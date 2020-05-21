Не в титуле счастье? 10 главных неудачников финалов НБА за последние 30 лет.

Список баскетболистов, которые не менее двух раз участвовали в решающих сериях плей-офф НБА, но так и остались без чемпионского перстня.

ОБ АВТОРЕ

Вадим Панин – профессиональный баскетболист, выступавший в разные годы за ведущие российские клубы. В их числе – «Динамо» (Москва), «Урал-Грейт», УНИКС, «Химки», «Нижний Новгород», «Зенит». Чемпион Единой лиги ВТБ (2011). Обладатель Кубка ФИБА-Европа (2006). Финалист Кубка Европы (2007).

В этот безсоревновательный период, когда в НБА должен был набирать обороты плей-офф, определялись бы чемпионы клубных турниров континентов, а баскетбол «3х3» готовился бы к историческому дебюту на Олимпийских играх, весь баскетбольный (и не только) мир борется с COVID-19 и смотрит историческую находку в лице 10-серийного фильма «Последний танец». Этот шедевр описывает завершение славного пути Майкла Джордана – парня, который не дотянул до двух метров ростом, но буквально перевернул весь профессиональный баскетбол так, что это стало мировым достоянием. В связи с тем, что на его безупречном пути к 6 титулам вставало много классных игроков и команд, пришла идея сделать эту подборку. Итак, кто за минувшие 30 лет неоднократно выходил в финал, но так и не стал чемпионом НБА?

КАРЛ МЭЛОУН (1997, 1998, 2004)

Пожалуй, главным неудачником в этой подборке можно считать Карла Мэлоуна. Он трижды выходил в финал НБА, причем, дважды подряд со своей «Ютой», в одном из этих случаев - в ранге MVP сезона (1997). И еще раз в составе грозных, но расшатывающихся «Лейкерс», которые за сезон до того сделали свой исторический «три-пит» (три титула подряд в 2000-2002 годах). И во всех этих случаях команда Мэлоуна не смогла одержать больше двух побед за серию: 2-4 (1997 и 1998), 1-4 (2004).

К самому «Почтальону» вопросов не было, все свои 19 сезонов НБА он заканчивал в плей-офф, где в среднем за карьеру набирал по 24,7 очка, 10,7 подбора, 3,2 передачи и 1,3 перехвата. Если брать «финальные» годы противостояния с «Чикаго», то за 12 матчей против команды Джордана в борьбе за титул Карл лишь дважды не дотянул до 20 очков (19 в матче №5 финала-1997 и 16 в матче №2 финала-1998). В 8 случаях он заканчивал матчи с дабл-даблом. Трижды набирал более 30 очков (39, 37 и 31). И это при том, что ему непосредственно противостоял сам Деннис Родман, а также вся коллективная защита невероятных «Буллз» 90-х!

Мэлоуну, как и другим соперникам «Чикаго» просто не повезло со временем, чтобы надеяться на чемпионство в борьбе с разъяренным Майклом и его стадом «быков». И ведь сами пути к финалам не были для «Джаз» лёгкими прогулками, когда им стабильно надо было проходить такие команды, как «Хьюстон», «Лейкерс», «Сан-Антонио», все они - чемпионы рубежа веков.

Но был у Карла шанс на титул и сразу после ухода Джордана. В укороченном из-за локаута сезоне 1998-99 «Почтальона» второй за последние три года признали MVP, и, к тому же, на «Востоке» от «Быков» остались руины (как говорил Александр Гомельский после их шестого титула). Но «Юта» неожиданно не смогла пройти стадию полуфинала «Запада», не справившись с набирающим обороты «Портлендом». Причем, начали тот второй раунд плей-офф 99 «Джаз» за здравие, выиграв первый матч дома 93:83 (Мэлоун - 25 очков + 12 подборов). Хозяева просто разнесли гостей в четвертой четверти (19:5). Но после этого в тяжелейшей борьбе уступили «Трэйл Блэйзерс» и в итоге завалили всю серию (2-4). У «Портленда» в то время рулил квартет – Айзейя Райдер (19,3 очка), Брайан Грант (13,3 + 9,8 подбора), Рашид Уоллес (12), Арвидас Сабонис (10,7 + 9,8 подбора).

