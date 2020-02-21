Важная победа. «Химки» на выезде в Италии обыграли «Олимпию Милан»

Вечер четверга в Италии стал по-настоящему баскетбольным. В Неаполе сборная России боролась против сборной Италии в первом отборочном матче к Кубку Европы 2021 года, но, к сожалению, уступила со счетом 64:83.

Параллельно в Милане в 25 туре регулярного чемпионата Евролиги лидер сборной России Алексей Швед вместе с подмосковными «Химками» вышел на битву со своим прямым конкурентом за плей-офф местной «Олимпией».

Лазарет желто-синих никак не закроется, и из-за травм матч в Милане пропустили Сергей Карасев, Энтони Гилл, Джереми Эванс, Тимофей Мозгов и Петр Губанов.

Несмотря на многообещающее начало, миланцы очень неровно проводят этот сезон и находятся в поиске своей игры, что в своем предматчевом интервью отметил наставник «Химок» Римас Куртинайтис:

– В данный момент «Милан» играет нервно. Они во многом зависят от Родригеса, однако неплохо выступают Скола и Тарчевски. Это их основные высокие игроки, и для нас самое главное – улучшить борьбу под кольцом и на подборах. У нас в строй вернулось немало игроков, тренируется Янис Тимма, готов Дайрис Бертанс, хотя по-прежнему травмирован Карасев. Игра важная, однако противник нам по силам, и мы хотим его обыграть. У «Милана» произошли изменения в составе, так как тренер Мессина ищет решения и не сдается. Готовимся к серьезной борьбе.

БОРЬБА С ПЕРВЫХ СЕКУНД

Со старта встречи стало понятно, что на паркете нас ждет боевой матч и красивая битва двух равных команд. Несмотря на равную игру в первой десятиминутке, все же лидерский тон игре задали Швед и Йонас Жеребко, создав задел желто-синим благодаря своим дальним попаданиям. «Милан» медленно, но верно приближался к гостям, а Серхио Родригес и вовсе вывел свою команду вперед после выстрела с дуги. И все же химчанам удалось сохранить минимальное преимущество перед большим перерывом: спас трехочковый баззер Криса Крамера – 39:38.

КОМАНДНАЯ РАБОТА

После паузы хозяева площадки все пытались вернуться в игру, выйти вперед и оторваться от соперников, но этот трюк у них не прошел. К середине третьей четверти после рывка 12:0 преимущество химчан составило 12 очков. Жеребко продолжил играть на загляденье к радости болельщикам желто-синих, которые специально приехали в Милан поддержать любимую команду. После не самого удачного игрового отрезка «проснулся» Тимма и принес своей команде пять очков кряду, а Швед продолжил совершать сверхдальние броски.

Заключительная десятиминутка прошла под контролем подмосковных баскетболистов. Двумя важными «трехами» отличился Бертанс. Девин Букер попаданиями из-под кольца украсил встречи, а победную точку поставил Стефан Йович.

«Химки» в погоне за плей-офф одержали важную победу со счетом 78:69. Это был настоящий командный баскетбол.

Следующий матч желто-синие проведут дома 28 февраля против французского «Виллербана».