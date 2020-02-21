Важная победа. «Химки» на выезде в Италии обыграли «Олимпию Милан» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 февраля 2020 03:18БаскетболКудрявцева Екатерина

Важная победа. «Химки» на выезде в Италии обыграли «Олимпию Милан»

Слаженная командная работа помогла желто-синим одержать важную победу над «Миланом» (78:69) и продолжить борьбу за плей-офф.

Вечер четверга в Италии стал по-настоящему баскетбольным. В Неаполе сборная России боролась против сборной Италии в первом отборочном матче к Кубку Европы 2021 года, но, к сожалению, уступила со счетом 64:83.

Параллельно в Милане в 25 туре регулярного чемпионата Евролиги лидер сборной России Алексей Швед вместе с подмосковными «Химками» вышел на битву со своим прямым конкурентом за плей-офф местной «Олимпией».

Лазарет желто-синих никак не закроется, и из-за травм матч в Милане пропустили Сергей Карасев, Энтони Гилл, Джереми Эванс, Тимофей Мозгов и Петр Губанов.

Несмотря на многообещающее начало, миланцы очень неровно проводят этот сезон и находятся в поиске своей игры, что в своем предматчевом интервью отметил наставник «Химок» Римас Куртинайтис:

В данный момент «Милан» играет нервно. Они во многом зависят от Родригеса, однако неплохо выступают Скола и Тарчевски. Это их основные высокие игроки, и для нас самое главное – улучшить борьбу под кольцом и на подборах. У нас в строй вернулось немало игроков, тренируется Янис Тимма, готов Дайрис Бертанс, хотя по-прежнему травмирован Карасев. Игра важная, однако противник нам по силам, и мы хотим его обыграть. У «Милана» произошли изменения в составе, так как тренер Мессина ищет решения и не сдается. Готовимся к серьезной борьбе.

БОРЬБА С ПЕРВЫХ СЕКУНД

Со старта встречи стало понятно, что на паркете нас ждет боевой матч и красивая битва двух равных команд. Несмотря на равную игру в первой десятиминутке, все же лидерский тон игре задали Швед и Йонас Жеребко, создав задел желто-синим благодаря своим дальним попаданиям. «Милан» медленно, но верно приближался к гостям, а Серхио Родригес и вовсе вывел свою команду вперед после выстрела с дуги. И все же химчанам удалось сохранить минимальное преимущество перед большим перерывом: спас трехочковый баззер Криса Крамера – 39:38.

КОМАНДНАЯ РАБОТА

00

После паузы хозяева площадки все пытались вернуться в игру, выйти вперед и оторваться от соперников, но этот трюк у них не прошел. К середине третьей четверти после рывка 12:0 преимущество химчан составило 12 очков. Жеребко продолжил играть на загляденье к радости болельщикам желто-синих, которые специально приехали в Милан поддержать любимую команду. После не самого удачного игрового отрезка «проснулся» Тимма и принес своей команде пять очков кряду, а Швед продолжил совершать сверхдальние броски.

Заключительная десятиминутка прошла под контролем подмосковных баскетболистов. Двумя важными «трехами» отличился Бертанс. Девин Букер попаданиями из-под кольца украсил встречи, а победную точку поставил Стефан Йович.

«Химки» в погоне за плей-офф одержали важную победу со счетом 78:69. Это был настоящий командный баскетбол.

Следующий матч желто-синие проведут дома 28 февраля против французского «Виллербана».

Деньги вернуть, «Стадионные серии» продолжить С матчами на открытом воздухе не стоит частить и готовиться к ним нужно максимально тщательно. 19.02.2020 15:45 Хоккей Иванов Сергей
Еще по теме:
Александр Елесин: Тренеры в КХЛ и в Северной Америке по-разному видят хоккей Артемий Панарин: Нет времени на всякие веселухи Брайан Маклеллан: Наша позиция не менялась в течение сезона – «Вашингтону» нужен Холтби
«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Финт Шишкина: Как вернуться в «Спартак», но остаться в ФНЛ Защитник возвращается в «Спартак», но будет играть за вторую команду. 20.02.2020 10:00 Футбол Зибрак Артем
Малкин заболел прямо перед матчем, «Питтсбург» и без него уверенно выиграл (видео) Очередной игровой день НХЛ подарил болельщикам настоящее голевое раздолье. Почти в каждом из состоявшихся матчей было забито много голов. 19.02.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Победа – не самая сложная задача». Сироткин и Устарханов обменялись мнениями перед боем Мнения боксеров накануне встречи. 20.02.2020 10:30 Бокс Усачев Владислав
Зе Луиш спасает шансы для «Порту». «Байер» выиграл, но не убедил (видео) До выхода экс-спартаковца на замену «фармацевты» почти не знали трудностей и уверенно вели со счетом 2:0. 21.02.2020 01:03 Футбол Зибрак Артем
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль
Новости
02:00 Баскетбол «Химки» обыграли «Олимпию Милан»
01:48 Футбол Антонио Конте: Лига Европы нужна «Интеру», чтобы дать время запасным
01:38 Лыжный спорт Елена Вяльбе: Норвежцы уже не знают, что и придумать, чтобы остановить Большунова
01:26 Футбол «Вольфсбург» одержал волевую победу над «Мальме» в Лиге Европы
01:25 Футбол «Байер» обыграл «Порту», гол португальцев помог организовать Зе Луиш
01:09 Футбол «Вулверхэмптон» разгромил «Эспаньол», Диогу Жота сделал хет-трик
01:03 Футбол Благодаря дублю Хаджи «Рейнджерс» обыграл «Брагу», уступая 0:2 по ходу встречи
01:01 Футбол Голландский АЗ и австрийский ЛАСК сыграли вничью в 1/16 финала Лиги Европы
00:57 Футбол «Арсенал» в Греции одолел «Олимпиакос»
00:56 Футбол «Базель» на Кипре разгромил АПОЭЛ
00:54 Футбол «Рома» обыграла «Гент» в плей-офф Лиги Европы
00:31 Баскетбол Сборная России проиграла команде Италии в первом матче отбора на чемпионат Европы
00:12 Биатлон Матвей Елисеев: Сейчас мы уже не успеем ничего подправить
23:55 Баскетбол Хавьер Паскуаль: Игроки «Зенита» выглядели так, словно мы лузеры
23:51 Хоккей Дмитрий Квартальнов – о поражении «Спартаку»: Шесть пропущенных голов – это очень много
23:43 Футбол Лионель Месси: Ответил на слова Абидаля, потому что почувствовал себя атакованным
23:42 Футбол Полузащитник «Шахтера» Патрик: Сегодня мы не дали «Бенфике» проявить себя
23:28 Футбол Дмитрий Черышев: Травмы, преследовавшие Дениса в последнее время, закончились
23:24 Формула-1 Феттель о новинке на болидах «Мерседеса»: Эта штука все-таки называется руль, а не тяни-толкай
23:18 Футбол Душан Тадич – об интересе «Барселоны»: У меня нет причин покидать «Аякс»
Циничная ложь московской мэрии: что нам ответили о насильном выселении ветерана ВОВ
«Техническая ошибка»: в Уфе молодой семье отказали в выплате 300 тысяч за первенца
Аккаунт в TikTok от лица ВИЧ-инфицированного создаст Минздрав Ростовской области
«Газпром Трансгаз Ставрополь» попал в топ-5 расточительных компаний страны
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика