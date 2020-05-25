Баскет капут. Сезон Евролиги отменен окончательно - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 мая 2020 15:16БаскетболТигай Лев

Баскет капут. Сезон Евролиги отменен окончательно

После совещаний с представителями клубов и игроками руководство Евролиги объявило: турнир, прерванный в начале марта, возобновлен не будет. То же самое относится к Кубку Европы.

«РЕСТОРАТОР» ДЖЕЙМС

Похоже, что решающим фактором стало нежелание самих баскетболистов заканчивать сезон. То, что большинство из них не в восторге от перспективы собираться вновь посреди лета и снова набирать форму, стало ясно еще в субботу, во время видеоконференции с игроками всех команд. Лидер ЦСКА Майк Джеймс, давно уехавший домой в Америку, так и написал в одной из соцсетей - мол, бессмысленно играть в баскетбол, когда люди не могут выйти на улицу без маски или поесть в ресторане.

Лично я, хоть убейте, так и не смог нащупать логическую связь между маской на моем лице, закрытым общепитом и гипотетическим возвращением Джеймса к исполнению его служебных обязанностей. Чтобы понять сей глубокомысленный тезис, моих убогих мозгов оказалось явно недостаточно. Зато я прекрасно помнил, что контракт Джеймса с армейцами истекает нынешним летом, и в случае окончательной отмены концовки сезона его московская зарплата снизится на пять процентов: с 85 от первоначальной суммы до 80. И правда: какой тогда смысл тащиться обратно через океан и вкалывать еще добрых два месяца?

Хотя насчет ресторанов мистер Джеймс, вообще-то, соврамши. Даже у него в США, давно и прочно захвативших печальный статус всемирного центра эпидемии, до сих пор есть регионы, где можно сесть за столик и поесть не у себя дома, соблюдая минимальные меры предосторожности. А уж в Европе-то ресторанные карантины нынче отменяют одна страна за другой. Кое-где они не вводились вовсе.

УМЕРЛА ТАК УМЕРЛА

Впрочем, шут с ним, с Джеймсом, бог ему судья. Тем более, что при возобновлении Евролиги трио наших клубов точно оказалось бы в проигрышном положении. Команды из Испании, Сербии, Германии, Турции потихоньку тренируются с середины мая, в России же коронавирус разбушевался с задержкой и начинает давать слабину только сейчас, в последние дни. Пока ЦСКА, «Химки» и «Зенит» собрали бы всех легионеров, пока то да се - играть наверняка пришлось бы «с листа». И это еще в лучшем случае, судя по комментариям баскетболистов, взявших мяч в руки после долгого сиденья на диване. Некоторые не то, что в кольцо – даже в дужку поначалу попасть не могли.

Сегодня утром за окончательную отмену сезона выступил еще и профсоюз игроков Евролиги. После чего ее президент Жорди Бертомеу понял: дело - табак. Он даже не стал, как планировалось, проводить голосование 11 клубов, постоянно участвующих в турнире, а сам первым предложил им закрыть тему - мол, нет так нет, умерла так умерла. Что было тут же одобрено и официально зафиксировано. Баскет капут.

Эх, и чего они морочили нам голову почти три месяца?..

ВСЕ КЛУБЫ, ВКЛЮЧАЯ «ХИМКИ» И «ЗЕНИТ», ОСТАЮТСЯ В ЛИГЕ

Оставался, правда, еще один важный вопрос - по составу следующей Евролиги. С 11-ю «неприкасаемыми» (ЦСКА, «Реал», «Барселона», «Баскония», «Панатинаикос», «Олимпиакос», «Фенербахче», «Эфес», «Маккаби», «Жальгирис», «Милан») все было понятно, wild card «Баварии» и «Виллербанна» действуют еще год, но как же остальные пять клубов? Немцы, испанцы и Адриатическая лига были полны решимости доиграть свои чемпионаты в июне-июле, а вот Единая лига ВТБ и Кубок Европы обрублены бесповоротно и окончательно. Что же теперь ждет «Зенит» и «Химки»?

К счастью, Бертомеу внял голосу разума и сегодня же объявил «амнистию»: все 18 команд, недоигравшие Евролигу-2019/20, сыграют в ней в сезоне-2020/21. В КЕ аналогичные гарантии получили только восемь четвертьфиналистов, включая наш УНИКС (там турнир остановили как раз перед началом плей-офф), а все остальное решат потом.

Что ж, подведем итог. У России два года подряд будет три клуба в главном еврокубке. А ЦСКА в течение этих же двух лет останется континентальным чемпионом – между прочим, впервые в своей истории. Передавать этот титул турецкому «Эфесу», лидировавшему в «регулярке» на тот момент, когда ее прервали, было бы явным перебором, и этого делать не стали.

Выходит, все хорошо?

