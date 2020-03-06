Реванш с нужным счетом. «Химки» обыграли прямого конкурента в борьбе за плей-офф

«Сейчас «Фенербахче» добирает то, что не добрал в начале сезона из-за травм. Это наш прямой конкурент за попадание в плей-офф, – отметил наставник «химчан» Римас Куртинайтис перед домашней встречей в Мытищах. – У них лучший тренер в Евролиге, который сохранил костяк чемпионской команды. И в плане защиты, и в плане нападения это очень сложный соперник, у них на каждой позиции хорошие игроки, поэтому борьба будет непростая. Мы должны смотреть вперед. Шансы у нас хорошие, готовимся к матчу, который для нас самый важный. Мы знаем свои проблемы и работаем над их решением».

«Фенербахче» с 13 победами и 14 поражениями занимал проходное седьмое место турнирной таблицы. «Химки», несмотря на досадное гостевое поражение в Каунасе от «Жальгириса» тремя днями ранее, все же запрыгнули на последнюю ступень в топ-8 «регулярки». На данный момент сразу восемь команд претендуют на три вакантных места в плей-офф, поэтому каждый матч становится важным и решающим.

Напомним, что в первом круге регулярного чемпионата в Стамбуле желто-синие уступили «Фенеру» со счетом 89:76, поэтому реванш необходимо брать с разницей в счете 14 и более очков, чтобы заработать преимущество в личных встречах.

БОРЬБА С ПЕРВЫХ МИНУТ

Обе команды порадовали всех любителей красивых моментов в баскетболе, начав эту встречу с серии бросков сверху. У «Фенера» в первые минуты на площадке блистал французский центровой Жоффре Ловернь, набрав десять очков кряду из-под кольца. У химчан Алексей Швед и Янис Тимма отправили в турецкое кольцо четыре красивых «трешки». А ноль потерь за десять минут игрового времени позволили желто-синим взять инициативу в свои в руки и выйти в лидеры – 26:18.

Вторая четверть стала не столь яркой и результативной для подмосковной команды – даже пришлось догонять и отыгрывать упущенное преимущество. Просто Нандо де Коло вспомнил, как здорово играть на российском паркете и активно включился в борьбу. Однако погоня химчан увенчалась успехом: подопечные Куртинайтиса смогли не только догнать гостей, но и уйти лидерами на большой перерыв со счетом 41:40. Швед выдал потрясающий эпизод, отправив свой фирменный трехочковый бросок в кольцо соперников с сиреной об окончании игрового времени.

ВЗЯЛИ РЕВАНШ

Йонас Жеребко стал самым полезным игроком в этой встрече по индексу эффективности (27) и королем третьей четверти. Дальние, средние броски, сложные баззеры с отклонением через руки турецкого защитника – это лишь небольшой арсенал полезных действий Жеребко в этом матче. Да и лидер желто-синих Швед не давал забыть турецким баскетболистам, кто в доме хозяин и мастер сверхдальних попаданий. А вот трудяга Девин Букер, поймав на себе неспортивный фол гостей на последних секундах третьей десятиминутки и активно поработав в «краске», довел преимущество химчан до двузначной отметки – 64:54. Оставалось лишь увеличить отрыв как минимум до +14.

«Фенер» отчаянно пытался придумать хоть что-то в позиционном нападении, но осознав свое поражение в этой встрече, в четвертой четверти старался хотя бы сохранить свое преимущество по сумме двух матчей. Но не тут-то было: конечно, в очень плотной концовке «Химки» заставили понервничать своих болельщиков, но все же добыли заветные +14 и заработали преимущество в личных встречах. Итоговый счет на табло 82:68 в пользу подмосковной команды, желто-синие закрепились в топ-8 «регулярки», а Куртинайтис взял реванш у Желько Обрадовича.

Евролига

Регулярный чемпионат

28-й тур

«Химки» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) – 82:68 (26:18, 15:22, 23:14, 18:14)

«Химки»: Швед (23), Букер (15), Жеребко (15).

«Фенербахче»: Мухаммед (13), Де Коло (11), Уильямс (11).