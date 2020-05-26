«В НБА, если не можешь играть, тебя просто выбрасывают». Интервью с Тимофеем Мозговым - Советский спорт
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26 мая 2020 19:00БаскетболМысин Николай

«В НБА, если не можешь играть, тебя просто выбрасывают». Интервью с Тимофеем Мозговым

Центровой «Химок» и сборной России – о жизни в режиме самоизоляции, приостановке сезона и готовности сыграть после двухлетнего перерыва.

«ДОМА ДАЖЕ КОЛЬЦА НЕТ»

Два месяца режима самоизоляции сильно повлияли на жизнь? – начинаем беседу.
А на кого не повлияли? Нет, возможно, есть люди, которых каким-то образом эта история совсем не коснулась, но нас она коснулась очень сильно. Спортсменов – в том числе. Причем, изначально было непонятно, что нас ждет. Отменят турниры, не отменят… То есть, мы понимали, к чему все идет, но тем не менее – ясности не было. Сначала запретили зрителей на матчах, потом – сами матчи. Какое-то время можно было тренироваться, хотя у нас в расположении команды осталось шесть человек. Впрочем, иностранцев можно понять – попасть в такую ситуацию в чужой стране и сложно, и страшно. Так что многие, как получили возможность, разъехались. Мы еще какое-то время работали в зале, потом запретили и это. И главное – до сих пор никто не знает, когда все закончится и что нас ждет. Это – самая большая проблема. Была бы ясность насчет будущего – было бы куда легче.

Чем занимались в последнее время?
Я – счастливчик, у нас дома есть двор, есть своя территория, где я могу пожарить мясо, курицу, шашлычок. Не дача, конечно, люди вокруг есть, но их мало – поселок небольшой и заселен не полностью. Здесь есть парк, где можно прогуляться. Есть новогорский лес, до которого на велосипеде – пять минут. Собственно, я там и катаюсь, или бегаю – по настроению. А тренируюсь дома – гантели, резинки, все это есть.

Баскетбольная площадка?
– Есть в поселке. Но ее закрыли. Хотя каюсь – возможно, нарушу правила и все-таки туда схожу. Народу там и раньше, до эпидемии, было немного, а сейчас и совсем никого. Мог бы и раньше выбраться, но подводила погода – теплых дней почти не было, то холод, то дождь. Решил побросать – чуть не обморозил руки, – смеется Тимофей. – Помню, лет в 15-16 я и зимой на снегу играл в баскетбол. Сейчас уже так не хочется. Но как распогодится, схожу на площадку. Возьму жену – будет моим тренером. Может, и сына прихвачу. А то все это время по сути не брал мяч в руки…

Дома даже кольца во дворе нет?
Так кто же думал, что оно понадобится? Я ведь всегда мог сесть в машину и через 15-25 минут если с пробками приехать в современный зал со всеми условиями и позаниматься. Но теперь выводы сделаны. Так что придется строить площадку и дома, смеется Мозгов.

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«В ВИРТУАЛЬНЫЙ БАСКЕТБОЛ НЕ ИГРАЮ»

Два месяца в кругу семьи – тяжелое испытание? Немало шуток ходит про карантинные разводы.
Ну, не такие уж это и шутки. Слышал, как в Китае стало куда больше разводов. Да и у нас статистика домашнего насилия выросла на 30 процентов. Тяжело постоянно находиться в замкнутом пространстве с одними и теми же людьми, пусть даже близкими. Но мне, опять-таки, чуть проще, чем многим. Я мог на пару часов уйти в лес побегать. Могу закрыться в кабинете и поиграть в компьютер. В общем, у нас обстановка нормальная. С женой – тьфу-тьфу-тьфу – особо не ссоримся. Надеюсь, и не начнем.

Сын в школу ходит?
Уже не ходит, но учится, конечно. Домашнее обучение – отдельная история. Нам повезло – у нас хороший учитель, который занимается с ребятами по видеосвязи. Все, как положено – разве что уроки чуть покороче, а перемены подлиннее. И в то же время у моих знакомых ситуация прямо обратная. Там просто присылают задания и пишут – сделать то-то и то-то. И занимайся со своим ребенком сам. Я так не могу. Я не дурак, конечно, и объяснять умею. Но работа с детьми – это сложная тема. Нужны знания, нужна практика, нужен подход. Плюс отношение у ребенка к родному человеку другое – он может иначе воспринимать информацию, чем с учителем. В общем, тем, кто оказался в такой ситуации, как мои знакомые, я не завидую. Но нам, повторюсь, повезло.

Свободного времени сейчас стало больше. Сумели посвятить его чему-то, чему давно собирались, но раньше никак не могли?
Увы, нет. То, чем хотел бы заняться, связано с машинами и улицей. На улицу сейчас лишний раз выйти нельзя. А когда будет можно – опять не станет хватать времени из-за тренировок и матчей. Так что ничем особо новым на карантине я не занимаюсь.

