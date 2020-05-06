Как утонул «Титаник». 15 лет провалу ЦСКА в московском «Финале четырех» (видео)

Это был первый и пока единственный случай, когда наша страна принимала «Финал четырех» Евролиги. И он до сих пор остается крупнейшим баскетбольным событием, состоявшимся в России, за всю постсоветскую эпоху. Еще был Матч звезд Европы в 1999-м, но он особого ажиотажа не вызвал и оказался последним – ФИБА прикрыла проект за бесперспективностью. Кстати, та московская игра тоже проходила в «Олимпийском».

После кошмара-2005 баскетбол в этом зале больше не появлялся.

КРАТКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ

Краткая предыстория. После двух подряд проигранных «Урал-Грейту» чемпионатов России президент ЦСКА Александр Гомельский и владелец клуба Михаил Прохоров в 2002 году переманили к себе создателя пермской команды Сергея Кущенко, а затем подписали первый для всего российского спорта контракт с иностранным тренером экстра-класса: в Москву прибыл Душан Ивкович.

Когда к деньгам Прохорова добавились знания и авторитет сербского мэтра, в Москву потянулись и звездные игроки, состав команды резко усилился. Выигрывать при Ивковиче ЦСКА начал сразу. Не только на внутренней арене, но и на европейской, где не имел статуса суперклуба аж с 80-х. Именно тогда родился тот ЦСКА, который мы знаем и видим сейчас.

Тогда же началась и беспрецедентная серия «Финалов четырех», ныне насчитывающая 16 армейских участий за 17 лет. Однако последний шаг к континентальному титулу Ивковичу не давался. Что в 2003-м, что в 2004-м ЦСКА терпел поражения в 1/2 от хозяев решающего мини-турнира – «Барселоны» и «Маккаби» соответственно. Которые в обоих случаях побеждали затем и в финале.

Наконец, в сезоне-2004/05 Кущенко удалось заполучить «Финал четырех» в Москву. И все принялись считать дни и месяцы до планового триумфа, к которому команда шла железной поступью. До «Олимпийского» из 55 матчей разных турниров армейцы выиграли 54, в том числе 42 – подряд.

Когда наступило 6 мая, за исход полуфинала с «Таугресом» никто особо не волновался. Все уже видели ЦСКА если не с чемпионским кубком, то по крайней мере в воскресном финале – с «Маккаби» и накануне 60-летнего юбилея Победы.

«ЖЕЛТУХА» В «ОЛИМПИЙСКОМ»

Сейчас испанский клуб из Витории больше известен, как «Баскония», и звезд с неба особо не хватает, но тогдашний «Тау» – это был совсем другой уровень. Скола и Кальдерон, Приджиони и Сплиттер, Давид и Мацияускас – сплошь будущие и бывшие баскетболисты НБА. Тем не менее, подопечные Ивковича их как правило обыгрывали, в том числе в гостях. А уж сейчас-то, в домашнем-решающем…

Первые проблемы обнаружились как раз по домашней части. Оказалось, что у болельщиков ЦСКА в зале нет подавляющего численного преимущества. Из 13 тысяч мест на трибунах они заняли примерно половину, не больше. Остальной «Олимпийский», за вычетом компактных секторов «Панатинаикоса» с «Таугресом», густо покрывали желтые пятна фанатов «Маккаби», которые вопреки всем усилиям Кущенко сумели-таки через вторые-третьи руки скупить тысячи билетов. И в нашем полуфинале поддерживали, естественно, не ЦСКА.

Армейских поклонников было слышно, но не очень. Ничего похожего на сумасшедствие а-ля Тель-Авив – и даже на маленький, но компактный и спаянный 5-тысячный УСК на Ленинградском проспекте. Думаю, тут сказалась не только средняя, чего уж греха таить, болельщицкая квалификация массовой московской публики, но и акустика. На «Финале четырех» трибуны «Олимпийского» задействовали не полностью, а пустовавшую часть стадиона отгородили от баскетбольной арены только тканевыми полотнищами, сквозь которые звук легко рассеивался, уходил – вместо того, чтобы мощной волной обрушиваться на площадку. После матча Мартин Мююрсепп назвал это «игрой в открытом космосе».

СУДЬИ ПОМОГАЛИ, НО НЕ СПАСЛИ

Конечно, глупо списывать весь провал на организацию и болельщиков. Просто, будь поддержка зрителей по-настоящему мощной, это могло бы встряхнуть ЦСКА по ходу игры, вывести его из оцепенения. А в том, что команда, попав в ловушку «заранее победителей», действительно оцепенела, не выдержала груза ответственности, сомнений не было и нет. О чем говорить, если из 28 армейских штрафных в этом полуфинале 18 оказались неточными? 35 процентов реализации вместо обычных 74-х!