Да нет, не сказал бы. Главный итог сегодняшних событий: классного баскетбола с российским участием у нас теперь точно не будет до осени. В футбол уже играют, в шахматы тоже, в ММА дерутся вовсю, а баскетбольным болельщикам - шиш с маслом. Так что продолжаем курить бамбук.

Положение в Евролиге-2019/20 на момент остановки регулярного чемпионата

1. Эфес (Турция) – 24 победы-4 поражения
2. Реал (Испания) – 22-6
3. Барселона (Испания) – 22-6
4. ЦСКА (Россия) – 19-9
5. Маккаби Т-А (Израиль) – 19-9
6. Панатинаикос (Греция) – 14-14
7. Химки (Россия) – 13-15
8. Фенербахче (Турция) – 13-15

--------------------------------------------------

9. Жальгирис (Литва) – 12-16
10. Валенсия (Испания) – 12-16
11. Олимпиакос (Греция) – 12-16
12. Милан (Италия) – 12-16
13. Баскония (Испания) – 12-16
14. Црвена Звезда (Сербия) – 11-17
15. Виллербанн (Франция) – 10-18
16. Альба (Германия) – 9-19
17. Бавария (Германия) – 8-20
18. Зенит (Россия) – 8-20

В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
Еще по теме:
Жорж Сен-Пьер: Бой против Нурмагомедова - это возможность стать легендой Умар Нурмагомедов: Хочу проявить себя в UFC, показав, на что способен Хабиб – Макгрегору: Ты величайший боец UFC в истории твиттера
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Тихонов: Драчев пытается писать по регионам. Кроме стыда, это ничего иного не вызывает Александр Тихонов: Хватит врать о катастрофе с коронавирусом в Белоруссии Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал
Американцы унизили Гретцки, скандал из-за первой славянской фамилии на Кубке Стэнли Альтернативная версия топ-16 чемпионов НХЛ. Часть 2. 24.05.2020 23:30 Хоккей Славин Виталий
Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей
Так все-таки шейх Мансур? Футбольный ЦСКА ищет зарубежного инвестора По словам Игоря Шувалова, ВЭБ.РФ заинтересован в привлечении иностранных инвестиций для ПФК ЦСКА. Интересно, откуда они могут взяться. 25.05.2020 12:58 Футбол Сергеев Иван
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег
Штрафной для Черчесова, три гола для Клоппа и угроза для Де Брюйне. Хит-парад 27-го тура бундеслиги Второй после карантина тур чемпионата Германии по футболу получился очень результативным: 32 гола в 9 матчах, 3,6 мяча в среднем за игру. 25.05.2020 09:57 Футбол Сергеев Иван
Новости
16:15 Футбол Ибрагимович получил серьезную травму на тренировке «Милана»
15:47 Баскетбол Глава Евролиги: Это не конец, а скорее новое начало
15:32 Футбол «Манчестер Юнайтед» рассчитывает заработать на трансфере Рохо 12 миллионов фунтов
15:15 Футбол Неймар больше не является приоритетной целью для «Барселоны»
15:00 Футбол Зараженная коронавирусом жена футболиста Погребняка ждет помощи от Роспотребнадзора
14:48 Футбол Оуэн Харгривз: Лишь четыре клуба смогут предложить Сане те условия, что он имеет в «Манчестер Сити»
14:25 Футбол Дэнни Миллз: Если «Ливерпуль» захочет купить Сане, он перейдет туда
14:18 Футбол «Факел» продлил контракт с Бесчастных
13:59 Баскетбол Сезон в Евролиге завершен досрочно
13:33 Баскетбол Глава Евролиги предложил досрочно завершить сезон
13:28 Футбол Аллан хочет покинуть «Наполи»
13:05 Фигурное катание Фигуристы из группы Тутберидзе заехали на базу «Новогорск»
12:40 Футбол «Краснодар» продлил контракт с Фернандешем на два месяца
12:18 Футбол «Арсенал» присоединился к борьбе за трансфер Коутиньо
11:50 Футбол Виталий Мутко: Для успешного выступления в еврокубках нужна конкуренция в РПЛ
11:32 Футбол Лучано Спаллетти: Финансовый аспект не имеет значения, я хочу вернуться к работе
11:15 Футбол Бенитес заинтересован в возвращении в «Ньюкасл»
11:07 Футбол Шувалов признался, что у ЦСКА могут появиться зарубежные инвесторы
10:58 Футбол «ПСЖ» хочет купить у «Барселоны» Дембеле
10:52 ММА Российский боец ММА арестован за участие в перестрелке в Москве
Pharmacies and telecom centers started leaving the shopping centers
Дышите — не дышите: стоит ли в Башкирии бояться дефицита аппаратов ИВЛ?
Харин ушел с поста заместителя губернатора Нижегородской области
Мэр Михайловска Игорь Серов поборется за пост главы Ставрополя
Новые тракты и «зеленая волна» в центре: как изменится дорожная система Казани
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика