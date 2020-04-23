Белые тоже умеют прыгать! Топ-15 лучших европейцев в НБА - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 апреля 2020 16:47БаскетболМысин Николай

Белые тоже умеют прыгать! Топ-15 лучших европейцев в НБА

Да, в НБА по-прежнему большинство звезд – темнокожие. Но в баскетбол могут играть и другие. «Советский спорт» вспомнил главных баскетболистов Европы, зажигающих в лучшей лиге планеты.

Причем, речь именно о белых игроках. А не условном Яннисе Адетокунбо, который хоть и грек, но, если честно, такой же европеец, как Леброн – азиат (родителя Янниса – нигерийцы). И не американцах (у них свои белые звезды – Кевин Лав, Гордон Хэйворд, другие). Итак, кто смог сломать стереотип, что чтобы стать звездой НБА, нужно родиться черным в Америке?

Игроки отсортированы по статистике, но она не всегда отражает реальный уровень и значимость спортсмена для команды. Так что не считайте данный список за рейтинг.

ТОМАШ САТОРАНСКИ

Страна: Чехия

Возраст: 28 лет

Клуб: «Чикаго»

Статистика в сезоне 2019-2020: 9,9+3,9+5,4 (очки-подборы-передачи в среднем за матч)

Саторански никогда не был звездой НБА и, скорее всего, вряд ли станет. Но чех – отличный пример, как за счет трудолюбия можно добиться успеха даже при отсутствии значительных природных данных. В НБА он приехал только в 2016-м (хотя на драфте был выбран за четыре сезона до этого), долгое время был на лавке запасных, но воспользовался шансом в виде травмы Джона Уолла и стал основным плеймейкером «Вашингтона». После чего отправился в «Чикаго» - и снова утвердился в этом статусе. Сейчас Томаш входит в топ-30 лучших пасующих игроков НБА и в топ-15 – самых надежных разыгрывающих. Да, на «Матч звезд» его не позовут, но уважения парень явно заслуживает.

РИККИ РУБИО

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Страна: Испания

Возраст: 29 лет

Клуб: «Финикс»

Статистика в сезоне 2019-2020: 13,1+4,6+8,9

Рубио всегда считался вундеркиндом. В 15 лет он уже играл в чемпионате Испании, в 16 – в Евролиге, в 17 – взял серебро Олимпиады-2008 в составе Испании. Феноменальное видение площадки, отличная скорость, шикарнейший пас всегда выгодно отличали его от ровесников. Неудивительно, что и на драфте НБА его забрали сразу, как смогли – уже в 2009-м (5-м пиком).

Но стать звездой в Америке не получилось. Точнее, как – Рикки считается одним из лучших плеймейкеров, стабильно входит в топ-10 (и даже в топ-5) по передачам за сезон, всегда утверждает себя в роли лидера либо одного из лидеров команды… Но проблемы с броском решить не получилось, а в баскетболе это, все-таки, главное. По крайней мере, если хочешь попасть на «Матч звезд» и выбить максимальный контракт. Рубио не стал разочарованием, он действительно очень сильный игрок и будет оставаться таковым еще долго. Просто не покидает ощущение, что парень мог добиться много большего.

БОГДАН БОГДАНОВИЧ

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Страна: Сербия

Возраст: 27 лет

Клуб: «Сакраменто»

Статистика в сезоне 2019-2020: 14,5+3,2+3,2

Как и Боян Богданович (о нем речь чуть ниже), Богдан не торопился уезжать в НБА, а предпочел набраться опыта в Евролиге. Где заменил хорватского однофамильца в «Фенербахче» и выиграл с ним титул в 2017-м, став лучшим скорером стамбульского «Финала четырех». После чего с чистой совестью отправился в столицу Калифорнии. В «Кингс», в отличие от «Фенера», больших целей не ставят, предпочитая развивать молодежь, и серб не сразу нашел свое место. Пока он все же чаще выходит со скамьи. Но вот то время, которое ему доверяют, использует с максимальной полезностью. О чем и говорит его солидная статистика.

ЛАУРИ МАРККАНЕН

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Страна: Финляндия

Возраст: 22 года

Клуб: «Чикаго»

Статистика в сезоне 2019-2020: 14,7+6,3+1,5

Младший брат игрока финской футбольной сборной Эро Маркканена все-таки пошел по стопам отца, Пекки Маркканена, и стал баскетболистом. Внимание скаутов Лаури привлек своим отличным дальним и средним броском, а также феноменальной для игрока такой комплекции координацией и скоростью. Многие увидели в нем второго Порзингиса, так что «Чикаго» не пожалел на парня 7-й пик драфта-2017. В общем-то, не ошиблись. Может, до уровня Кристапса Лаури пока не дотягивает, да и на «Матч звезд» еще не попал (во многом – из-за слабых результатов «Чикаго»). Но его статистика (чуть просевшая в этом сезоне – в прошлом он набирал по 18,7 очков за матч), а главное – игра, действительно внушают уважение.

