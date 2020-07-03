Не попали в сказку. Кто не сыграет в НБА после рестарта сезона?

Дюрант, перешедший в «Нетс» летом прошлого года, пока так и не сыграл за новый клуб ни одного матча. И в этом сезоне уже точно не сыграет. Форвард продолжает восстанавливаться от травмы ахилла, полученной еще по ходу прошлогодней финальной серии НБА, в которой он выступал за «Голден-Стейт». Ранее Кей-Ди заявил, что вряд ли поехал бы во Флориду, даже если был бы здоров.

Уже 7 июля команды начнут прибывать в Орландо, чтобы провести последнюю подготовку к рестарту и сыграть несколько тренировочных матчей , после чего чемпионат возобновят (31 июля). В связи с приближением камбека большого баскетбола мы решили взглянуть на составы и посмотреть, кого из звезд и суперзвезд на «сказочном» паркете «Дисне Уорлда», возможно, ждать не стоит.

- Скорее всего, я бы не играл, потому что есть столько неопределенности, мы видим множество новых случаев заболевания. Непредсказуемая ситуация.Мне легко сейчас рассуждать об этом, потому что я все еще не восстановился, но, вероятно, я бы не поехал в Орландо.Конечно, я бы консультировался с одноклубниками и людьми из моего окружения. Собственно, этим я и занимался в последние полтора месяца, но что-то внутри меня как бы говорит «нет». Мне бы не хотелось ехать туда, особенно после трех месяцев простоя, – отметил Дюрант.

КАЙРИ ИРВИНГ («БРУКЛИН»)

«Бруклину» в грядущем рестарте придется обходиться еще без одного из своих лидеров. Ирвинг также не успел восстановиться от травмы плеча, поэтому остаток сезона пройдет без него. Разыгрывающий во время вынужденной паузы успел отметиться в медиаполе высказываниями в защиту прав чернокожих. Во время специально организованной конференции с руководством профсоюза игроков, Кайри отметил, что не хотел бы ехать в Орландо, так как сейчас в стране есть проблемы поважнее.

- Я не поддерживаю поездку в Орландо. Я против систематического расизма и всей этой ерунды. Что-то здесь не чисто. Хотим мы это признавать или нет, но на нас, как на чернокожих, нападают каждый день, - заявил Ирвинг.

ЭВЕРИ БРЭДЛИ («ЛОС-АНДЖЕЛЕС ЛЕЙКЕРС»)

Брэдли был основным игроком «озерных» до остановки сезона и провел почти 50 игр за команду, набирая в среднем по 8,6 очков за матч, а также делая по 2,6 подборов. Тем не менее, защитник отказался от участия в рестарте сезона. Причина довольно простая: у Эвери маленький ребенок, у которого уже были респираторные заболевания, поэтому игрок попросту боится заразиться и привезти коронавирус домой. Как известно, covid-19 в первую очередь поражает именно легкие. Тем не менее, «Лейкерс» довольно быстро нашли замену Брэдли. После полуторагодичного простоя в игру возвращается старый друг Леброна – Джей-Ар Смит. Нет сомнений, что именно мнение лидера команды повлияло на этот трансфер, ведь Джеймс несколько лет защищал цвета «Кливленда» вместе со Смитом и даже выиграл для родного города чемпионский титул.

ДАВИС БЕРТАНС («ВАШИНГТОН»)

Первым игроком лиги, отказавшимся участвовать в продолжении сезона стал 27-летний центровой столичной команды. Брат форварда «Химок» Дайриса Бертанса провел свой лучший сезон в карьере, выйдя на паркет 54 раза. Латыш набирал в среднем 15,4 очка, добавляя к этому по 4,5 подбора и 1,7 передачи. Причиной такого решения стала боязнь травмы из-за форсированной и непоследовательной подготовки. Напомним, Бертанс уже дважды пережил разрыв крестообразных связок колена, после которых долго восстанавливался, поэтому в нынешней ситуации во главу угла ставит свое здоровье, а не 604 тысячи долларов, которые мог бы заработать за время оставшихся игр. Тем не менее, центровой «Уизардс» будет продолжать поддерживать форму на тренировках с командой вплоть до отъезда в Орландо.

ТРЕВОР АРИЗА («ПОРТЛЕНД»)

Неровно проведшему сезон «Портленду» придется в концовке обходиться без Тревора Аризы. Форвард вместо игр в «пузыре» «Дисней Уорлда» выбрал общение с сыном. Напомним, «Кобра» находится в разводе со своей женой Бри Андерсон, а их сын Тадж живет вместе с матерью, поэтому форвард может общаться с ребенком лишь в определенное оговоренное время. Уроженец Майами через суд добился возможности побыть с сыном месяц, пока остальные бьются за чемпионский перстень. Дети здесь куда важнее баскетбола.

ЧЬЕ УЧАСТИЕ ПОД ВОПРОСОМ

НИКОЛА ЙОКИЧ («ДЕНВЕР»)

«Джокер» вынужденную самоизоляцию переживал дома в Белграде. Во время карантина известный сербский теннисист Новак Джокович, заявлявший, что не боится коронавируса, решил провести выставочный турнир AdriaTour в столице Сербии, чтобы дать игрокам и болельщикам возможность насладиться любимой игрой во время турнирного простоя. Гостями и участниками мероприятия, кроме самого Йокича, стали третья ракетка мира Доминик Тим, Григор Димитров, Александр Зверев, а также актер Милош Бикович, которые в последнее время чаще снимается в России, чем на родине. После турнира, по судьбоносному стечению обстоятельств, у самого организатора, а также у нескольких гостей, в числе которых и «Джокер», обнаружили, как это ни странно….коронавирус. В связи с этим, еще неизвестно, поедет ли центровой с командой в Орландо. Тем не менее, главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун выразил надежду, что шансы на это есть.

- В следующий вторник мы отправляемся в Орландо. Надеюсь, что Йокич будет с нами в самолете. Он чувствует себя отлично и с нетерпением ждет возобновления игр», – сказал Мэлоун.

БРЭДЛИ БИЛ («ВАШИНГТОН»)

Защитник «волшебников» сообщил, что еще не принял окончательного решения о своем участии в рестарте сезона. Бил продолжает консультироваться с медицинским персоналом команды по поводу возможного отказа от выхода на площадку в этом сезоне. Такое мнение 27-летний игрок объяснил, как и многие, опасением за свое здоровье.

- Тяжело принять решение. Мы хотим быть в безопасности, но также хочется вернуться на площадку и играть. Хотим заработать денег, и в то же время сделать заявление. Мы многое пытаемся ухватить с помощью баскетбола. Мы подписались на это, подписались на то, что будем вдали от семей. Видим рост числа заболевших, как у спортсменов с разных команд и видов спорта обнаруживают covid-19. Немного страшно, – сказал Бил.