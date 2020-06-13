«Он нужен в Каунасе, а ему в Вильнюсе – квартиру и «Волгу». У Шарунаса Марчюлениса день рождения

История №1

В Вильнюс - на учебу

Как получилось, что коренной каунасец, воспитанник местной баскетбольной школы не сыграл ни одного матча за «Жальгирис»? История эта занимательная.

Вот, что рассказывал сам Марчюленис автору этих строк.

- В 1980-м году я закончил школу. Мы решили с будущим центровым «Жальгириса» Альгисом Янкаускасом поступать в Вильнюсский университет. Договорились – утром встречаемся на вокзале и едем на электричке в Вильнюс. Но Альгис не пришел, я отправился в Вильнюс один.

Как потом выяснилось, накануне вечером домой к Альгису пришли люди из «Жальгириса». «Никакого Вильнюса, будешь играть за «Жальгирис». Я, видимо, «Жальгирис» не интересовал.

А вот, что рассказывал мне же в интервью главный тренер «Жальгириса» в 80-х годах легендарный Владас Гарастас.

- Меня заверяли, что Марчюленис никуда от нас не денется, все под контролем. Смотрю – он уже в «Статибе» играет. Что я только не делал, чтобы вернуть его в Каунас. Дошел до ЦК компартии Литвы, объяснял им: «Мы играем в Кубке чемпионов с сильнейшими командами Европы. Отстаиваем честь всей Литвы. Нам очень нужен Марчюленис».

Большие начальники согласно качали головами. А сами ему в Вильнюсе квартиру двухкомнатную дают и «Жигули» в придачу. Проходит время, опять еду в Вильнюс в ЦК: «Надо с Марчюленисом решать». Опять кивают, а Марчюленис переселяется в трехкомнатную квартиру в Старом городе и получает новенькую «Волгу». Вильнюсские чиновники очень хотели иметь в столице сильную команду в пику Каунасу. Это старое соперничество двух столиц. Так Марчюленис и играл в «Статибе» до самого отъезда в НБА в 1989 году.

История №2

Троллейбусный билет как пропуск в будущее

Летом 1980-го Шарунас поступил на отделение журналистики исторического факультета Вильнюсского университета. Баскетбол, конечно, не забросил. Вначале играл за факультет, затем за сборную университета. На одном из матчей его приметил тренер «Статибы» Римас Эндрияйтис.

Этот, тогда молодой тренер, сам бывший игрок столичного клуба, в 1979 году привел скромную «Статибу» к бронзовым медалям чемпионата СССР.

После матча Эндрияйтис подошел к Марчюленису, спросил: «Хочешь играть в «Статибе»?» Ответ был очевиден.

Под рукой ничего больше не оказалось, кроме троллейбусного билета. Тренер написал на нем свой номер телефона. Затем помог иногороднему студенту с общежитием. Вскоре Шарунас уже выходил на площадку в форме «Статибы» в матчах чемпионата СССР против звезд советского баскетбола. Он быстро стал лидером команды и первым и последним, кто пробился из скромного клуба в сборную СССР.

Какова судьба билета? Он, увы, не сохранился.

История №3

MVP чемпионата Европы

Марчюлениса стали привлекать на сборы сборной СССР для подготовки к большим турнирам. Но в последний момент он всегда оказывался тринадцатым лишним. Правда, следует сказать, что на его позиции, а Шарунас играть как разыгрывающего, так и атакующего защитника, в сборной была сумасшедшая конкуренция. В защите играли такие глыбы – Валдис Валтерс, Вальдемарас Хомичюс, Римас Куртинайтис, Сергеюс Йовайша, Тийт Сокк.

Ситуация изменилась с возвращением в сборную после опалы Александра Гомельского. Именно он поверил в Шараса и включил его в состав сборной СССР на чемпионат Европы 1987 года в Греции.

Кстати, интересную историю мне рассказал капитан той команды Вальдемарас Хомичюс.

- Мы готовились в Новогорске. Перед отлетом в Афины к нам приехал какой-то генерал, видимо, из Министерства обороны. Сказать напутственные слова, настроить на бой.

Была стандартная для тех времен накачка: вы представляете великую страну, вы должны и т.д. А закончил он свою речь фразой: «Желаю вам в Греции обыгрывать всех соперников со счетом 3:0!»

Возвращаясь к Евробаскету, на нем было два героя: грек Никос Галис и Шарунас Марчюленис. В драматичном финале греки в овертайме обыграли сборную СССР. Очевидно, что без Галиса они никогда бы не выиграли чемпионат. Но Галиса давно знали в Европе, а Марчюленис стал настоящим открытием. Он играл фантастически.

Иностранные журналисты задавали вопрос: откуда взялся этот парень? И удивлялись, почему он играет в неизвестной команде, а не в «Жальгирисе» или ЦСКА.

Шарунас заслуженно стал MVP чемпионата, журналисты предпочли его Галису.

История №4

По соседству с Карнишовасом