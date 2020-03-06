ЦСКА разгромил греческий «Панатинаикос»

Двойная игровая неделя в Евролиге продолжается. После трудовой домашней победы в «битве двух столиц» с питерским «Зенитом» ЦСКА отправился в Афины, чтобы сразиться с местным «Панатинаикосом» и наказать своего «заклятого» обидчика. Напомним, что под началом легендарного американского тренера Рика Питино ПАО трижды обыгрывал армейцев. Последнее досадное поражение от греческого клуба красно-синие получили в начале нового 2020го года 3 января в Калининграде. В ту встречу в овертайме ПАО как раз обыграл ЦСКА третий раз кряду и показал, что является неудобной командой для красно-синих.

Важным подспорьем для армейцев в матче в Афинах стало возвращение из лазарета Дэниэла Хэккета, итальянца включили в состав на игру.

Димитрис Итудис перед предстоящей битвой как всегда поделился своими размышлениями относительно соперника: «Встречу будет характеризовать самоотдача. Нам необходимо не уступить соперникам в энергичности. Сейчас у них три поражения подряд, при этом ПАО борется за место в плей-офф, старается занять позицию получше. Знаем, что будет сложно, но если мы будем готовы биться, все будет в порядке».

ЗАДАЛИ ТЕМП

Свой первый серьезный отрыв от «зеленых» баскетболисты ЦСКА смогли оформить уже к середине первой четверти. Лидер красно-синих Майк Джеймс как всегда бросал очень издали и очень быстро, заставляя нервничать соперников и непривычно немногочисленних греческих болельщиков на трибунах. В первой десятиминутке ЦСКА очень здорово реализовал двухочковые броски (особенно удались атаки в «краске»), что позволило создать комфортный задел в 10 очков – тот самый расклад, который так необходим армейцам. Отличился капитан москвичей Кайл Хайнс, который ни разу не промахнулся, ни с игры, ни с линии штрафных бросков. Как итог после десяти минут 32:22 в пользу ЦСКА.

А вот вторая четверть завершилась вничью со счетом 16:16. Соперники попеременно обменивались сериями результативных атак, заставляя своих наставников брать тайм-ауты и задавать конкретные вопросы по защите. Больше, конечно, остался недоволен действиями своих игроков на площадке Рик Питино. Но армейцы-то прекрасно понимали, что с ПАО расслабляться нельзя и держали их на комфортном для себя расстоянии перед большим перерывом – 48:38.

ПАО РАЗГРОМ

Позволив забить гостям паркета всего одно очков за половину третьей десятиминутки, баскетболисты ЦСКА уверенно подошли к 20-очковому преимуществу в счете. Все попытки «Панатинаикоса» вернуться в игру и приблизиться в счете не увенчались успехом. У греков не летело ничего. А ЦСКА уже было не остановить. Отличную игру в этот вечер показал Дэрран Хиллиард, отправив в кольцо соперников пять трехочковых «бомб». Задача Итудиса – не расслабляться и играть по-максимуму была решена на пять с плюсом. И если после третьей четверти перед греческой командой еще маячил призрачный, но шанс на реабилитацию в игре, то заключительная десятиминутка окончательно убила все надежды хозяев. Тайным оружием наставника красно-синих в заключительном десятиминутном отрезке стал игрок под номером 31 Коста Куфос, который набрал из-под кольца восемь очков кряду и довел преимущество армейцев до отметки в 30 очков.

Итоговый счет на табло 97:66 в пользу ЦСКА. Красно-синие обеспечили себе выход в плей-офф Евролиги и продолжат борьбу за преимущество домашней площадки, а Димитрис Итудис впервые в своей карьере обыграл легендарного Рика Питино.