Затем, спустя несколько лет, глядя на Чарльза Баркли, который так и ушел «ни с чем», Карл в 40 лет, совсем отчаявшись, подался в стан «Лейкерс». Но немного опоздал. «Озёрники» к тому моменту выдохлись физически, но еще более - морально. Шак и Коби доигрывали последние матчи в одной форме, да и на «Востоке» случился неожиданный флэшбэк «Плохих парней». Вердикт карьеры Мэлоуна – это 1-4 в серии «Лейкерс - Пистонс» 2004 года. Сам Карл, разменявший «сорокет», в том плей-офф был третьим по результативности после О'Нила и Брайанта, набирая по 11,4 очка, 8,8 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за 38 игровых минут.

Тогда слишком просел по сравнению с «регуляркой» другой обезумивший в погоне за заветным перстнем – Гэри Пэйтон (7,8 очка в плэй-офф после 14,6 сезонных). А непосредственно финал провалили все, включая, доживающего свой баскетбольный век Мэлоуна (5 очков в среднем за 31,2 минуты). Тогда у 8 из первых 9 игроков «Лейкерс» по результативности точность бросков игры была ниже 40 процентов. Тот же Карл забил «Детройту» лишь 33 процента своих бросков (8 из 25).

После чего «Почтальон» закрыл свою почту, а на церемонии увековечивания его игрового номера в «Юте» пожалел о том, что вообще уходил в стан врага в последнем рывке за титул. А тот же Пэйтон подсуетился и после провального финала 2004 вместе с Шаком под шумок перебрался в «Майами», где спустя два сезона попил-таки победного шампанского. И поэтому не попал в сегодняшний список, ведь до «Хит- 2006» у него уже было два проигранных финала – с «Сиэтлом» в 1996-м, ну и с «Лейкерс» в 2004-м…

СЭМ ПЕРКИНС (1991, 1996, 2001)

По «хроничности» на первое место тут можно было ставить как раз Сэма Перкинса - всё-таки его обламывали будущие чемпионы, когда он представлял три разные команды. Но Мэлоун был более значимой фигурой своих коллективов. Тем не менее, как и «Почтальон», «Сонный Сэм» тоже пострадал от Майкла. Вначале Джордан помог ему стать чемпионом NCAA, приведя победным броском новичка «Северную Каролину» к победе на «Джорджтауном» Патрика Юинга в 1982-м. Но затем дважды проучил его в финалах НБА в 90-х.

В НБА Сэм отправился сразу же за Майклом – в прямом смысле! Джордан ушел в «Чикаго» с 3-й строчки драфта 1984 года, а Перкинс – в «Даллас» с 4-й. Но дальше «табачок врозь».

Сначала Перкинс оказался тем раздражителем, который украл у «Чикаго» первую историческую победу в их первом матче финальной серии 1991 года, за что поплатился последующими четырьмя поражениями «Лейкерс» с доигрывающим Мэджиком Джонсоном.

А затем, уже переехав в «Сиэтл» к Гэри Пэйтону и Шону Кемпу, вновь получил от Майкла. С той обидной упущенной победы в первой их встрече финала 1991 года много воды утекло. Джордан успел принести «Чикаго» 3 первых титула, уйти из баскетбола, вернуться и отправиться за второй тройкой победных кубков, оформив вместе с обновленными «Буллз» на долгие годы исторический рекорд (72-10), который спустя 20 лет нелепо переписали «Трёхочковые Уорриорз». Всё, что удалось тогда «Супер Соникс» - взять две игры дома при угрожающем счете 0-3, но на исход серии это не повлияло. «Чикаго» завоевали 4-й титул в преддверии двухлетнего противостояния с «Ютой» Мэлоуна.