ЙОНАС ВАЛАНЧЮНАС

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Страна: Литва

Возраст: 27 лет

Клуб: «Мемфис»

Статистика в сезоне 2019-2020: 14,9+11,2+1,8

Несмотря на 5-й пик драфта-2011, статус регулярного игрока основы и вполне солидную статистику (на уровне 12+9 на протяжении почти всей карьеры), Йонас так не утвердился в качестве полновесной звезды. Еще и был обменян из «Торонто» в «Мемфис» в тот самый год, когда «Рапторы» взяли перстни… Впрочем, ролевиком литовца тоже не назовешь, на позиции центрового он все равно один из лучших, контракт на $16 000 000 подтверждает доверие к Валанчюнасу, как к очень полезному форварду, так что жалеть его незачем. Не говоря о том, что и в своей национальной сборной – очень сильной команде Литвы – он тоже практически лидер.

ДАВИС БЕРТАНС

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Страна: Латвия

Возраст: 27 лет

Клуб: «Вашингтон»

Статистика в сезоне 2019-2020: 15,4+4,5+1,7

Если Дайрис Бертанс не выдержал конкуренции в НБА и после одного провального сезона с «Пелкиканами» вернулся в Европу (сейчас выступает за «Химки»), то его младший брат сумел-таки использовать свой шанс закрепиться в лучшей лиге планеты. Конечно, нынешний «Вашингтон» не хватает звезд с неба и не борется за плей-офф, но даже в такой ситуации очень непросто добиться расположения и доверия тренера. Особенно – если ты белый европеец из далекой и маленькой Латвии… Давис смог. Итог – 15,4 очка за игру в этом сезоне, статус одного из лидеров «Уиззардз» и неплохие перспективы подписать «вкусный» контракт уже этим летом.

ЮСУФ НУРКИЧ

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Страна: Босния и Герцеговина

Возраст: 25 лет

Клуб: «Портленд»

Статистика в сезоне 2018-2019: 15,6+10,4+3,2

Когда-то Нуркич сидел в «Денвере» за спиной у Мозгова, а в прошлом сезоне стал третьим игроком «Портленда» - после «олл-старов» в лице Лилларда и Макколума. Жаль, сложный перелом руки не дал боснийцу доиграть чемпионат и выйти на площадку в нынешнем – его возвращение было намечено на март, но отложилось из-за пандемии. Тем не менее, Юсуф (если вернется на прежний уровень) – один из лучших центровых НБА среди тех, кого пока что не позвали на «Матч звезд». Возможно, эту несправедливость устранят в будущем году.

ГОРАН ДРАГИЧ

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Страна: Словения

Возраст: 33 года

Клуб: «Майами»

Статистика в сезоне 2019-2020: 16,1+3,1+5,1

Горан открыл Словению на карте НБА задолго до Дончича и на протяжении карьеры прошел тяжелый путь от мальчика с дальнего края скамейки до полноценной звезды с максимальным контрактом. Даже сейчас, в солидные 33 года, он остается одним из лидеров «Майами», при этом за плечами Драгича-старшего есть и «МвЗ» (2018), и включение в 3-ю символическую сборную лиги (2014), и приз самому прогрессирующему игроку (2014). И да – это именно он, а не Лука, привел Словению к сенсационной победе на Евробаскете-2017. Хотя и вклад Дончича был очень большой.

ДОМАНТАС САБОНИС

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Страна: Литва

Возраст: 23 года

Клуб: «Индиана»

Статистика в сезоне 2019-2020: 18,5+12,4+5,0

Над Домантасом всегда довлела слава отца, и справиться с подобным прессингом было непросто. Многие думали, что парень зря так равно вышел на драфт, что мог еще пару лет развиваться в студенческой лиге, а первый невнятный сезон (несмотря на 66 игр в старте) в составе «Оклахомы» только подтвердил этот скепсис. Но стоило литовцу оказаться в «Индиане», как парень расцвел. И вот результат – в этом сезоне он попал на «Матч звезд» (что в свое время не смог сделать даже Сабонис-старший), набирает элитные цифры и помогает команде стабильно держаться в зоне плей-офф. Следим за сыном Арвидаса дальше.

ДАНИЛО ГАЛЛИНАРИ

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Страна: Италия

Возраст: 31 год

Клуб: «Оклахома-Сити»

Статистика в сезоне 2019-2020: 19,2+5,5+2,1

В 2008-м Галлинари получил награду лучшему молодому игроку Евролиги, тем же летом был выбран 6-м пиком на драфте, а уже в 2009-м стал одним из лидеров «Никс», набирая по 15 очков за игру или более. Но на карьеру итальянца повлияли травмы – за плечами Данило лишь один полноценный сезон (и один полностью пропущенный), а также слабые результаты команд. Несмотря на солидные цифры статистики (в последние пять лет – на уровне 19+ очков), он так и не съездил на «Матч звезд» (и более того – ни разу всерьез не рассматривался, как кандидат на поездку). Что, разумеется, не вполне справедливо. Да, Галлинари не сойдет за образец надежности в защите, но на чужой половине площадки он умеет нагнать страх на соперников!