Уже в первой четверти ЦСКА получил «–11». И все оставшееся время с переменным успехом пытался эту разницу отыграть. Были недолгие «+1» в середине второй и третьей четвертей – но и только. Совсем не походил на себя плеймейкер-убийца Теодорос Папалукас, из-за перелома носа игравший в пластиковой маске, а лучший снайпер москвичей Маркус Браун вообще провалил матч «ниже плинтуса», сыграл, что называется, за чужих. Армейцы не падали на паркет за «ничейными» мячами (хотя когда за ними падать, если не в домашнем «Финале четырех»?), сбивались на индивидуальный баскетбол, на трехочковую «пальбу», мазали из-под кольца, совершали потери на ровном месте…

Из этого ступора ЦСКА не вывели даже судьи, деликатно, но исправно нагружавшие фолами лидеров «Тау». Все три центровых гостей – Скола, Сплиттер и Беттс – вылетели досрочно с пятью персональными замечаниями. К концу третьей-началу четвертой четвертей арбитры идеально подготовили испанский клуб к краху, его оставалось только подтолкнуть и… Увы, толкать, пардон за тавтологию, у нас было толком некому. Богатый-расписной баскетбольный «Титаник» made in Russia слишком высоко задрал нос – и пошел ко дну.

КЛАССНЫЙ ИГРОК – ЕЩЕ НЕ ИГРОК ДЛЯ ФИНАЛА

Единственный в ЦСКА, кто остался глух к этой «эпидемии трясущихся рук», это Джон Роберт Холден. Маленький, безвестный американец, выуженный Ивковичем из афинского АЕКа в 2002-м и часто критикуемый тогда за «стрибольную» манеру игры. Против «Тау» Холден отпахал 35 минут. Именно он закрыл Мацияускаса, когда литовца передали ему в защите от безалаберного «звездуна» Брауна. Именно он набрал в атаке 20 очков. И именно тогда, глядя на Холдена, я начал понимать, что бывают просто классные игроки, а бывают игроки для финала. Причем вторые встречаются куда реже первых, и потому дороже всего.

Два с половиной года спустя Холден подтвердил правильность этой догадки, забросив золотой мяч в мадридском финале ЧЕ-2007 Испания – Россия. Где сейчас находится и чем занимается Маркус Браун я не знаю и знать не хочу. Помню только, что после «Олимпийского» Прохоров выгнал его моментально. Как и Ивковича – стало понятно, что «искусство возможного» этот большой профессионал знает назубок, но пороху в стрессовой ситуации уже точно не выдумает.

Прошел какой-то год, и ЦСКА все исправил. Ивковича сменил Этторе Мессина, вместе с которым пришли матерые командные бойцы – Смодиш, Лэнгдон, Вантерпул. Финал с «Маккаби» все-таки состоялся в Праге, был нашими выигран, и я там тоже был, мед-пиво пил.

НЕ НАДО ДОМАШНИХ ПОБЕД

Возвращаясь обратно к «Олимпийскому», предложу вам занятный тезис: если у России есть высокие шансы выиграть что-то серьезное в любом серьезном виде спорта, то, ради бога, не берите этот чемпионат к нам!

Да-да, именно так. Футбольный ЧМ, где золото России, понятное дело, не светит, – это не вопрос, сколько угодно. Но вы ж понимает, что я не об этом.

Плановая победа мало кого волнует, про нее все известно заранее. Выиграли? Что ж, о’кей. Проиграли? Ха, полный и немедленный позор. Вспомните хоккейный ЧМ-2000 в Питере? Или, наоборот, тот же испанско-баскетбольный ЧЕ-2007? Там уже они были обязаны выиграть, а когда проигра… Привет бедняге-Газолю от Ивана Робертовича Холдена!

В общем, фактор «своего поля» надо забыть. И то, что Россию с недавних пор не допускают к организации крупных международных соревнований, это, получается, вовсе и не так страшно. На нет и суда нет. Свое поле – еще далеко не выигрыш, а порой и наоборот.

Доказано «Олимпийским».

Евролига-2004/05

Финал четырех

6-8 мая. Москва. Спорткомплекс «Олимпийский»

1/2 финала

ЦСКА (Россия) – Таугрес (Испания) – 78:85 (17:25, 23:22, 19:13, 19:25)

ЦСКА: Холден (20, трехочковые 4/10), Дикудис (13), М.Браун (12), Д.Андерсен (10), Папалукас (9), Моня (6), Грэйнджер (5), Мююрсепп (3).

Таугрес: Мацияускас (23), Кальдерон (13), Давид (11+12 подборов), Скола (10).

Маккаби (Израиль) – Панатинаикос (Греция) – 91:82

За 3-е место

ЦСКА – Панатинаикос – 91:94 (2ОТ)

Финал

Маккаби – Таугрес – 90:78