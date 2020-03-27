«Химки» оставили без чемпионства. Это справедливо?

СПОРЫ О «БУМАЖНОМ ЧЕМПИОНЕ»

Страсти по этому поводу разгорелись еще накануне. То, что сезон будет закончен без всяких доигрываний (в мае, июне или когда позволит ситуация), стало понятно в четверг. Но до официального заявления офиса Лиги все оставались в неведении – как быть с обладателем Кубка Белова? Кому отдадут приз? Отдадут ли кому-нибудь в принципе? И как в противном случае решать вопрос с путевками в еврокубки, обладатели которых определяются как раз по итогам турнира?

На момент приостановки чемпионата позиция в таблице была следующей – действующий (он же бессменный чемпион) ЦСКА занимал лишь вторую позицию, имея в пассиве четыре поражения (в активе – 15 побед). На первом месте – «Химки». С результатом – 18-1. Единственный матч подопечные Куртинайтиса проиграли под конец прошлого года – «Локо-Кубани». А вот армейцев как раз победили – в январе, на домашней площадке (96:80). Во втором круге регулярки команды сыграть не успели.

Логично, что желто-синие в сложившейся ситуации могли рассчитывать на то, что при досрочной остановке сезона победителем Лиги признают именно их (как, например, это сделали с «Жальгирисом» в чемпионате Литвы). Тем более, что превосходство над соперником в таблице у них вполне ощутимое, а не в одну победу. Об это заявляли и игроки. И офис команды. Что интересно, с подобной позицией условно согласился и президент ЦСКА Андрей Ватутин. Который, правда, в интервью газете «Коммерсантъ» отнесся к ситуации двояко.

- Возможно, в случае затянувшихся карантинов это будет единственно возможным решением. Ведь для выполнения спонсорских контрактов любое завершение сезона лучше, чем просто отмена концовки без выявления победителя, - отметил глава ЦСКА. – Но «бумажный чемпион» будет всегда именно «бумажным чемпионом». И к «непобеде» нашей команды в такой ситуации я отнесусь абсолютно спокойно. Фил Джексон однажды сказал, что победа «Сан-Антонио» в чемпионат НБА, сокращенном из-за локаута 1999 года, должна быть помечена звездочкой в альманахе лиги. А ведь тогда в регулярке сыграли 50 матчей из 82 и провели полноценный плей-офф! Это я к тому, что в нашей ситуации к «экстренному» титулу какой-то из команд никто не будет относиться всерьез. И если бы мы сами были на первом месте в регулярке, я бы считал точно так же.

«ПЕРВОЕ МЕСТО У НАС НЕ ОТНИМУТ»

Гендиректор «Химок» Павел Астахов не мог не ответить. Очевидно, такая позиция задела самолюбие желто-синих, и их можно понять.

- Не совсем понятно, о каком «бумажном чемпионе» идет речь? – парировал Астахов. – В регулярке Лиги ВТБ сыграно больше половины игр. Возникает вопрос – этот турнир тоже «бумажный»? И если речь идет о команде, которая имеет лишь одно поражение, а в личной встрече уверенно обыграла соперников, которые «вроде всегда должны быть первыми», ответ у нас простой – завидуйте молча.

Впрочем, сам офис Единой лиги в пятницу расставил точки над i.

- Только сейчас, после подведения результатов заочного голосования Совета Лиги большинством голосом было принято решение досрочно завершить сезон, - приводит слова гендиректора турнира Илоны Корстин официальный сайт турнира. – В текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а клубы вынуждены отпускать легионеров, продолжать чемпионат нет смысла. Чемпион Лиги сезона 2019-2020 определен не будет, так как не соблюден спортивный принцип – команды сыграли разное количество матчей. Кубок Белова так же разыгран не будет. А итоговую классификацию чемпионата России позднее представит РФБ.

Кстати, в случае с женским чемпионатом России Российская федерация баскетбола поступила вполне себе просто - сезон Премьер-лиги был так же остановлен, а команды классифицированы по итогам регулярного чемпионата. Золото досталось УГМК, серебро – курскому «Динамо», бронза – оренбургской «Надежде». Но что решат насчет мужчин, сказать пока сложно. Не факт, что поступят аналогичным образом.

При этом реакция игроков «Химок» последовала незамедлительно.

- Нельзя просто так выбросить этот сезон! – написал в соцсетях один из лидеров желто-синих, латвиец Яннис Тимма. – Мы понимаем ситуацию, но если кто-то боится сказать об этом публично, то точно не я. Мы показали, что заслужили чемпионство.

- Мы упорно трудились весь год, чтобы сохранить первую строчку в таблице, и никто у нас этого не отнимет. По всему миру в аналогичных ситуациях команды признаются чемпионами. И я уверен, что «Химки» тоже этого заслужили, - добавил швед Йонас Жеребко (к слову – финалист НБА прошлого сезона в составе «Голден Стейт»).

В любом случае, Единая лига решение приняла. Что решит РФБ – посмотрим. Кто прав, кто нет в подобной ситуации – каждый решает сам, исходя из своих предпочтений и логики. Единственный вопрос, который серьезно волнует – как будет решаться вопрос с путевкой в Евролигу от Лиги ВТБ? Но здесь, скорее всего, у «Химок» проблем не возникнет. Особенно – с учетом того, что в нынешнем, приостановленном сезоне (который тоже, скорее всего, закончат досрочно без определения чемпиона) они уверенно идут в зоне плей-офф.