КРИСТАПС ПОРЗИНГИС

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Страна: Латвия

Возраст: 24 года

Клуб: «Даллас»

Статистика в сезоне 2019-2020: 19,2+9,5+1,7

Когда «Никс» взяли Порзингиса четвертым пиком на драфте-2015, фанаты на трибунах «Барклайс Центра» взорвались свистом – все считали ошибочным такое решение клуба. Как оказалось, офис «Нью-Йорка» в кои-то веки не ошибся – воспитанник «Севильи» в свой первый же сезон проявил себя лидером с потенциалом суперзвезды. В 2018-м он уже съездил на «Матч звезд», после чего… порвал кресты и надолго выбыл из строя. «Никс» не были бы типичными «Никс», если бы стали удерживать свой главный актив – и недолго думая Порзингиса отправили в «Даллас». Где их связка с Дончичем – дуэт двух белых европейских мегаталантов – может стать одной из доминирующих в Лиге на долгие годы вперед.

НИКОЛА ВУЧЕВИЧ

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Страна: Черногория

Возраст: 29 лет

Клуб: «Орландо»

Статистика в сезоне 2019-2020: 19,5+11,0+3,7

Вучевич – главный «волшебник» «Мэджик» на протяжении многих лет и один из самых результативных центровых Лиги (в том числе – по подборам). Злые языки утверждали, что черногорец больше думает о статистике, чем о результатах, ведь «Орландо», скажем прямо, нечастый гость в плей-офф. Тем не менее, попав на «МвЗ» в прошлом году, Никола снял все вопросы о своем статусе, как статусе реальной, полноценной звезды.

БОЯН БОГДАНОВИЧ

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Страна: Хорватия

Возраст: 31 год

Клуб: «Юта»

Статистика в сезоне 2019-2020: 20,2+4,1+2,1

Однофамилец сербского Богдановича примчал в НБА уже в зрелом возрасте, после нескольких ярких сезонов в составе «Фенербахче». Звездой сразу не стал, успел сменить три команды, но с каждым новым клубом и сезоном его статистика только росла, достигнув нынешних впечатляющих 20,2 очка за игру (26-е место в текущем сезоне, наравне с Джимми Батлером и Николой Йокичем). Боян, конечно, не универсал – он больше полезен в атаке, но поражать кольцо соперника умеет изо всех позиций, причем - умеет хорошо! Это и делает его одним из лучших хорватов в истории НБА и одновременно – одним из лучших европейцев в Лиге в данный момент.

НИКОЛА ЙОКИЧ

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Страна: Сербия

Возраст: 25 лет

Клуб: «Денвер»

Статистика в сезоне 2019-2020: 20,2+10,2+6,9

От Йокича не знали чего ждать перед дебютом в НБА – скаутов особенно смущали его физические данные, казавшиеся скромными для позиции центрового (подходил только рост). В итоге на драфте-2015 серб опустился во второй раунд и ушел под 41-м пиком. «Денвер» рискнул – и не прогадал. Уже в первый сезон Никола выдал статистику 10+7 и вошел в сборную новичков, во второй – утвердился в статусе игрока основы, а в третий стал лидером «Наггетс», после чего, летом 2018-го, подписал максимальный контракт (сейчас его зарплата - $26 573 595 в год и будет расти). Сразу после этого Йокич вывел «Денвер» на второе место на Западе (в обход куда более звездных «Портленда» и «Хьюстона»), отобрался на «Матч звезд» и попал в первую символическую сборную НБА. Если нынешний, прерванный из коронавируса чемпионат НБА все же закончат, он наверняка сделает это снова.

ЛУКА ДОНЧИЧ

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Страна: Словения

Возраст: 21 год

Клуб: «Даллас»

Статистика в сезоне 2019-2020: 28,7+9,3+8,7

Не знаем, кусают ли локти в «Сакраменто» и «Финиксе», что не выбрали Луку на драфте, но должны. Талант, которые рождаются один раз в десятилетие, ушел лишь третьим пиком (прямо как Джордан), но вряд ли комплексует по этому поводу. Лука приехал в НБА уже готовой звездой, несмотря на совсем юный возраст – в 19 лет он выиграл Евробаскет и Евролигу, причем в сезоне-2018 стал MVP и регулярки, и победного белградского «Финала четырех». В Америке словенец сразу утвердился в роли лидера «Далласа», а на второй год попал в старт «Матча всех звезд», став самым молодым участником первой пятерки «МвЗ» аж со времен Леброна (в 2004-м). Сейчас Лука – не просто главная надежда «Мэверикс». Сейчас он – топ-5 игрок лиги! И должен оставаться таковым на протяжении большей части карьеры.

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