«И в третий раз пошёл он за ёлкой» - продолжая о Перкинсе. На второй год выступлений уже в «Индиане» 38-летний Сэм вернулся в финал, но, как и в 1991 году попал на расцвет новой династии. Однако если раньше он сам защищал цвета «Лейкерс», то теперь противостоял им. В 4-й игре серии 2000 года «Пейсерс» были близки к тому, чтобы сравнять общий счёт, но Коби с Шаком в овертайме лишили их этого шанса и надежды на общую победу. Сам Перкинс был тогда надежным ролевиком, набирая по 6 очков и 4 подбора, будучи одним из главных дальнобойщиков «Иноходцев», забивая трехочковые броски с точностью 48 процентов.

Вообще-то, Сэм поначалу карьеры играл в другой баскетбол. Взять хотя бы студенческий период. Тогда, на заре появления самой дуги, он за 4 сезона в «Северной Каролине» лишь в одном из них отважился побросать трехочковые, вышло у него это не очень (12 из 48, 25 процентов). Но в середине профессионального пути, перейдя в «Сиэтл» в 31 год и становясь тяжелее, он перестроился, плотно подсев на дугу. После чего его средняя точность дальних атак всегда стремилась к 40 процентам.

Возвращаясь к финальной серии 2000 года, Перкинс был одним из тех, кто чуть было не подарил шанс «Индиане» на спасение, набрав в том злополучном 4-м матче лучшие для себя в серии 10 очков, забросив 3 из 5 бросков из-за дуги. Именно его точная трёха сравняла счёт серии в основное время и подарила «Индиане» дополнительные 5 игровых минут.

Но чуда не случилось, и «Лейкерс» 21 века затем оформили свой «три-пит». Перкинс же после поражения в финале отыграл в НБА еще один сезон, завершившийся для него бесславным вылетом «Индианы» в первом раунде плей-офф со счетом 1-3. Сэм, которому было на тот момент уже 39 лет, все свои очки в серии набрал за первый матч (5 очков и 1 из 3 трехчковых). Именно матч открытия оказался единственным победным для «Пейсерс». А победителем противостояния стала «Филадельфия» Аллена Айверсона, которая вслед за «Индианой» попыталась защитить «Восток» в начале 2000-х, но так же тщетно. «Лейкерс» перешагнули и через них на пути ко второму чемпионству подряд.

БРАЙОН РАССЕЛЛ (1997, 1998, 2004)

Если говорить о похождениях Рассела в финалы, то в целом можно промотать наверх и просмотреть хронологию Мэлоуна – они идентичны. Но у него есть своя – особая связь с Джорданом. Через руки Брайона Майкл забил победный бросок в первой игре двухлетнего финального противостояния «Чикаго - Юта». Его же усадил Джордан на пятую точку в последнем матче этой эпопеи, забросив свой последний победный бросок за «Чикаго», принеся 6-й титул Городу ветров. И с ним же, бок о бок, «Его Воздушество» доигрывал свои оставшиеся матчи в НБА, взяв Брайона с собой на последний сезон в «Уизардс».

После чего на год Расселл зашел в «Лейкерс», где встретился со старым знакомым (Мэлоуном), чтобы проиграть с ним и третий финал в своей карьере.

В финальных схватках с «Чикаго» Брайон был четвертым по средней результативности у «Юты» (после Мэлоуна, Стоктона и Хорнасека), а также вторым по подборам (после Карла).

ЭРИК СНОУ (1996, 2001, 2007)

Как и Сэм Перкинс, Эрик «Снежок» Сноу трижды выходил в финалы НБА в составе трёх разных команд. Начал он свой путь, будучи новичком «Сиэтла» в 1996-м, в команде с тем же Сэмом. Как и Расселл, Сноу в своё время был выбран в конце драфта (45-й в 1993-м – у Сэма, и 43-й в 1995-м – у Эрика). Не был он и главным действующим лицом в своих трех командах, но со всеми тремя Сноу выходил в финал.

