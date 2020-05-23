Так у России летом будет большой баскетбол или нет? Решается судьба сезона Евролиги

Собственно, они уже идут. На субботу была запланирована видеоконференция с баскетболистами, где от каждой из 26 команд – 18-ти клубов Евролиги и восьми четвертьфиналистов Кубка Европы, который был прерван перед началом плей-офф, - должны участвовать по два игрока, включая капитана. Им расскажут про варианты сценариев завершения сезона.

Затем, в воскресенье состоится заседание руководителей 11 клубов, имеющих постоянную прописку в Евролиге (в России она есть только у ЦСКА). После обсуждения им предстоит проголосовать «за» или «против» возобновления турнира. Вынесенный вердикт в тот же день смогут одобрить остальные команды, и не позже 25 мая лига объявит об окончательном решении.

Напомню, что в регулярном чемпионате прошло 28 туров из 34-х, последние матчи были сыграны 6 марта.

Положение в Евролиге-2019/20

1. Эфес (Турция) – 24 победы-4 поражения

2. Реал (Испания) – 22-6

3. Барселона (Испания) – 22-6

4. ЦСКА (Россия) – 19-9

5. Маккаби Т-А (Израиль) – 19-9

6. Панатинаикос (Греция) – 14-14

7. Химки (Россия) – 13-15

8. Фенербахче (Турция) – 13-15

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9. Жальгирис (Литва) – 12-16

10. Валенсия (Испания) – 12-16

11. Олимпиакос (Греция) – 12-16

12. Милан (Италия) – 12-16

13. Баскония (Испания) – 12-16

14. Црвена Звезда (Сербия) – 11-17

15. Виллербанн (Франция) – 10-18

16. Альба (Германия) – 9-19

17. Бавария (Германия) – 8-20

18. Зенит (Россия) – 8-20

Недоигранные матчи российских команд в регулярном чемпионате

ЦСКА: дома – Маккаби, Виллебанн, Альба, в гостях – Фенербахче, Жальгирис, Милан

Химки: дома – Фенербахче, Олимпиакос, Бавария, в гостях – Барселона, Панатинаикос, Альба

Зенит: дома – Эфес, Милан, в гостях – Реал, Маккаби, Црвена Звезда, Виллербанн

Пары 1/4 финала Кубка Европы-2019/20

Партизан (Сербия) – УНИКС (Россия)

Промитеас (Греция) – Тофаш (Турция)

Монако (Франция) – Виртус Б (Италия)

Уникаха (Испания) – Венеция (Италия)

КАУНАС? АФИНЫ? БЕЛГРАД?

Уже сейчас очевидно: если Евролига и будет доиграна, то точно без зрителей и разъездов, компактно - скорее всего, в одном городе. В большинстве европейских стран эпидемия идет на спад, кое-где уже возобновились спортивные соревнования (например, чемпионат Германии по футболу) и чем дальше, тем этих соревнований будет все больше.

Статистика эпидемии в 10 странах, чьи клубы играют в Евролиге и плей-офф Кубка Европы

Приведены суммарные показатели на 22 мая и их ежедневный прирост в среднем за период с 18 по 22 мая. В скобках – место в мире

Заражения Болеют сейчас Стадия Россия Всего «+/-» в день 326 448 (3) +8939 223 374 (2) +2325 рост Франция Всего «+/-» в день 182 002 (7) +462 89 808 (5) -89 плато Италия Всего «+/-» в день 228 658 (6) +645 59 322 (8) -1806 спад Испания Всего «+/-» в день 234 924 (5) +825 55 820 (9) -174 спад Турция Всего «+/-» в день 154 500 (9) +1013 34 113 (14) -244 спад Германия Всего «+/-» в день 179 500 (6) +626 (31) -438 спад Сербия Всего «+/-» в день 11 024 (46) +83 5246 (40) -84 спад Израиль Всего «+/-» в день 16 690 (38) +15 2496 (55) -181 конец Греция Всего «+/-» в день 2874 (76) +9 1331 (68) +7 конец Литва Всего «+/-» в день 1604 (91) +13 432 (95) -11 конец

Основными претендентами на право провести концовку Евролиги считаются Каунас, Афины и Белград. Также в этой связи упоминались Кельн, который изначально должен был принять «Финал четырех»-2020, и даже Москва. Правда, последний вариант не шибко реален - в России вообще и в ее столице в частности до конца пандемии еще далеко. Зато в Литве с Грецией коронавирусу разгуляться не дали, там почти все позади.

