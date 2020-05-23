Так у России летом будет большой баскетбол или нет? Решается судьба сезона Евролиги

Собственно, они уже идут. На субботу была запланирована видеоконференция с баскетболистами, где от каждой из 26 команд – 18-ти клубов Евролиги и восьми четвертьфиналистов Кубка Европы, который был прерван перед началом плей-офф, - должны участвовать по два игрока, включая капитана. Им расскажут про варианты сценариев завершения сезона.
Затем, в воскресенье состоится заседание руководителей 11 клубов, имеющих постоянную прописку в Евролиге (в России она есть только у ЦСКА). После обсуждения им предстоит проголосовать «за» или «против» возобновления турнира. Вынесенный вердикт в тот же день смогут одобрить остальные команды, и не позже 25 мая лига объявит об окончательном решении.
Напомню, что в регулярном чемпионате прошло 28 туров из 34-х, последние матчи были сыграны 6 марта.
Положение в Евролиге-2019/20
1. Эфес (Турция) – 24 победы-4 поражения
2. Реал (Испания) – 22-6
3. Барселона (Испания) – 22-6
4. ЦСКА (Россия) – 19-9
5. Маккаби Т-А (Израиль) – 19-9
6. Панатинаикос (Греция) – 14-14
7. Химки (Россия) – 13-15
8. Фенербахче (Турция) – 13-15
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9. Жальгирис (Литва) – 12-16
10. Валенсия (Испания) – 12-16
11. Олимпиакос (Греция) – 12-16
12. Милан (Италия) – 12-16
13. Баскония (Испания) – 12-16
14. Црвена Звезда (Сербия) – 11-17
15. Виллербанн (Франция) – 10-18
16. Альба (Германия) – 9-19
17. Бавария (Германия) – 8-20
18. Зенит (Россия) – 8-20
Недоигранные матчи российских команд в регулярном чемпионате
ЦСКА: дома – Маккаби, Виллебанн, Альба, в гостях – Фенербахче, Жальгирис, Милан
Химки: дома – Фенербахче, Олимпиакос, Бавария, в гостях – Барселона, Панатинаикос, Альба
Зенит: дома – Эфес, Милан, в гостях – Реал, Маккаби, Црвена Звезда, Виллербанн
Пары 1/4 финала Кубка Европы-2019/20
Партизан (Сербия) – УНИКС (Россия)
Промитеас (Греция) – Тофаш (Турция)
Монако (Франция) – Виртус Б (Италия)
Уникаха (Испания) – Венеция (Италия)
КАУНАС? АФИНЫ? БЕЛГРАД?
Уже сейчас очевидно: если Евролига и будет доиграна, то точно без зрителей и разъездов, компактно - скорее всего, в одном городе. В большинстве европейских стран эпидемия идет на спад, кое-где уже возобновились спортивные соревнования (например, чемпионат Германии по футболу) и чем дальше, тем этих соревнований будет все больше.
Статистика эпидемии в 10 странах, чьи клубы играют в Евролиге и плей-офф Кубка Европы
Приведены суммарные показатели на 22 мая и их ежедневный прирост в среднем за период с 18 по 22 мая. В скобках – место в мире
Заражения
Болеют сейчас
Стадия
Россия
Всего
«+/-» в день
326 448 (3)
+8939
223 374 (2)
+2325
рост
Франция
Всего
«+/-» в день
182 002 (7)
+462
89 808 (5)
-89
плато
Италия
Всего
«+/-» в день
228 658 (6)
+645
59 322 (8)
-1806
спад
Испания
Всего
«+/-» в день
234 924 (5)
+825
55 820 (9)
-174
спад
Турция
Всего
«+/-» в день
154 500 (9)
+1013
34 113 (14)
-244
спад
Германия
Всего
«+/-» в день
179 500 (6)
+626
(31)
-438
спад
Сербия
Всего
«+/-» в день
11 024 (46)
+83
5246 (40)
-84
спад
Израиль
Всего
«+/-» в день
16 690 (38)
+15
2496 (55)
-181
конец
Греция
Всего
«+/-» в день
2874 (76)
+9
1331 (68)
+7
конец
Литва
Всего
«+/-» в день
1604 (91)
+13
432 (95)
-11
конец
Основными претендентами на право провести концовку Евролиги считаются Каунас, Афины и Белград. Также в этой связи упоминались Кельн, который изначально должен был принять «Финал четырех»-2020, и даже Москва. Правда, последний вариант не шибко реален - в России вообще и в ее столице в частности до конца пандемии еще далеко. Зато в Литве с Грецией коронавирусу разгуляться не дали, там почти все позади.