В финале 1996 года он успел появиться во всех 6-ти матчах, но за общие 9 минут так ни одного очка и не набрал.

Более значимой фигурой Эрик стал спустя 5 лет в «Филадельфии». В пяти матчах финала 2001 года против «Лейкерс» он был третьим по результативности у «Сиксерс» после Айверсона и Дикембе Мутомбо, набирая по 12,6 очка и 4,4 подбора за 33 минуты. И это при том факте, что он не был игроком стартовой пятерки, лишь раз начав финальный матч с первых секунд!

Завершал карьеру Сноу в сезоне 2007-08, представляя «Кавальерс» своего родного штата Огайо в ранге со-капитана Леброна Джеймса. А за год до того он в третий раз побывал в главной серии чемпионата НБА. Вот только количество побед его команды с каждым выходом в финал становилось всё меньше (2-4, 1-4, 0-4).

И хоть с Леброном в 2007-м получилось совсем бесславно, но в двух домашних матчах у «Кавс» был шанс зацепиться за серию (72:75 и 82:83). В них, выходя с дальнего конца скамейки, 33-летний Эрик Сноу раздал 7 результативных передач, проводя на паркете по 15 минут.

ДИКЕМБЕ МУТОМБО (2001, 2003)

Этот продукт фирменной школы центровых «Джорджтауна» по полному имени Дикембе Мутомбо Мполондо Мукамба Жан-Жак Вамутомбо целых 9 лет прозябал в средне-слабых «Денвере» и «Атланте», с которыми лишь 5 раз смог выбраться в плей-офф и только трижды достичь второго раунда. К самому Деке не было вопросов, у него стабильно в среднем набирался дабл-дабл в каждом из девяти сезонов, к которым он добавлял не менее 3 блокшотов за матч.

Качественный скачок в командном плане произошел для него начиная с середины сезона 2000-01, когда в 34-летнем возрасте конголезец привлек внимание рвущейся к финалу «Филадельфии». Главный клуб Айверсона не пожалел тогда за Мутомбо сразу трех известных больших – Тони Кукоча, Нази Мохаммеда и Тео Рэтлиффа. Перевезя свои дабл-даблы в Город братской любви, Дикембе сначала помог «76-м» достойно завершить регулярку на первом месте Востока, а затем с честью пройти тяжелейший путь к финалу.

В первом раунде были повержены прошлогодние финалисты - «Индиана Пейсерс» (4-1). Мутомбо в свои 34 года проводил на паркете по 40 минут и набирал по 10,3 очка, 14,8 подбора и 4,5 блокшота. После чего до встречи с «Лейкерс» игрокам «Филы» пришлось сыграть максимальные 14 матчей, отпахав полные серии с «Торонто» и «Милуоки» - двумя лучшими командами Центрального дивизиона. Против канадского клуба статистика Дикембе составила 11,0 очка, 12,4 подбора и 3,4 блокшота. А против «Бакс» он и вовсе сравнялся по полезности с Айверсоном, выйдя на второе место по результативности (16,6) и взвинтив свои подборы до космических 15,6 за матч, трижды установив гроссмейстерские результаты (18, 19 и 20 подборов). И это при 45 игровых минутах - серьезная нагрузка перед финалом для великана в таком возрасте! Там Мутомбо и компании хватило только на первый матч, в котором они лишь по итогам овертайма дожали будущих чемпионов. В той игре у Деке набралось 13 очков, 16 подборов и 5 блокшотов. В дальнейших четырех матчах второй и третий показатели неизменно снижались. Совладать с 28-летним прайм-таймовым Шаком ему было уже не под силу.

«Филадельфия» в карьере Дикембе заняла лишь полтора сезона. Единственный полный пришёлся для него на чемпионат 2001-02, но в первом же раунде плей-офф «76-е» не смогли справиться с возрождающимся «Бостоном» 2000-х. В целом серия прошла ровно, но в решающем 5-м матче Пол Пирс с партнерами просто уничтожил вчерашних финалистов 120:87, разгромив гостей в четвертой четверти (40:23). Сама «Истина» одарила домашних болельщиков 46 очками при 8 из 10 попаданий из-за трехочковой линии. А карьера Мутомбо в «Филе» завершилась 12 очками, 6 подборами и 3 блокшотами. Спустя три месяца его обменяли в «Нью-Джерси» на Тодда МакКаллока и Кита Ван Хорна.

