«Он нужен в Каунасе, а ему в Вильнюсе – квартиру и «Волгу». У Шарунаса Марчюлениса день рождения

История №1
В Вильнюс - на учебу
Как получилось, что коренной каунасец, воспитанник местной баскетбольной школы не сыграл ни одного матча за «Жальгирис»? История эта занимательная.
Вот, что рассказывал сам Марчюленис автору этих строк.
- В 1980-м году я закончил школу. Мы решили с будущим центровым «Жальгириса» Альгисом Янкаускасом поступать в Вильнюсский университет. Договорились – утром встречаемся на вокзале и едем на электричке в Вильнюс. Но Альгис не пришел, я отправился в Вильнюс один.
Как потом выяснилось, накануне вечером домой к Альгису пришли люди из «Жальгириса». «Никакого Вильнюса, будешь играть за «Жальгирис». Я, видимо, «Жальгирис» не интересовал.
А вот, что рассказывал мне же в интервью главный тренер «Жальгириса» в 80-х годах легендарный Владас Гарастас.
- Меня заверяли, что Марчюленис никуда от нас не денется, все под контролем. Смотрю – он уже в «Статибе» играет. Что я только не делал, чтобы вернуть его в Каунас. Дошел до ЦК компартии Литвы, объяснял им: «Мы играем в Кубке чемпионов с сильнейшими командами Европы. Отстаиваем честь всей Литвы. Нам очень нужен Марчюленис».
Большие начальники согласно качали головами. А сами ему в Вильнюсе квартиру двухкомнатную дают и «Жигули» в придачу. Проходит время, опять еду в Вильнюс в ЦК: «Надо с Марчюленисом решать». Опять кивают, а Марчюленис переселяется в трехкомнатную квартиру в Старом городе и получает новенькую «Волгу». Вильнюсские чиновники очень хотели иметь в столице сильную команду в пику Каунасу. Это старое соперничество двух столиц. Так Марчюленис и играл в «Статибе» до самого отъезда в НБА в 1989 году.
История №2
Троллейбусный билет как пропуск в будущее
Летом 1980-го Шарунас поступил на отделение журналистики исторического факультета Вильнюсского университета. Баскетбол, конечно, не забросил. Вначале играл за факультет, затем за сборную университета. На одном из матчей его приметил тренер «Статибы» Римас Эндрияйтис.
Этот, тогда молодой тренер, сам бывший игрок столичного клуба, в 1979 году привел скромную «Статибу» к бронзовым медалям чемпионата СССР.
После матча Эндрияйтис подошел к Марчюленису, спросил: «Хочешь играть в «Статибе»?» Ответ был очевиден.
Под рукой ничего больше не оказалось, кроме троллейбусного билета. Тренер написал на нем свой номер телефона. Затем помог иногороднему студенту с общежитием. Вскоре Шарунас уже выходил на площадку в форме «Статибы» в матчах чемпионата СССР против звезд советского баскетбола. Он быстро стал лидером команды и первым и последним, кто пробился из скромного клуба в сборную СССР.
Какова судьба билета? Он, увы, не сохранился.
История №3
MVP чемпионата Европы
Марчюлениса стали привлекать на сборы сборной СССР для подготовки к большим турнирам. Но в последний момент он всегда оказывался тринадцатым лишним. Правда, следует сказать, что на его позиции, а Шарунас играть как разыгрывающего, так и атакующего защитника, в сборной была сумасшедшая конкуренция. В защите играли такие глыбы – Валдис Валтерс, Вальдемарас Хомичюс, Римас Куртинайтис, Сергеюс Йовайша, Тийт Сокк.
Ситуация изменилась с возвращением в сборную после опалы Александра Гомельского. Именно он поверил в Шараса и включил его в состав сборной СССР на чемпионат Европы 1987 года в Греции.
Кстати, интересную историю мне рассказал капитан той команды Вальдемарас Хомичюс.
- Мы готовились в Новогорске. Перед отлетом в Афины к нам приехал какой-то генерал, видимо, из Министерства обороны. Сказать напутственные слова, настроить на бой.
Была стандартная для тех времен накачка: вы представляете великую страну, вы должны и т.д. А закончил он свою речь фразой: «Желаю вам в Греции обыгрывать всех соперников со счетом 3:0!»
Возвращаясь к Евробаскету, на нем было два героя: грек Никос Галис и Шарунас Марчюленис. В драматичном финале греки в овертайме обыграли сборную СССР. Очевидно, что без Галиса они никогда бы не выиграли чемпионат. Но Галиса давно знали в Европе, а Марчюленис стал настоящим открытием. Он играл фантастически.
Иностранные журналисты задавали вопрос: откуда взялся этот парень? И удивлялись, почему он играет в неизвестной команде, а не в «Жальгирисе» или ЦСКА.
Шарунас заслуженно стал MVP чемпионата, журналисты предпочли его Галису.
