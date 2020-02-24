Четвертая молодость Фридзона и дерзкая игра Григорьева. Как Россия обыграла Северную Македонию - Советский спорт
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24 февраля 2020 09:57БаскетболИванова Дарья

Четвертая молодость Фридзона и дерзкая игра Григорьева. Как Россия обыграла Северную Македонию

Наши баскетболисты одержали победу после неудачи в Неаполе.

Сборная России одержала победу над Северной Македонией в матче второго тура квалификации Евробаскета-2021. Наши баскетболисты переиграли соперника по группе на десять очков – 77:67.

Первую встречу отбора Россия начала с крупного проигрыша Италии (64:83). От неудачи в Неаполе у российской команды остался осадок, однако поражение больше зарядило баскетболистов реабилитироваться в второй, домашней игре. Тем более, что стадион «Молот» в Перми, который также служит домашней ареной для местной «Пармы», был забит под завязку. Во время игры семь тысяч болельщиков не смолкали ни на минуту.

«Другие» македонцы и эксперимент Базаревича

Последний раз сборные встречались в 2011 году. Участником той игры был капитан нашей команды Виталий Фридзон. С тех пор состав македонцев сильно изменился.

Девять лет назад Северная Македония была довольно сильной командой. Но, их коллектив, как, впрочем, и наш, сильно обновился. Я не могу сказать, что эта сборная намного слабее предыдущего поколения. Но теперь она другая, играет иначе, отметил Виталий Фридзон уже после матча.

Состав нынешней Северной Македонии звездным назвать нельзя. Самые статусные игроки Войден Стояновски, Ненад Димитриевич и натурализованный американец Шейн Уиттингтон выступают в серьезных чемпионатах Франции и Испании за «Ховентуд», «Бетис» и «Гравелин-Дюнкерк». Эта тройка является костяком команды Александра Тодорова.

Остальные играют за середняков, например, македонские клубы «Работнички» и МТЗ «Скопье».

Главный тренер россиян Сергей Базаревич на эту игру выставил довольно экспериментальный состав. Тем не менее в команде базу составляли игроки, которые накопили серьезный опыт в еврокубковых матчах. Накануне встречи к сборной присоединились игроки Евролиги Джоэл Боломбой (ЦСКА) и Владислав Трушкин («Зенит»). Их появление укрепило команду.

Россияне «смазали» старт встречи

Игру россияне начали скомкано. Андрей Магдевски, Боян Крстевски и Дэмьен Стояновски взяли первые десять очков для македонцев, а первые 6 очков для нашей команды заработали Евгений Бабурин, Павел Антипов и Владимир Ивлев. На пятой минуте Дмитрий Кулагин выровнил ситуацию, реализовав два штрафных. Затем в бой ринулись лидеры команд. Стояновски, Фридзон, Уиттингтон, Кулагин по очереди записывали заброшенные в кольцо мячи на свой счет.

Удачную замену сделал Базаревич, выпустив на площадку Евгения Валиева. Форвард чувствовал себя раскрепощенно, ведь «Молот» является для него родной площадкой, где он выступает за пермскую «Парму». Валиев набрал пять очков под конец первой четверти. Его действия не позволили македонцам увеличить отрыв в счете. Стартовый отрезок завершился с минимальной разницей 20:19 в пользу гостей.

Не самую уверенную игру россиян также выдавала низкая реализация трехочковых (1/8).

Наши отрывались, македонцы догоняли

Однако во второй четверти россияне стали прибавлять. Максимальное преимущество хозяев в первой половине достигло семи очков. Но в последние пару минут македонцы стали наступать хозяевам на пятки и к перерыву уступали всего два очка 38:36.

В середине третьей четверти россияне перетянули одеяло на себя и оторвались 48:40. Сборной помогли трехочковые Фридзона и Кулагина. Тем не менее гости сдаваться не собирались и все время пытались сократить отставания. После тайм-аута главного тренера Александра Тодорова им это удалось, они достигли разницы в три очка. Россияне смогли снова увеличить гандикап. Благодаря двум точным дальним броскам дебютанта, атакующего защитника «Пармы» Максима Григорьева счет стал 57:48. Но и это не смутило серьезно настроенных македонцев. Войдан Стояновски и Стоян Джуровски вернули интригу 57:53.

