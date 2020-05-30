У ЦСКА выломали позвоночник. «Скала» Хайнс уезжает в Италию к Мессине - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 мая 2020 16:00БаскетболТигай Лев

У ЦСКА выломали позвоночник. «Скала» Хайнс уезжает в Италию к Мессине

Основной центровой и капитан ЦСКА Кайл Хайнс покидает московский клуб. С нового сезона он будет играть за «Милан».

Контракт Хайнса действовал до следующего лета, но предусматривал возможность перехода уже в этом году за определенную трансферную сумму. Итальянцы не поскупились, сам баскетболист, поразмыслив, тоже проголосовал «за», и ЦСКА волей-неволей пришлось отпустить его к другому старому знакомому Этторе Мессине, дважды приводившему москвичей к званию чемпионов Евролиги.

Мессина в общей сложности проработал в ЦСКА шесть сезонов, Хайнс – семь, но пересеклись они в России всего на год. После того, как «Олимпиакос» с Хайнсом унизительно разгромил армейцев в «Финале четырех»-2013, наш клуб в межсезонье перекупил его и с тех пор ни разу об этом не пожалел. Правда, с Мессиной у них тогда не получилось: в полуфинале Евролиги, проходившем как раз в Милане, ЦСКА сам отдал уже выигранный матч «Маккаби» Дэвида Блатта, после чего Мессина уехал в НБА.

А Хайнс остался. Чтобы добавить к своей коллекции еще два клубно-континентальных титула. Лишь два баскетболиста четырежды выигрывали Евролигу в ХХI веке, что является рекордом: «Белый Мэджик» из Литвы Шарунас Ясикявичюс и Кайл «Скала» Хайнс. Когда этой весной Евролига учинила выборы символической сборной турнира за последнее десятилетие, капитана ЦСКА включили туда первым.

1

КАК ХОЛДЕН, НО С ТЕЛОМ КУЛЬТУРИСТА

Из всех, кто играл за армейский клуб в третьем тысячелетии, рядом с Хайнсом можно поставить разве что Джона Роберта Холдена. По значимости, самоотдаче, надежности, авторитету в команде. Эти двое не потрясали воображение статистическими показателями, но пахали, как проклятые во время летней подготовки, на тренировках, в защите по время матчей… В решающий момент на них всегда можно было положиться, партнеры знали это, верили им, как себе, и ЦСКА побеждал.

Без таких непробиваемых бойцов в большом спорте выиграть ничего нельзя. Хоть скупи всех лучших бросунов и виртуозных дриблеров. Когда в финальном матче идет беспощадная рубка за золото и у красавчиков-снайперов начинает дрожать их хваленая рука, на первый план выходят они, истинные чемпионы и заставляют соперника склониться перед собой.

Таков Кайл Хайнс. Из него впору было даже не гвозди делать, а кувалды.

До Хайнса центровые ростом ниже двух метров считались вымершими еще с 60-х. Он доказал, что динозавры иногда возвращаются и не только в фантастическом кино.

Огромные, до звона накачанные плечи. Длиннющие руки с мышцами штангиста и нечеловеческого размера кистями. Широченная грудь, ноги бегуна-спринтера. 109 кило чистейшего боевого веса! Любого гиганта он останавливал намертво и выталкивал из трехсекундной зоны вон. А уж когда этот «квадратный шкаф» разгонялся в быстром отрыве, куда бежал часто и охотно, все разбегались с его пути с такой заячьей прытью, словно навстречу им несся Леброн Джемс или Шакил О’Нил. А как великолепно Кайл читал игру? Как страховал, менялся в защите, накрывал, пасовал, перехватывал, нырял за «ничейными» мячами? Эх-ма…

1

«ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ», КОТОРЫЙ БЫЛ ОБЫДЕННОСТЬЮ, ОПЯТЬ СТАНЕТ МЕЧТОЙ?

Когда в эту среду ЦСКА объявил, что расстается с Роном Бэйкером и Костой Куфосом, никто и ухом не повел. Ушли и ушли – невелика потеря. Зато весть о Хайнсе стала громом среди ясного неба, она опрокинула все. Из команды вытащили самое ценное и незаменимое стержень, на котором и вокруг которого крепились остальные «детали». Как теперь прикажете собирать-заводить эту груду железа, оставшуюся без ходовой? Как организму жить дальше без позвоночника? Разве что ползком, на манер улитки.

Найти замену? Трансферных слухов вокруг ЦСКА сейчас полно, но из фигурирующих там игроков Хайнса способен заменить только Экпе Удо, да и то вряд ли. Года три-четыре назад, когда нигериец являлся лидером «Фенербахче», он был действительно хорош, однако с тех пор Удо провел два сезона на скамейке «Юты» и один, последний, в китайском клубе «Пекинские утки». Сейчас ему 33.