Но это уже был совсем другой Мутомбо - лишь 24 регулярных игры из 82-х и только 10 из 20 в плэй-офф смог он провести тогда из-за травмы. Нет, он не был причиной выхода «Нетс» в финал, хоть и в каждом из шести матчей против «Сперс» пытался играть. Но 4 очка и 4 подбора – это были его максимумы в той серии. Примерно с такой же средней статистикой он провел в НБА еще 6 лет, завершив карьеру в 42 года.

ПАТРИК ЮИНГ (1994, 1999)

А вот, кто пострадал непосредственно от Джордана еще больше, чем Мэлоун, так это Патрик Юинг. Нет, конечно, в финале НБА их восточным командам по регламенту лиги не суждено было встретиться, но от этого «Биг Пэту» не легче. Сначала он в составе команды университета «Джорджтауна» пострадал от рук Майкла в финале NCAA 1982 года, а затем уже в НБА проиграл ему все 5 серий плей-офф: 1989 (2-4), 1991 (0-3), 1992 (3-4), 1993 (2-4), 1996 (1-4).

Если же говорить о финалах, то по иронии судьбы проиграл Юинг их дважды в составе своего «Нью-Йорка», как раз в те годы, когда Майкла не было в НБА. Сначала он в равной борьбе уступил другому легендарному центровому своего поколения Хакиму Оладжьювону в 1994-м (3-4, привет Старксу). В семи финальных играх Патрик набирал по 18,9 очка, 12,4 подбора и 4,3 блокшота.

А спустя 5 лет, будучи уже тенью себя из-за проблем с коленями, не смог помочь «Никс» справиться с башнями-близнецами «Сан-Антонио», которые только начинали чемпионский путь «Спёрс». Как и Мутомбо, он смог провести лишь половину матчей плей-офф. Но остановившись в 11-й игре розыгрыша, которая пришлась на второй матч финала Востока против «Индианы», вернуться в строй уже не смог, наблюдая за вторым финалом «Нью-Йорка» в 90-е со стороны…

ТОДД МАККАЛОК (2001, 2002)

Забавный персонаж этот канадский центровой Тодд МакКаллок. Его карьера в НБА была совсем недолгой – лишь 4 сезона, но два из них он заканчивал в финале! Закрутила его баскетбольная судьба и с Мутомбо.

Тодда в середине второго раунда драфта 1999 года подобрала «Филадельфия» в качестве сменщика Тео Рэтлиффа и Мэтта Гейгера. Слишком долго уж запрягал в НБА Нази Мохаммед, полученный на драфте за год до того. К примеру, рассмотреть тогда талант Ману Джинобили, выбранного «Спёрс» предпоследним, не смогли не только «Фила», но и еще 9 команд за ней.

Уже на второй сезон семифутовый «Биг Мак» вместе с «76-ми» и добавленным к ним Мутомбо вышел в финал НБА, чтобы там побыть боксёрской грушей для Шакила. Среднее игровое время Тодда в пяти матчах финала составило не многим более 6 минут.

Летом после этого МакКаллок на правах свободного агента примкнул к «Нью-Джерси Нетс», у которых образовался динамичный дуэт в лице Джейсона Кидда и Кеньона Мартина. Это привело ко второму подряд финалу для большого канадца за первые три года в НБА. На сей раз сам МакКаллок играл дольше (по 18,3 минуты), сталкивался с О'Нилом чаще, но его новая команда выступила еще хуже, проиграв серию всухую. Общий счет выступлений Тодда в финалах получился 1-8.