НАПРАШИВАЕТСЯ «ФИНАЛ ВОСЬМИ»
Теперь по турнирной формуле. «Регулярку», видимо, доиграют как полагается - пусть и на нейтральной территории для всех клубов, кроме одного-двух. ЦСКА и «Химкам», находящимся в зоне плей-офф, такой сценарий не вполне выгоден: по календарю им предстояли домашние матчи с непосредственными конкурентами – «Маккаби» и «Фенербахче» соответственно, - которым наши до того проиграли на выезде с двузначной разницей в счете. Но тут уж не до жиру - лучше так, чем никак.
Главный камень преткновения – четвертьфиналы: надо ли сокращать их с 5-матчевых серий до одной-единственной игры, сводя таким образом плей-офф к формату «Финала восьми»? По логике, пожалуй, да - какой смысл затягивать 1/4, если все проходит в одном месте и при пустых трибунах? Тут уж если что и раздувать, то, скорее, финал.
В плане времени вариант «шесть туров плюс «Финал восьми» означает максимум девять матчей на команду и запросто укладывается в один месяц. Это всего 62 игры, их легко примет один зал - тем более, что его вместимость в данном случае не важна. Проблема в другом: все ли клубы захотят тащиться за тридевять земель и доигрывать чемпионат – особенно из тех, что на место в четвертьфинале уже не претендуют?
Таких, правда, немного, штуки три-четыре. И все они имеют прописку в турнире ненадолго, на год-другой, в основном через wild card. Так что на случай «забастовок» у Евролиги есть неплохие «рычаги воздействия». Но тут встает «проблема №2»: перед возобновлением игр командам еще нужно набрать хоть мало-мальски внятную форму. А это означает уже не один месяц, а добрых два.
ВЕРНУТЬ АМЕРИКАНЦЕВ БУДЕТ НЕПРОСТО
Плюс двухнедельный карантин для баскетболистов, возвращающихся из других стран. Кстати, как их оттуда выковыривать? Особенно в США, где легионеров Евролиги полно, а коронавирус бушует по полной программе и отступать пока не собирается. Неровен час, клубам придется завершать розыгрыш главного еврокубка отнюдь не в тех составах, в каких они его начинали.
Хотя многие все равно уже потихоньку тренируются: «Реал», «Барселона», «Црвена Звезда», «Партизан», «Фенербахче»… В Германии и Израиле даже решили доиграть, начиная с июня, чемпионаты своих стран. И над тем же раздумывают в Испании и Адриатической лиге. Правда, тут опять может возникнуть противоречие с Евролигой. «Маккаби», например, уже заявил: если придется выбирать между двумя параллельными турнирами, то национальный мы пошлем подальше.
Заметьте: все баскетбольные лиги, еще не отменившие концовку своих сезонов, кроме израильской, напрямую завязаны с процедурой отбора в следующую Евролигу - ту, которая 2020/21. Единственное исключение – наша Единая лига ВТБ. Там все давно «обрубили», и «Химки», лидировавшие во внутреннем первенстве, с тех пор пребывают в подвешенном состоянии: оставят их в континентальной элите или нет?
На днях РФБ после долгих препирательств все-таки решилась назвать (или не назвать?) чемпиона страны, это должно случиться 27 мая. Но и здесь я на месте химчан особо бы не радовался. Ведь Евролига договаривалась об одном постоянном месте для нашей «лучшей команды кроме ЦСКА» не с федерацией, а с Единой лигой. Которая четко констатировала: ее чемпион в этом сезоне не будет определен.
В общем, сейчас понятно одно – что ничего не понятно. Остается сидеть и ждать вестей из Барселоны, которые ожидаются не позже понедельника. Моя точка зрения проста: что бы они там ни нагородили в деталях, главное, чтобы этим летом к нам вернулся большой баскетбол.
Самый большой из баскетболов с российским участием.