Другой кандидат Никола Милутинов из «Олимпиакоса» это не вместо Хайнса, а скорее вместо Куфоса. Просто грамотный «большой», не более. Торнике Шенгелия из «Басконии» вообще из другой оперы. Он ни с какого боку не центр, чистый мощный форвард.

Напомню, прошлым летом из ЦСКА ушли пять легионеров: Де Коло, Родригес, Хиггинс, Хантер, Питерс почти весь костяк. Теперь, без Хайнса, оговорка «почти» уже не нужна, все точно придется начинать заново. А на дворе вовсю гуляет вирус, сулящий неминуемое сокращение клубного бюджета. А НБА планирует играть весь август и тем самым держать мировой трансферный рынок в подвешенном состоянии. В общем, полная беда.

Начиная с 2003 года ЦСКА из 17 «Финалов четырех» Евролиги пропустил всего один в 2011-м. Тогда армейцы вылетели на первом же этапе, проиграв семь матчей из десяти и заняв в группе последнее место. Причина провала: резко сдали прежние лидеры – Лэнгдон, Шишкаускас, Смодиш, даже неуемный Холден. Они просто постарели в один и тот же сезон, после чего команда мгновенно рассыпалась в пыль.

Боюсь, сейчас дело тоже идет к чему-то подобному. Или я все-таки ошибаюсь?..

1

UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
24 клуба в Кубке Стэнли. На время коронавируса или навсегда?  НХЛ планирует возобновить сезон с плей-офф, увеличив число участников. Возможно, это первый шаг для изменения структуры розыгрыша кубка на постоянной основе. 28.05.2020 13:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Играл с Погребняком, сядет за взятку. Футболисту Вишневскому светит тюрьма за пожар в «Зимней вишне» Бывший нападающий нескольких российских футбольных клубов Вячеслав Вишневский после экстрадиции из Польши узнал окончательное обвинение по делу о трагедии в кемеровском торговом центре в марте 2018 года. 30.05.2020 15:00 Футбол Сергеев Иван
Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы. 26.05.2020 23:00 Теннис Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Федерер опередил Месси и Роналду в списке самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes Источник: Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» Килиан Мбаппе: Первым примером для меня был Зидан, но потом появился Роналду
Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван
Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег
«Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР?  В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности.  28.05.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Футболисты против карьеристов. Кто управляет российскими клубами В российском футболе нет профессиональных менеджеров, поэтому за развитие клубов РПЛ отвечают бывшие игроки, грузчики, правоохранители, бизнесмены и даже осужденный за причастность к серии убийств. 30.05.2020 10:30 Футбол Зибрак Артем
Новости
16:38 Футбол Возобновился чемпионат Украины по футболу
16:27 Футбол Минздрав Испании официально разрешил проводить общекомандные тренировки с 1 июня
16:05 Футбол Леонид Федун: Возвращение Глушакова в «Спартак» – это бред
15:57 Футбол Спортивный директор «Боруссии» исключил увольнение Фавра
15:45 Футбол «Монако» – Головину: С днем рождения, ангел (фото)
15:34 Футбол Mash: Глушаков обсуждает детали контракта со «Спартаком»
15:25 Баскетбол Воронцевич – об уходе Хайнса: Говорят, незаменимых нет, но я считаю, что такие игроки существуют
15:05 Футбол Компани отказался работать ассистентом Гвардиолы
14:58 ММА СМИ: За последние 12 месяцев Макгрегор заработал 48 млн долларов
14:40 Футбол Рюдигер пытается убедить Вернера перейти в «Челси»
14:23 Хоккей Защитник «Торпедо» Зборовский стал игроком «Автомобилиста»
14:05 Футбол ЦСКА расстался с тренером по физподготовке Гранеро. Он работал в команде с 2010 года
13:47 Футбол В «Карпатах» зафиксировано массовое заражение коронавирусом, матч с «Мариуполем» перенесен
13:30 Футбол Футбольные лиги России могут сменить названия в 2021 году
13:18 ММА Гэтжи объяснил, почему отказался от боя с Макгрегором
13:00 Футбол Головин назвал лучший подарок в жизни
12:40 Футбол Магомед Оздоев: Барриос настолько уникальный футболист, что ни с кем его сравнить нельзя
12:24 Спортивная гимнастика Никита Нагорный: Научился играть на синтезаторе, карантин пошел на пользу
12:08 Хоккей «Ак Барс» объявил о продлении контракта с Яруллиным
11:52 Футбол «Атлетико» досрочно вернул Кайо из аренды в «Гремио»
Личный опыт: взыскать копеечный штраф в России стоит дороже, чем сам штраф
Неделя Ростова: продолжение самоизоляции, коронавирус в интернатах и зарплаты врачей
Режим самоизоляции на Ставрополье продлили до 7 июня
Резкий скачок заболеваний COVID-19 в Волгоградской области
Итоги недели в Приморье: пожар в больнице, продление режима и загадочная смерть
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика