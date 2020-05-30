У ЦСКА выломали позвоночник. «Скала» Хайнс уезжает в Италию к Мессине

Контракт Хайнса действовал до следующего лета, но предусматривал возможность перехода уже в этом году за определенную трансферную сумму. Итальянцы не поскупились, сам баскетболист, поразмыслив, тоже проголосовал «за», и ЦСКА волей-неволей пришлось отпустить его – к другому старому знакомому Этторе Мессине, дважды приводившему москвичей к званию чемпионов Евролиги.

Мессина в общей сложности проработал в ЦСКА шесть сезонов, Хайнс – семь, но пересеклись они в России всего на год. После того, как «Олимпиакос» с Хайнсом унизительно разгромил армейцев в «Финале четырех»-2013, наш клуб в межсезонье перекупил его и с тех пор ни разу об этом не пожалел. Правда, с Мессиной у них тогда не получилось: в полуфинале Евролиги, проходившем как раз в Милане, ЦСКА сам отдал уже выигранный матч «Маккаби» Дэвида Блатта, после чего Мессина уехал в НБА.

А Хайнс – остался. Чтобы добавить к своей коллекции еще два клубно-континентальных титула. Лишь два баскетболиста четырежды выигрывали Евролигу в ХХI веке, что является рекордом: «Белый Мэджик» из Литвы Шарунас Ясикявичюс и Кайл «Скала» Хайнс. Когда этой весной Евролига учинила выборы символической сборной турнира за последнее десятилетие, капитана ЦСКА включили туда первым.

КАК ХОЛДЕН, НО С ТЕЛОМ КУЛЬТУРИСТА

Из всех, кто играл за армейский клуб в третьем тысячелетии, рядом с Хайнсом можно поставить разве что Джона Роберта Холдена. По значимости, самоотдаче, надежности, авторитету в команде. Эти двое не потрясали воображение статистическими показателями, но пахали, как проклятые – во время летней подготовки, на тренировках, в защите по время матчей… В решающий момент на них всегда можно было положиться, партнеры знали это, верили им, как себе, – и ЦСКА побеждал.

Без таких непробиваемых бойцов в большом спорте выиграть ничего нельзя. Хоть скупи всех лучших бросунов и виртуозных дриблеров. Когда в финальном матче идет беспощадная рубка за золото и у красавчиков-снайперов начинает дрожать их хваленая рука, на первый план выходят они, истинные чемпионы – и заставляют соперника склониться перед собой.

Таков Кайл Хайнс. Из него впору было даже не гвозди делать, а кувалды.

До Хайнса центровые ростом ниже двух метров считались вымершими еще с 60-х. Он доказал, что динозавры иногда возвращаются – и не только в фантастическом кино.

Огромные, до звона накачанные плечи. Длиннющие руки с мышцами штангиста и нечеловеческого размера кистями. Широченная грудь, ноги бегуна-спринтера. 109 кило чистейшего боевого веса! Любого гиганта он останавливал намертво и выталкивал из трехсекундной зоны вон. А уж когда этот «квадратный шкаф» разгонялся в быстром отрыве, куда бежал часто и охотно, все разбегались с его пути с такой заячьей прытью, словно навстречу им несся Леброн Джемс или Шакил О’Нил. А как великолепно Кайл читал игру? Как страховал, менялся в защите, накрывал, пасовал, перехватывал, нырял за «ничейными» мячами? Эх-ма…

«ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ», КОТОРЫЙ БЫЛ ОБЫДЕННОСТЬЮ, ОПЯТЬ СТАНЕТ МЕЧТОЙ?

Когда в эту среду ЦСКА объявил, что расстается с Роном Бэйкером и Костой Куфосом, никто и ухом не повел. Ушли и ушли – невелика потеря. Зато весть о Хайнсе стала громом среди ясного неба, она опрокинула все. Из команды вытащили самое ценное и незаменимое – стержень, на котором и вокруг которого крепились остальные «детали». Как теперь прикажете собирать-заводить эту груду железа, оставшуюся без ходовой? Как организму жить дальше без позвоночника? Разве что ползком, на манер улитки.

Найти замену? Трансферных слухов вокруг ЦСКА сейчас полно, но из фигурирующих там игроков Хайнса способен заменить только Экпе Удо, да и то вряд ли. Года три-четыре назад, когда нигериец являлся лидером «Фенербахче», он был действительно хорош, однако с тех пор Удо провел два сезона на скамейке «Юты» и один, последний, в китайском клубе «Пекинские утки». Сейчас ему 33.

Другой кандидат Никола Милутинов из «Олимпиакоса» – это не вместо Хайнса, а скорее вместо Куфоса. Просто грамотный «большой», не более. Торнике Шенгелия из «Басконии» – вообще из другой оперы. Он ни с какого боку не центр, чистый мощный форвард.

Напомню, прошлым летом из ЦСКА ушли пять легионеров: Де Коло, Родригес, Хиггинс, Хантер, Питерс – почти весь костяк. Теперь, без Хайнса, оговорка «почти» уже не нужна, все точно придется начинать заново. А на дворе вовсю гуляет вирус, сулящий неминуемое сокращение клубного бюджета. А НБА планирует играть весь август и тем самым держать мировой трансферный рынок в подвешенном состоянии. В общем, полная беда.

Начиная с 2003 года ЦСКА из 17 «Финалов четырех» Евролиги пропустил всего один – в 2011-м. Тогда армейцы вылетели на первом же этапе, проиграв семь матчей из десяти и заняв в группе последнее место. Причина провала: резко сдали прежние лидеры – Лэнгдон, Шишкаускас, Смодиш, даже неуемный Холден. Они просто постарели в один и тот же сезон, после чего команда мгновенно рассыпалась в пыль.

Боюсь, сейчас дело тоже идет к чему-то подобному. Или я все-таки ошибаюсь?..