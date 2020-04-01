Виталий Фридзон: Завершить сезон Единой лиги ВТБ было идеальным вариантом

Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон выразил свое мнение по поводу укороченной из-за пандемии коронавируса Единой лиги ВТБ.

– Как считаете, можно ли было доиграть чемпионат?

– Вы видите какие-то варианты? Я – нет. Если бы ситуация улучшилась, то возможно. Но пока что, с каждым днем все становится только хуже. Некоторые команды лиги уже перестали играть – «Калев» снялся с чемпионата, у «Зелена-Гуры» завершен сезон в Польше, у нас еще итоги не подвели. Местные турниры закончили, Олимпиаду и другие крупные соревнования перенесли. Трудно вообще что-то говорить, ничего неизвестно. Завершить сезон лиги, думаю, в этой ситуации было идеальным вариантом. Да, все нам хочется играть, радовать болельщиков. Но выступать, например, без зрителей – сложно. Без них игры больше походят на тренировки или какие-то товарищеские матчи. Но нужно принять сложившуюся ситуацию. Пандемия – это не шутки! Здоровье – важнее всего.



– Олимпиаду перенесли на июль 2021 года. Готовы продолжить выступление в сборной?

– Да, с радостью буду играть, если пригласят. Но следующий сезон станет последним – 100 процентов. Надо о здоровье думать, и молодым давать дорогу. После Игр завершу карьеру в сборной. Но на них, конечно, еще нужно отобраться.



– «Локомотив» имел шансы получить путевку в Евролигу, но из-за прерванного турнира, попадание клуба в турнир под вопросом...

– Все довольно сложно, как дальше будут решать все эти трудности с сыгранными и не сыгранными матчами, местами и прочим – вопрос не ко мне. Это сегодня не главное, важнее – борьба с вирусом.

– Команда на карантине сейчас?

– Конечно, как и все. Общался с одноклубниками, никто никуда не выходит, тренировок никаких нет. В Краснодаре все закрыто.

– А Вы как проводите карантин?

– На своей даче, с близкими. Сидим дома, не выходим. У меня здесь есть тренажерный зал, занимаюсь. В остальное время смотрю телек, читаю книги.





