История №4
По соседству с Карнишовасом
В начале 90-х Марчюленис начал строить в центре Вильнюса прямо за стадионом «Жальгирис», на котором играла в чемпионате СССР одноименная знаменитая футбольная команда, свой отель и частную баскетбольную школу своего имени.
В 1992 году отель «Шарунас» отрылся, в соседнем крыле расположилась Литовская баскетбольная лига (LKL), которую он создал и возглавил в качестве президента, а также баскетбольная школа. Ею занималась старшая сестра Зита. В школе учили не только баскетболу, но английскому и другим предметам.
Шарунас к тому времени уже развелся с первой женой, оставил ей и дочери дом в Америке. Он был самым завидным холостяком Литвы – успешным, богатым.
Марчюленис не просто закрепился в НБА, а стал там заметной фигурой. Фактически проложил дорогу европейцам в сильнейшую лигу мира. Спустя несколько лет отец французского баскетболиста Тони Паркера скажет Шарунасу: «Ты мог быть богатейшим человеком, потому что все европейские баскетболисты, оказавшиеся в НБА, должны тебе отчислять процент со своих контрактов».
К середине 90-х Марчюленис уже национальный герой Литвы. Этому способствовали не только успешные выступления в НБА, но и бронза Олимпиады-1992 и серебро Евробаскета-1995 в составе сборной Литвы. Кстати, на этом чемпионате Европы он во второй раз стал MVP.
Помню новость тех времен в одной из главных литовских газет: «Мэр Вильнюса отобедал с Шарунасом Марчюленисом в ресторане его отеля». То есть, не баскетболист приезжал на обед к мэру столицы, а тот принимал приглашение от неофициального лица.
В те времена мы периодически общались. Один литовский журнал заказал мне интервью с Марчюленисом. Шарунас пригласил к себе. Жил он тогда в этом же здании, где находились отель и школа. Попасть к нему можно было, если
зайти со двора этого здания. В дальнем крыле Шарунас и оборудовал себе апартаменты. Его дверь выходила на лестничную площадку. Поднявшись по небольшой лестнице, сразу попадаешь в офис баскетбольной лиги. Помню, тогда Шарунас сказал: «Это неправильно – жить на работе».
Спустя несколько лет он переселился из отеля - построил дом по соседству с Артурасом Карнишовасом, одним из лидеров сборной Литвы конца 90-х. в престижном вильнюсском районе Жверинас. Через реку Нярис напротив Жверинаса на большой площади находится Сейм Литвы и Национальная библиотека.
История №5
Герои Сеула – в Дубингяй
Дубингяй — местечко в Молетском районе, расположено в 50 км от Вильнюса у самого длинного в стране озера Асвея. Здесь Марчюленис построил загородный дом. Именно здесь в сентябре 1998 года он организовал первое празднование юбилея победы сборной СССР на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году.
Причем вечеринкой в Дубингяе все не ограничилось. При его связях и авторитете, Марчюленису без проблем удалось организовать матч между ветеранами «Жальригиса» и ЦСКА. Переполненный вильнюсский дворец спорта мощными овациями приветствовал на паркете двух великих центровых Арвидаса Сабониса и Владимира Ткаченко.
А уже после матча олимпионики из той сборной образца 1988 года, не приехал в Вильнюс из героев Сеула только Тийт Сокк, плюс в полном составе команды ветеранов «Жальригиса» и ЦСКА отправились в Дубингяй.
На праздничную вечеринку был приглашен лишь один журналист и один фотограф из популярной тогда газеты «Республика».
Фотоотчет о праздновании напечатали в утреннем номере. На центральном фото на сцене Сабонис и Ткаченко в обнимку исполняют под оркестр песню про зайцев из «Бриллиантовой руки».
В один из моментов Марчюленис взял гитару и со сцены спел свою любимую песню «Дорогие мои старики». Александр Яковлевич Гомельский наблюдал за этим с танцпола возле сцены. Когда Шарунас закончил, произнес: «Красавец-мужчина!»
В 2008 году на 20-лений юбилей победы, а затем на 30-летний, в 2018 году Марчюленис вновь собрал всех олимпийских чемпионов из той команды в Вильнюсе и Дубингяе. Увы, некоторых героев Сеула уже не было на свете.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Шарунас МАРЧЮЛЕНИС
Родился 13 июня 1964 года в Каунасе
Карьера: Статиба (Вильнюс) (1981-1989), Голден Стэйт (1989-1994), Сиэтл (1994 – 1995), Сакраменто (1995 – 1996) Денвер (1996 – 1997)
Олимпийский чемпион 1988 (сб. СССР). Бронзовый призер ОИ-1992, ОИ-1996 (сб. Литвы)
Серебряный призер ЧЕ-1987 (сб. СССР) и ЧЕ-95 (сб. Литвы). Бронзовый призер ЧЕ-1989 (сб. СССР)
MVP ЧЕ-1995.
В 2014 году введен в Зал баскетбольной славы НБА, в 2015 году член Зала славы ФИБА.