Фридзон и Ко дожали гостей в концовке

Старт последнего игрового отрезка был за россиянами. Фридзон, а затем Кулагин попали из-за дуги, создав перевес в десять очков. Также российский капитан отметился очередным трехочковым и сделал отрыв серьезным 68:55. Однако и в этот раз македонцы смогли перехватить инициативу и отыграться. В течение трех минут Россия не забросила в кольцо ни одного мяча. Зато соперники заработали десять очков. Ситуацию немного разрядил данк Боломбоя, но разница в счете оставалась незначительной. Защитные действия Фридзона за 1:02 до сирены позволили россиянам выйти вперед. Лидер заработал и реализовал штрафные за 50 секунд до конца 73:67. Бросками с линии россияне добили македонцев. Счет после финальной сирены 77:67.

Результат болельщиков и сборную устроил. Зимнее «окно» Россия закрывает на позитивной ноте.

Четвертая молодость российского капитана и яркий дебют Григорьева

Влили в сборную свежую кровь, сегодня вышли ребята, которые до этого в сборной не получали много времени. Кто-то вообще сыграл в первый раз. Мне понравилось, что они выходили и не боялись играть. Макс Григорьев играл дерзко, здорово две «трехи» попал. Для этой команды было важно играть ярко. Опыта мало, но его надо набивать. Это была игра Виталия Фридзона сегодня. Дима Кулагин на своем уровне сыграл, а вот Фридзон выпрыгнул просто и показал, что у него началась четвертая молодость. Настоящий капитан, поделился своими впечатлениями после игры президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Сам же лидер национальной команды считает, что перезагрузился и начал все с нуля.

Понимали важность этой игры после поражения в Италии и серьезно готовились. Долго раскачивались, начали тяжко-валко как всегда. Но во второй половине сделали выводы, здорово сыграли и довели матч до победы.

Десять очков хорошая разница, сказал Виталий Фридзон. Я здорово себя чувствовал. Почему вы говорите, что у меня четвертая молодость? Я, может, обнулился и заново начал! Что вы меня списываете? Не надо.

Яркий матч выдал и защитник сборной России по баскетболу и «Пармы» Максим Григорьев. Дебютант был рад начать выступление за национальную команду именно в Перми, на домашней арене.

Важная победа для нас. Все не очень гладко шло по ходу игры, но результата добились. Мы сделали работу над ошибками после поражения в Италии, показали более внятный баскетбол. Приятно сыграть первый матч за сборную России именно в Перми, при своих болельщиках. Я чувствовал отдачу, поддержку, позитивные эмоции от зала, прокомментировал Максим Григорьев.

«Формат отбора на Евробаскет – это легкое издевательство»

В течение матча у обеих команд наблюдались неуверенные действия, в некоторых моментах отсутствовало взаимопонимание. Видимо из-за этого было много нереализованных проходов под кольцо и неуверенных бросков со средней и дальней дистанции.

Сергей Базаревич после матча отметил, что подобные промахи связаны с минимальным временем на подготовку. Плюс к тому, российские звезды баскетбола не могут разорваться между ФИБА и Евролигой.

В этой ситуации трудно добиться слаженности действий. Тем более, что Джоэль Боломбой и Владислав Трушкин с нами, по сути, не тренировались. Мы пошли на риск, и в какой-то мере он оправдался. Шероховатости были, главным для нас было сыграть с огнем и страстью. В этом отношении зал очень помог. Мы в итоге пришли к разнице, которая нас устраивает. Это главное. Хотя когда македонцы вернулись, когда Дима Кулагин не забил штрафные, было тревожно, резюмировал Сергей Базаревич на послематчевой пресс-конференции. Формат отбора на Евробаскет это легкое издевательство, в первую очередь над тренерами. Спасибо ЦСКА и «Зениту», отпустивших по игроку на второй матч. И всем клубам, которые дали нам возможность собрать этот состав. Пермь была замечательна, они подарили нам эмоции, ради этого стоит играть в баскетбол. По итогам двух матчей мы должны быть довольны результатом.

Пока что ФИБА и Евролига не могут найти компромисс, поэтому многие сборные не получают своих самых топовых игроков. Теперь команда соберется летом. Сборная России с 23 по 28 июня будет участвовать в отборочном турнире к Олимпиаде-2020. Он состоится в хорватском Сплите.

Подготовка к олимпийскому отбору будет очень короткой, и это большая проблема. У нас будет буквально девять дней, матчи уже спланированы. 11 июня мы сыграем против Литвы без ребят из команд-финалистов Единой лиги ВТБ. Далее 18-19 июня уже полным составом примем участие в турнире в Польше. Кроме хозяев там будут бразильцы и еще одна команда. Кого-то из соперников выделить не могу, к каждому будем готовиться. Надеюсь, все подойдут к отбору без травм, и у ребят будет желание сыграть за цвета сборной, возможно, без флага, добавил наставник россиян.




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