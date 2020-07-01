«Универсальный солдат» уходит из ЦСКА. Почему клуб отказался от Воронцевича?

Комментируя это событие на официальном сайте БК ЦСКА, его президент Андрей Ватутин, отметил, что «в другое время мы безусловно предложили бы Андрею продлить контракт, но сейчас приходится идти вопреки своим чувствам и желаниям». В переводе с официально-дипломатического языка на обычный, это означает: Воронцевич – по-прежнему классный баскетболист, просто нынешним летом, когда из-за пандемии клубу грозит сокращение бюджета, мы не можем предложить запасному с таким количеством игрового времени столько, сколько он стоит на самом деле. Мол, нам бы в костяке основного состава прорехи бы залатать.

ЧЕЛОВЕК-ВОДА

Логика, пусть и небесспорная, тут налицо. Хотя даже в последнем, прерванном сезоне Воронцевич играл немного, но вполне регулярно. Из 28 матчей Евролиги-2019/20 он принял участие в 20 и поначалу, осенью проводил на паркете минут по 15-20, а то и больше. Вообще меня всегда поражала его способность совершенно не реагировать на колебания игрового времени. Не только в плане каких-то протестов, проявлений недовольства, а по качеству игры. Когда среднестатистический баскетболист по тем или иным причинам попадает в глубокий запас, его потом замучаешься оттуда выуживать и приводить в чувство. Один затаил обиду и психует, другой, вновь дорвавшись до площадки, теряет берега и вовсю тащит на себя командное «одеяло», а третий, наоборот, никак не вспомнит, что ему делать с мячом.

Воронцевич же, словно вода, умудрялся всякий раз заполнять ровно тот сосуд, который ему отводили, от рюмки до бочки. В 2018-м он просидел на «банке» три четвертьфинальных матча Евролиги с «Химками», а в четвертом, выскочив из засады, отбарабанил почти полчаса и набросал 15 очков, собственноручно оформив завершение серии. Или взять прошлый год: символические пять-десять минут в весенних играх окончания клубного сезона – и тут же полноценное лидерство в сборной на чемпионате мира. Как ни в чем ни бывало, органично, легко!

Андрей Воронцевич. Фото ПБК ЦСКА

В 2009-м ЕГО ОТКРЫЛ БЛАТТ

Именно в сборной мы его по-настоящему впервые и заметили. 11 лет назад, когда перед ЧЕ Дэвид Блатт остался без большинства игроков привычной «основы» и повез в Польшу то ли молодежный, то ли второй состав. И ничего: не осрамились, хорошо пошумели, вышли в плей-офф. Причем если Антон Понкрашов, выдавший там лучший турнир в карьере, все равно бесил своими «мхатовскими паузами», а конечности будущего чемпиона НБА Тимофея Мозгова порой болтались на бегу, как неуправляемые щупальца пьяного осьминога, Воронцевич в 22 года так солидно и надежно исполнил роль ключевого игрока сборной, как будто был им всегда.

А как забыть ЧМ-2010 в Турции, где новозеландцы в 1/8 рубили его руками, словно топорами? Наотмашь, куда попало, по лицу – значит, по лицу. Зря – только разозлили, таким взбешенным я Андрея больше не видел. В результате: 18 очков (при 85 процентах попаданий с игры), 11 подборов, 2 блок-шота, 2 перехвата, Россия идет дальше.

Прошло еще девять лет. Опять чемпионат мира, теперь в Китае, опять сборная несет кучу кадровых потерь – и опять человек-вода заполняет все свободное место: первый по результативности, подборам, минутам… Как обычно: и сам играет, и другим помогает.

Андрей Воронцевич. Фото ПБК ЦСКА

СТАТИСТИКА – НИЧТО, ПОЛЬЗА – ВСЕ

На личную статистику он плевать хотел. Всегда. И не на «словах для приличия» из лицемерных послематчевых интервью, а на деле. Из цифр на табло его интересуют только самые крупные – те, что фиксируют число очков, набранных не отдельными игроками, а двумя участвующими в матче командами. Все остальное – чушь! И каждую секунду баскетболист Воронцевич работает именно на эту, главную статистику. Подсказками в раздевалке, криками со скамейки, подстраховкой в защите, борьбой на подборе, расчетливой голевой передачей, точным броском... Он умеет все – и, что гораздо важнее, знает, что когда надо делать ДЛЯ ОБЩЕЙ ПОЛЬЗЫ. Хоть две заштатных минуты сегодня, хоть изнуряющих 32 завтра – универсальный солдат готов ко всему.

Такой игрок-мудрец – мечта любого тренера. И хватит уже «лохматить бабушку» про искусственное зажимание российских баскетболистов в наших элитных клубах. Вот вам игрок! Пришел в ЦСКА никем и звать никак, а вырос в такого мастера, что его хоть пять лет назад, что сегодня, примет с распростертыми объятьями практически любой клуб Евролиги. Если не по деньгам, то уж по игре – точно стопятьсот процентов. Ни секунды не сомневаюсь, что отбоя от предложений у Воронцевича не будет. Да что там «не будет» – его, уверен, уже сейчас нет! И новый клуб найдется непременно, и в сборной он, думаю, еще как следует пошумит. Следующим летом, сначала в олимпийском отборе, а потом и на Играх в Токио.

Жаль только, что редиска-коронавирус, оборвавший сезон Единой лиги ВТБ, не позволил ему стать первым в истории 14-кратным чемпионом России. Хотя… Может, еще срастется. И именно Воронцевич окажется первым за два десятилетия человеком, отобравшим титул баскетбольного чемпиона страны у ЦСКА.

Андрей Воронцевич. Фото ПБК ЦСКА

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Андрей Воронцевич

Родился 17 июля 1987 года в Омске.

Мощный форвард. Рост 207 см.

Профессиональную баскетбольную карьеру начал в 2004 году в «Локомотиве» (Новосибирск). Начиная с сезона-2006/07 – в ЦСКА, где выступал 14 лет подряд.

Трехкратный чемпион Евролиги (сезоны-2007/08, 2015/16, 2018/19), участник девяти «Финалов четырех» Евролиги.

13-кратный чемпион России (повторение рекорда Виктора Хряпы), 9-кратный чемпион Единой лиги ВТБ, MVP финала плей-офф Единой лиги ВТБ-2014/15. Рекордсмен ЦСКА по количеству матчей за клуб (696).

С 2008 года – в сборной России. Участник четырех чемпионатов Европы, двух чемпионатов мира и Олимпиады-2008. Бронзовый призер ЧЕ-2011.