень понравился. Но сейчас времени нет. Только разместиться, отдохнуть, подготовится к игре.

– Специфика этих «окон»: с одной стороны все в сжатые сроки, нет ни на что времени. С другой – посреди сезона можно переключится с клуба на сборную, потом – обратно. Про вас уже слагают легенды, мол, капитан национальной команды специально перешел в клуб, не участвующий в Евролиге, чтобы приезжать в сборную без препятствий. Что дает такое переключение – смена клуба на сборную?

– Национальная команда – это совсем другое. Здесь собираются ребята из разных клубов, причем приезжают ребята все моложе. Это, конечно, хорошо. Для меня игры за сборную – возможность переключиться с длинного сезона. Тяжело находиться в одном русле, большая ответственность за сезон в целом и за каждый матч. А в сборной чувствую себя более раскрепощенно. Здесь отвлекаешь от всего. И сама атмосфера отличается от клубной. Это самое главное. Клуб и сборная – совсем разные вещи, вы же понимаете: играть за страну, которая дала тебе все, и за клуб, где ты зарабатываешь деньги. Да, там ты тоже выкладываешься, но и спрашивают с тебя в два раза больше. А в сборной ты играешь с самоотдачей, потому что выступаешь за свою страну. Здесь другая атмосфера. Я считаю, именно сборная дала мне все. Если бы не национальнальная команда, не было бы ни клубов, ни имени.

– Когда Вы вернулись после травмы, Евгений Пашутин говорил: «Фридзон раскачался, вы его не узнаете». Как оцениваете свое состояние сейчас?

– Да, я в хорошей форме. Очень много тренировался, как в молодые годы. Меня даже выгоняли из зала. Был момент, когда у меня колено раздуло. Думаю: «Руку вылечил, теперь колено придется». Тогда я пять часов в зале провел. Потом стал поменьше. Ведь до этого думал, что вечно молодой и могу быстрее восстанавливаться. Врачи меня осаждали, говорили, чтобы я был поспокойнее. Нужно отдать должное докторам, тренерам по физподготовке, которые мне помогали. Узнал от них много нового. Благодаря им сейчас полностью знаю возможности своего тела. После полутора месяцей перерыва я сразу вышел в матче против тяжелого соперника. Играли с «Нижним Новгородом». В первые минуты было волнение, но потом оно исчезло, вошел в ритм. Бывает, что ты переживаешь за старые травмы, боишься рецидива. Но все хорошо, я уже забыл о ней.

– Вам придала заряд победа в дальних бросках в «Матче всех звезд» Единой лиги? Вы сказали, что хотите стать лучшим снайпером в третий раз.

– Конечно. Посмотрим, получится ли сделать это опять. Было интересно, смогу ли я защитить титул. Потому что тяжело первый раз выиграть, а после подтвердить свой статус. Матч принес хорошие результаты, позитивные эмоции. Настраивался на него, как на финал какого-то крупного соревнования. Видел, какие эмоции были у болельщиков, как они переживали. Это придало мне импульс, заряд энергии. В конце был важный момент, во время которого все и решилось.

– Вы сказали, что рады, что есть кому оставить пост. А кому бы вы хотели передать звание капитана?

– Ох, не знаю, сейчас сложная ситуация. Зависит от того, кто будет выступать за сборную дальше. Давайте мы доживем до этого времени. Я еще никуда не ухожу. Как буду уходить, так и сообщу.