А чем занимаетесь?
Тем же, чем и все. Встаю достаточно поздно – могу в 10 утра. В 11? Вообще без проблем! Сын еще учится, я завтракаю, потом – тренировка. После обеда можем сходить погулять, побеситься с малым. Вечером иногда готовлю ужин. На досуге – кино. Или играю в приставочку с сыном.

Не в NBA 2K, случаем?
Нет, мне виртуальный баскетбол не заходит от слова «совсем». С сыном в основном в «стрелялки» рубимся.

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«ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ ДОИГРАТЬ ЕВРОЛИГУ»

Римас Куртинайтис говорил – если бы не остановка сезона, вы бы уже могли сыграть. Правда были близки к возвращению?
Да, вполне. Я тренировался с командой в полную силу, без каких-то поблажек. Готовился к матчам, набирал форму. Скажу больше – мог сыграть даже до перерыва! Но мы тогда с нашим штабом решили, что раз уж я два года восстанавливался, то и сейчас бежать за паровозом смысла нет – торопиться не стоит. Еще бы буквально неделя – и я бы точно вышел на паркет. Но… Вышло, как вышло. Конечно, меня это сильно расстроило. Но тут ничего не поделаешь.

В Лиге ВТБ отменили сезон, решив не определять победителя. И главными пострадавшими от такого решения оказалась именно «Химки».
Это сложная тема. То, что сезон отменили – решение правильное. Когда бы мы его доигрывали? То, что не стали распределять места… Давайте рассуждать логически – «Химки» были лучшей командой сезона, это факт. И он подтверждается нашим местом в таблице. Во многих странах, где тоже отменили турниры, места распределили именно по ней. Но не в нашем случае. Почему – об этом говорить можно долго. Но, в принципе, и неожиданностью это не назовешь. Хотя, конечно, нам обидно.

В понедельник стало известно, что Евролига тоже отменила сезон. Стоило ли в принципе ее доигрывать?
Мне, как спортсмену, очень хотелось ее доиграть. Но насколько это было реально? Если реально, то как именно? В одном городе всеми командами? То есть, прилетаем, две-три недели карантина, еще две-три недели – сам турнир… И ты на полтора месяца уезжаешь из дома. Нет, конечно, кто-то в сложившейся ситуации был бы такому только рад! – смеется Тимофей. – Но, все же, это тяжело. Плюс было много и других моментов, повлиявших на это решение. Не представляю, как можно было сделать так, чтобы мы доиграли сезон до конца.

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«ИЗ-ЗА ТРАВМЫ Я НЕ МОГ ОСТАТЬСЯ В НБА»

В клубе отмечали, как сильно вам помогла работа с Юре Драксларом – словенским тренером «Химок» по ОФП.
Да, Юре – молодец! Очень сильный специалист. Осенью он составил мне индивидуальную программу и полгода очень плотно ежедневно со мной занимался. И сейчас я с ним каждый день на связи. Прогресс, конечно, был заметен, я почти готов был к выходу на паркет. Вы даже не представляете, сколько я перевидал докторов, тренеров, реабилитологов за последние два года… Особенно – за прошлое лето. И в Америке, и в Европе. А ведь история травмы тянется уже много лет – первую операцию делал еще в «Кливленде», в 2015-м, и особого эффекта она не дала.

Сейчас что изменилось?
Я слетал в Мюнхен и, кажется, нашел те вещи, которые действительно мне помогают. Поэтому сейчас для меня большой минус, что границы закрыты. Мог бы за это время опять отправиться в Германию, долечиться уже до конца. Ну, то есть, до конца в моем возрасте и с моей ситуацией не получится. Но по крайней мере долечиться достаточно, чтобы нормально играть.

В общем, с точки зрения восстановления после травмы возвращение в Европу ошибкой не стало?
А какая могла быть ошибка? В НБА все просто – если не можешь играть, ты сразу никому не нужен. Тебя выбрасывают – и все. Мой контракт в «Орландо» выкупили, нового не было. Я просто не имел возможность остаться в Штатах с командой. Прогресс в лечении был, но не такой существенный. Он не сходился с прогнозами – играть я не мог. Если бы мог, может, бегал бы сейчас в «Кливленде»… Но то, что возвращение в Европу в плане лечения не стало шагом назад – это точно.

Когда все ограничения снимут, что сделаете в первую очередь?
Сяду в машину и помчусь в зал! – смеется Мозгов. – Тренироваться и тренироваться…

А в бытовом плане?
Не знаю. Я сейчас редко выхожу из дома, чтобы куда-то поехать. Но когда езжу, вижу, какие пробки на МКАДе. Порой даже больше, чем было до карантина. Людей дома не удержать, и мы прекрасно понимаем почему – всем хочется есть, а для этого надо работать. Но как в такой ситуации эпидемия пойдет на спад? Думаю, вся эта история затянется еще на несколько недель. И даже когда ограничения не снимут, мы не сразу вернемся к привычной жизни. Люди будут бояться ходить в общественные места. Сами эти места тоже будут открываться не сразу. Нас ждет долгий процесс. Так что о том, куда пойду в первую очередь, пока просто не думал. Хотя… В кино вот точно сходим обязательно!

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