Но его средняя статистика во втором противостоянии с «Лейкерс» (7,5 очка, 5 подборов и 1 блокшот) привлекла внимание бывшего клуба. Летом 2002-го он стал участником того самого обмена Мутомбо в «Нью-Джерси». Вернувшись в «Филу», Тодд смог провести лишь половину регулярных матчей, не доиграв до плей-офф. В виду проявления наследственного неврологического заболевания (Шарко—Мари—Тута) в возрасте 27 лет Тодд МакКаллок вынужден был завершить баскетбольную карьеру.

ЭНТОНИ ДЖОНСОН (2002, 2003, 2009)

Одним из партнёров МакКаллока по «Нью-Джерси» в финале 2002 года был резервный защитник Энтони Джонсон. В играх против «Лейкерс» у него было третье игровое время с конца – по 5 минут за матч.

Но, когда МакКаллока сменил Мутомбо, этот Джонсон всё еще оставался в составе «Нетс», выйдя с ними во второй подряд финал. В 2003 году Нью-Джерси смогла всё же пару раз победить, но Энтони на это особо не влиял, имея всё те же 5 игровых минут.

Только на этом его походы в финал не закончились. В 2009 году 34-летний Джонсон вернулся в финал уже с «Орландо». Но, как помнят те, кто смотрел серию «Мэджик - Лейкерс», поспешно вернувшийся Джамир Нельсон сбил весь настрой не только разыгравшемуся Рэферу Олстону, который помог Орландо добраться до самых главных матчей, но и Джонсона оставив вне игры из-за перебора защитников. Хотя в регулярном чемпионате 2008-09 Джонсон провел 80 матчей, играя по 19 минут. Походы Энтони в финал закончились тем же, чем и начались – разгромным поражением от «Лейкерс» (1-4).

АНДЕРСОН ВАРЕЖАО (2007, 2015, 2016)

Многие «финальные» неудачи этого бразильского центрового переплетены с двумя словами – «февраль» и «Уорриорз». Верой и правдой Варежао, как мог, отрабатывал зарплату в «Кливленде», пока в феврале 2016-го его не обменяли на Ченнинга Фрая в «Портленд», откуда в тот же день и отчислили. Спустя несколько дней, в феврале же его подобрали «Уорриорз». В составе «Голден Стейт», которые были на тот момент действующими чемпионами, и которым его «Кливленд» и проиграл в 2015 году, Андерсон вернулся в финал, чтобы там отдать победу «Кливленду» же, ведя в счёте 3-1.

Но уже в следующем феврале эти самые «Уорриорз» отказались от него, а летом 2017 года вновь победили в финале НБА. Вот так вышло, что судьба два года подряд посреди сезона уводила Варежао из чемпионских составов.

Первый же раз бразилец почувствовал порох финальной серии тогда же, когда и Леброн – в 2007-м. Спустя десятилетие круг замкнулся – от поражения 0-4, к поражению 1-4. А финал 2015 года он и вовсе отсмотрел в цивильном костюме, пропустив большую часть сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия.

КАЙЛ КОРВЕР (2017, 2018)

Текущий, затянувшийся на неопределенное время сезон 38-летний снайпер Кайл Корвер проводил в составе «Милуоки», продолжая штамповать трехочковые броски с точностью под 50 процентов. За спиной 17 сезонов и 7 команд, были и выходы в финалы НБА. И пока Янис Адетокунбо не привел «Бакс» к чемпионскому титулу, можно смело включать Кайла в данный список.

«Кливленд» в спешном порядке привлёк его по ходу сезона 2016-17 в качестве очередной попытки укрепить тылы Леброна. После чего дважды подряд Корвер выходил в финал НБА, где вместе с «Кавс» уступал «Уорриорз», усиленным Кевином Дюрантом.

Кого чем можно измерять, а Корвера точностью трёхочковых. В финале 2017 года она забросил их 5 штук в 16 попытках (31%), а в 2018-м еще хуже – 1 из 11 (9%). И это при карьерной точности бросков из-за дуги в плэй-офф – 39%.