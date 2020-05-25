Баскет капут. Сезон Евролиги отменен окончательно

«РЕСТОРАТОР» ДЖЕЙМС

Похоже, что решающим фактором стало нежелание самих баскетболистов заканчивать сезон. То, что большинство из них не в восторге от перспективы собираться вновь посреди лета и снова набирать форму, стало ясно еще в субботу, во время видеоконференции с игроками всех команд. Лидер ЦСКА Майк Джеймс, давно уехавший домой в Америку, так и написал в одной из соцсетей - мол, бессмысленно играть в баскетбол, когда люди не могут выйти на улицу без маски или поесть в ресторане.

Лично я, хоть убейте, так и не смог нащупать логическую связь между маской на моем лице, закрытым общепитом и гипотетическим возвращением Джеймса к исполнению его служебных обязанностей. Чтобы понять сей глубокомысленный тезис, моих убогих мозгов оказалось явно недостаточно. Зато я прекрасно помнил, что контракт Джеймса с армейцами истекает нынешним летом, и в случае окончательной отмены концовки сезона его московская зарплата снизится на пять процентов: с 85 от первоначальной суммы до 80. И правда: какой тогда смысл тащиться обратно через океан и вкалывать еще добрых два месяца?

Хотя насчет ресторанов мистер Джеймс, вообще-то, соврамши. Даже у него в США, давно и прочно захвативших печальный статус всемирного центра эпидемии, до сих пор есть регионы, где можно сесть за столик и поесть не у себя дома, соблюдая минимальные меры предосторожности. А уж в Европе-то ресторанные карантины нынче отменяют одна страна за другой. Кое-где они не вводились вовсе.

УМЕРЛА ТАК УМЕРЛА

Впрочем, шут с ним, с Джеймсом, бог ему судья. Тем более, что при возобновлении Евролиги трио наших клубов точно оказалось бы в проигрышном положении. Команды из Испании, Сербии, Германии, Турции потихоньку тренируются с середины мая, в России же коронавирус разбушевался с задержкой и начинает давать слабину только сейчас, в последние дни. Пока ЦСКА, «Химки» и «Зенит» собрали бы всех легионеров, пока то да се - играть наверняка пришлось бы «с листа». И это еще в лучшем случае, судя по комментариям баскетболистов, взявших мяч в руки после долгого сиденья на диване. Некоторые не то, что в кольцо – даже в дужку поначалу попасть не могли.

Сегодня утром за окончательную отмену сезона выступил еще и профсоюз игроков Евролиги. После чего ее президент Жорди Бертомеу понял: дело - табак. Он даже не стал, как планировалось, проводить голосование 11 клубов, постоянно участвующих в турнире, а сам первым предложил им закрыть тему - мол, нет так нет, умерла так умерла. Что было тут же одобрено и официально зафиксировано. Баскет капут.

Эх, и чего они морочили нам голову почти три месяца?..

ВСЕ КЛУБЫ, ВКЛЮЧАЯ «ХИМКИ» И «ЗЕНИТ», ОСТАЮТСЯ В ЛИГЕ

Оставался, правда, еще один важный вопрос - по составу следующей Евролиги. С 11-ю «неприкасаемыми» (ЦСКА, «Реал», «Барселона», «Баскония», «Панатинаикос», «Олимпиакос», «Фенербахче», «Эфес», «Маккаби», «Жальгирис», «Милан») все было понятно, wild card «Баварии» и «Виллербанна» действуют еще год, но как же остальные пять клубов? Немцы, испанцы и Адриатическая лига были полны решимости доиграть свои чемпионаты в июне-июле, а вот Единая лига ВТБ и Кубок Европы обрублены бесповоротно и окончательно. Что же теперь ждет «Зенит» и «Химки»?

К счастью, Бертомеу внял голосу разума и сегодня же объявил «амнистию»: все 18 команд, недоигравшие Евролигу-2019/20, сыграют в ней в сезоне-2020/21. В КЕ аналогичные гарантии получили только восемь четвертьфиналистов, включая наш УНИКС (там турнир остановили как раз перед началом плей-офф), а все остальное решат потом.

Что ж, подведем итог. У России два года подряд будет три клуба в главном еврокубке. А ЦСКА в течение этих же двух лет останется континентальным чемпионом – между прочим, впервые в своей истории. Передавать этот титул турецкому «Эфесу», лидировавшему в «регулярке» на тот момент, когда ее прервали, было бы явным перебором, и этого делать не стали.

Выходит, все хорошо?

Да нет, не сказал бы. Главный итог сегодняшних событий: классного баскетбола с российским участием у нас теперь точно не будет до осени. В футбол уже играют, в шахматы тоже, в ММА дерутся вовсю, а баскетбольным болельщикам - шиш с маслом. Так что продолжаем курить бамбук.

Положение в Евролиге-2019/20 на момент остановки регулярного чемпионата

1. Эфес (Турция) – 24 победы-4 поражения

2. Реал (Испания) – 22-6

3. Барселона (Испания) – 22-6

4. ЦСКА (Россия) – 19-9

5. Маккаби Т-А (Израиль) – 19-9

6. Панатинаикос (Греция) – 14-14

7. Химки (Россия) – 13-15

8. Фенербахче (Турция) – 13-15

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9. Жальгирис (Литва) – 12-16

10. Валенсия (Испания) – 12-16

11. Олимпиакос (Греция) – 12-16

12. Милан (Италия) – 12-16

13. Баскония (Испания) – 12-16

14. Црвена Звезда (Сербия) – 11-17

15. Виллербанн (Франция) – 10-18

16. Альба (Германия) – 9-19

17. Бавария (Германия) – 8-20

18. Зенит (Россия) – 8-20