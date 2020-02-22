Армейцы вернулись в строй. Красно-синие обыграли на выезде «Црвену Звезду»

После небольшой паузы ЦСКА отправился в Белград на матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, чтобы реабилитироваться за два поражения от «Анадолу Эфеса» и «Олимпиакоса».

Димитрис Итудис прокомментировал предстоящую встречу, отметив, что его команда провела продуктивную подготовительную работу:

«Звезда», как всегда, сложный соперник, особенно дома, где 20 тысяч болельщиков создают потрясающую атмосферу. Они подтверждают свои амбиции на рынке, состав изменился значительно. По сравнению с первым кругом, они добавили Пантера, который стал лучшим бомбардиром команды, добавили еще одного защитника Лукаса, Ягодича-Куриджу на четвертом номере, вернули в состав Штимаца. Теперь это совсем другая команда, которая сражается и хорошо защищается. Для нас сейчас каждая игра – реабилитация, нам нужно сыграть лучше, чем против «Олимпиакса» в предыдущем матче Евролиги. Хоть мы и провели с тех пор две встречи Лиги ВТБ, в которых показали некоторый прогресс, но теперь получаем еще шанс реабилитироваться; нам нужно быть собранными, сражаться, показать агрессию и очень хороший баскетбол».

Напомним, что в первом круге Евролиги ЦСКА 18 декабря 2019 года одержал внушительную домашнюю победу над сербской командой со счетом 100:74. На сегодняшний день «Црвена Звезда» находится за пределами плей-офф в турнирной таблице на 13-й строчке, а ЦСКА продолжает борьбу за преимущество домашней площадки.

РОВНОЕ НАЧАЛО

В Белграде поистине любят, уважают баскетбол и умеют болеть. Громкий зал заглушил гимн Евролиги, и предстоящий баскетбольный вечер обещал быть жарким. С первых минут встречи стало понятно, что битва между командами будет нешуточной. Несмотря на равную игру, у ЦСКА в первой половине матча возник небольшой ступор в нападении, что сыграло на руку хозяевам паркета. Зрители оказывали классное и колоссальное давление на гостей, и «Црвена Звезда» прилично «цепляла» ЦСКА в начале игры. На протяжении 20 минут было непросто обозначить, какая из команд занимает лидирующую позицию и ведет игру: баскетбольные качели не отпускали. Да и лидер красно-синих Майк Джеймс, казалось, немного «потерялся» в первой половине встречи. Как итог: равная игра, слабая результативность и 37:36 на табло в пользу сербской команды.

ВРЕМЯ ДЖЕЙМСА

За 20 минут игрового времени обе команды показали крайне низкую статистику попаданий с трехочковой дуги. Красно-синие попали всего одну «треху» из одиннадцати попыток. Но все изменилось после большого перерыва. Дэниэл Хэкетт и Джеймс, наконец, прервали серию неудачных дальних бросков двумя точными попаданиями и открыли второе дыхание для команды. Лидер ЦСКА Джеймс стремительно вернулся в игру серией точных попаданий. И вот он: тот самый Джеймс, который с восьми метров может легко поразить кольцо соперников и повести за собой партнеров по команде к победе.

Конечно, сербские болельщики изо всех сил пытались гнать своих игроков вперед, и баскетболистам «Црвены Звезды» удалось в начале заключительной десятиминутки совершить рывок, набрав девять очков подряд, и догнать армейцев. Но Джеймса уже было не остановить. Лидер ЦСКА поймал свою игру и забивал все, что только можно, отметившись 29 очками по итогам встречи и обновив рекорд карьеры по штрафным броскам в одной игре.

Обе команды провели достойный матч, показали равную игру и огромную волю к победе, но ЦСКА в этот вечер был сильнее – 86:81.

Следующий матч армейцы проведут дома 27 февраля против «Барселоны».