НАПРАШИВАЕТСЯ «ФИНАЛ ВОСЬМИ»

Теперь по турнирной формуле. «Регулярку», видимо, доиграют как полагается - пусть и на нейтральной территории для всех клубов, кроме одного-двух. ЦСКА и «Химкам», находящимся в зоне плей-офф, такой сценарий не вполне выгоден: по календарю им предстояли домашние матчи с непосредственными конкурентами – «Маккаби» и «Фенербахче» соответственно, - которым наши до того проиграли на выезде с двузначной разницей в счете. Но тут уж не до жиру - лучше так, чем никак.

Главный камень преткновения – четвертьфиналы: надо ли сокращать их с 5-матчевых серий до одной-единственной игры, сводя таким образом плей-офф к формату «Финала восьми»? По логике, пожалуй, да - какой смысл затягивать 1/4, если все проходит в одном месте и при пустых трибунах? Тут уж если что и раздувать, то, скорее, финал.

В плане времени вариант «шесть туров плюс «Финал восьми» означает максимум девять матчей на команду и запросто укладывается в один месяц. Это всего 62 игры, их легко примет один зал - тем более, что его вместимость в данном случае не важна. Проблема в другом: все ли клубы захотят тащиться за тридевять земель и доигрывать чемпионат – особенно из тех, что на место в четвертьфинале уже не претендуют?

Таких, правда, немного, штуки три-четыре. И все они имеют прописку в турнире ненадолго, на год-другой, в основном через wild card. Так что на случай «забастовок» у Евролиги есть неплохие «рычаги воздействия». Но тут встает «проблема №2»: перед возобновлением игр командам еще нужно набрать хоть мало-мальски внятную форму. А это означает уже не один месяц, а добрых два.

ВЕРНУТЬ АМЕРИКАНЦЕВ БУДЕТ НЕПРОСТО

Плюс двухнедельный карантин для баскетболистов, возвращающихся из других стран. Кстати, как их оттуда выковыривать? Особенно в США, где легионеров Евролиги полно, а коронавирус бушует по полной программе и отступать пока не собирается. Неровен час, клубам придется завершать розыгрыш главного еврокубка отнюдь не в тех составах, в каких они его начинали.

Хотя многие все равно уже потихоньку тренируются: «Реал», «Барселона», «Црвена Звезда», «Партизан», «Фенербахче»… В Германии и Израиле даже решили доиграть, начиная с июня, чемпионаты своих стран. И над тем же раздумывают в Испании и Адриатической лиге. Правда, тут опять может возникнуть противоречие с Евролигой. «Маккаби», например, уже заявил: если придется выбирать между двумя параллельными турнирами, то национальный мы пошлем подальше.

Заметьте: все баскетбольные лиги, еще не отменившие концовку своих сезонов, кроме израильской, напрямую завязаны с процедурой отбора в следующую Евролигу - ту, которая 2020/21. Единственное исключение – наша Единая лига ВТБ. Там все давно «обрубили», и «Химки», лидировавшие во внутреннем первенстве, с тех пор пребывают в подвешенном состоянии: оставят их в континентальной элите или нет?

На днях РФБ после долгих препирательств все-таки решилась назвать (или не назвать?) чемпиона страны, это должно случиться 27 мая. Но и здесь я на месте химчан особо бы не радовался. Ведь Евролига договаривалась об одном постоянном месте для нашей «лучшей команды кроме ЦСКА» не с федерацией, а с Единой лигой. Которая четко констатировала: ее чемпион в этом сезоне не будет определен.

В общем, сейчас понятно одно – что ничего не понятно. Остается сидеть и ждать вестей из Барселоны, которые ожидаются не позже понедельника. Моя точка зрения проста: что бы они там ни нагородили в деталях, главное, чтобы этим летом к нам вернулся большой баскетбол.

Самый большой из баскетболов с российским участием.