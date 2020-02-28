«Мы свыклись с мыслью, что Хиггинс – это часть «Барселоны». Интервью Никиты Курбанова

- Команды выдали зрелищный матч, но ЦСКА, к сожалению, потерпел поражение. Чего не хватило в концовке - концентрации или везения?

- Сейчас трудно выделить что-то одно. Мы допустили ряд ошибок к четвертой четверти, которые не позволили получить комфортное преимущество в счете, чтобы не доводить встречу до подобной развязки. В итоге все решилось последним броском. Встреча сложная получилась. Думали, что сможем победить своим решающим попаданием, а оказалось, что нет.

- Встреча выдалась немного рваной - то одна команда уходила в солидный отрыв, то другая. Из-за чего?

- Моментами мы не могли реализовать свои простые броски, а соперник в своих попытках был точен. Были трудности в нападении. Считаю, что во встрече с «Барселоной» мы допускали такие ошибки, которые не должны были совершать вообще. В обороне, по моим ощущениям, действовали хорошо, быстро менялись, боролись за любой нейтральный мяч.

- Каково было видеть Кори Хиггинса в «Мегаспорте» по ту сторону баррикад?

- Я его в майке «Барселоны» уже видел в Испании, так что особо ничего удивительного. А вот на арене ЦСКА было немного непривычно. Но это спорт, мы уже свыклись с мыслью, что Кори – это часть «Барселоны». У нас же новая команда, новый сезон, поэтому нам надо акцентироваться только на себе.

- Стартовые 0:7 от «сине-гранатовых» - это ЦСКА просто не успел войти в игру или что?

- Возможно. Не исключаю, что пауза в календаре немного сбила нас с привычного ритма, плюс нам противостоял грозный соперник – нервозность тоже сыграла свою роль. Но повторюсь, что в игре с «Барселоной» мы выглядели достойно, смогли дать сопернику хороший отпор. Просто две-три ошибки в концовке повлияли на итоговый расклад сил. В таких матчах больших огрехи соперник прощать точно не будет.

- Можно сказать, что «Барселона» поняла, как действовать против Джеймса, а вы против Миротича – нет?

- Не знаю, не могу сказать.

- Но у Майка, давайте говорить откровенно, игра просто не пошла…

- Возможно. Но мы не проиграли с разницей 20 или более очков, мы не были зависимы в атаке только от Майка. Тяжело сказать, что в итоговом результате есть вина только Джеймса. У нашего лидера, «мотора», эффективность сейчас была несколько меньше, чем у Миротича в его команде. Зато смогли проявить себя другие исполнители. Тот же Хэкетт. Если бы ЦСКА одержал победу над «Барселоной», вряд ли мы бы с вами обсуждали, насколько Майк был на паркете эффективен.

- В матче с «Барсой» в Каталонии сразу шесть баскетболистов ЦСКА набрали 10 и более очков, сейчас же этого мы не увидели. С чем это связано?

- Ох…. Баскетбол такая игра, что ты сегодня можешь забросить мяч в кольцо, а завтра – нет. Даже если ты стабильно набираешь по 20 очков за встречу, бывают такие дни, когда тебе это сделать не удается. Тот же Майк пусть и набрал свои очки, но он старался действовать полезно в других каких-то компонентах. Тяжело по горячим следам делать какие-то разборы. Тем более, когда ты находишься на паркете, то много не видишь. Надо посмотреть на свои действия со стороны.

- А как действовать против таким парней, как Миротич? Он в матче в Каталонии набрал много, в Москве смог показать хорошую статистику.

- Понятно, что у Николы большой арсенал владения мячом. Можно сказать, он на паркете играет практически без давления. Пускай Миротич забил больше 20 очков, но нам было важно, чтобы другие столько не набрали. Слушайте, вот вы сейчас говорите так, как будто мы уступили «Барселоне» с разницей в 20-30 очков. «Почему мы не смогли остановить Миротича»….

- Но ведь это просто вопрос, без какого-либо скрытого смысла.

- Хорошо. Никола провёл классный матч, выполнил тяжелейший бросок, который принес гостям победу. Если бы он его не реализовал – встреча перешла бы в овертайм. А там добейся ЦСКА победы, то спросили ли вы у меня о том, почему Миротич набрал больше 20 очков?

- Сильно ли сказалось отсутствие Воронцевича? Андрей был очень полезен в матче в Испании.

- Конечно, сказалось. Когда у тебя сезон очень насыщен, то не хватает каждого партнёра по команде. Приходится действовать в экстренном порядке, перестраивая наши действия в обороне и атаке. Но каждый год кто-то получает травму, это обычная ситуация в спорте.

- Забитый под завязку «Мегаспорт» создал для команды какое-то дополнительное волнение или давление?

- Нет. Возможно, первые минуты были волнительны, но это больше имело отношение к нашему графику, чем к количеству зрителей на матче. Если у тебя одна встреча в пять-шесть дней – это большой перерыв, ты теряешь ритм. Нам понадобилось некоторое время, чтобы в него вернуться. Хотелось бы сказать большое спасибо всем тем, кто пришёл нас поддержать.

- О «Зените» какие-то мысли в голове уже есть?

- Сейчас точно нет. Сейчас главное восстановиться, а затем разобрать допущенные ошибки. У нас впереди ещё много серьёзных матчей, надо улучшать свою игру и идти дальше.