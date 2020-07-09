Шенгелия – это, конечно, звезда. Но зачем ЦСКА еще один мощный форвард?

Это уже девятый легионер, заключивший соглашение с ЦСКА на предстоящий сезон – при том, что на чемпионат Единой лиги ВТБ можно заявлять не больше восьми. Правда, в Евролиге лимита нет, и весной у армейцев какое-то время было даже десять иностранцев, но двое из них – Ховард Сант-Росс и Уилл Клайберн - никогда не играли вместе, так как первый был приобретен на замену второму, получившему тяжелую травму. Теперь же и Клайберн, и Сант-Росс осенью должны быть в строю.

Основной составпо амплуа на сезон-2020/21

Джеймс (Хэккетт, Стрелниекс) Хилльярд (Сант-Росс) Клайберн(Курбанов) Шенгелия (Фойтманн, Антонов) Милутинов (Боломбой)

Численное превосходство ушедших над пришедшими в данном случае обманчиво. Ведь к последним по сути принадлежит и Клайберн, не выходивший на паркет с октября и пропустивший сезон почти полностью. Втроем с Милутиновым и Шенгелией они легко перевесят все кадровые потери - и по игровому времени, и, тем паче,по результативности. Кое-кто, подметив, что за ЦСКА теперь будут выступать сразу трое из шести лучших баскетболистов последней Евролиги по рейтингу полезности, даже поспешил окрестить их командой-мечтой…

Выдавать армейской селекции столь громкие авансыя пока не спешил бы. Как ни странно, покупка Шенгелии может оказаться весьма рискованной затеей, и вот почему.

«ФИГУРИСТ» ЭКСТРА-КЛАССА

Если рассматривать Шенгелию отдельно, в отрыве от команды, ни малейших претензий к его кандидатуре нет. Один из лучших мощных форвардов Европы, если вообще не №1 в этом амплуа - недаром в 2018 году грузина включили в первую символическую пятерку Евролиги. Поставить вровень с ним из четвертых «номеров» континента можно разве что Миротича да Принтезиса. Шенгелия очень техничен, прекрасно умеет обыгрывать один на один под щитом (тех, кто владеет такими молниеносными разворотами в обе стороны хоть на 180 градусов, хоть на все 360, в баскетболе иногда называют «фигуристами»), и при этом универсален - чтопередачу всегда готов отдать, чтотрехочковый забить. Посмотрите, какой концерт – вплоть до победного блок-шота на последних секундах – он выдал 6 марта в Берлине против «Альбы».

В общем, звезда без видимых слабых мест, особенно в атаке. Вопрос в другом: зачем ЦСКА понадобился столь сильный игрок в амплуа, где у них и так все было неплохо, и откуда летом ушел один Воронцевич? Позицию мощного форварда в команде могли закрыть Фойтманн, Боломбой, Антонов, временами Клайберн – и туда же берут еще одного человека, минут на 25 за матч.

Да, Шенгелия с Йоханнесом Фойтманном три года играли вместе в «Басконии». Но там немец часто выступал в роли центрового, для которой он подходит только ростом, но не всем остальным. Силовая толкотня под корзиной – отнюдь не козырь Фойтманна, мы в Москве уже успели в этом убедиться. Для крепкого испанского клуба такой центр на несколько минут, может, и сгодится, а вот для ЦСКА - мягковат. Тем более, что рядом с ним теперь нет непробиваемого Кайла «Скалы» Хайнса.

ГДЕ НОВЫЕ ЗАЩИТНИКИ?

Идем дальше. Предельно насытив позиции форвардов, в низкорослых амплуа ЦСКА до сих пор не поменял ничего. Словно там все было идеально. Ладно еще Майк Джеймс -поди найди равноценную замену такому солисту посреди эпидемии, сохранили-продлили - и на том спасибо. Но оставлять основным вторым «номером» Дэррана Хилльярда... Судя по минувшему сезону, это обычный снайпер средней руки, каких на рынке всегда хватает. Ито, что Сант-Россу с его слабеньким броском теперь тоже,видимо, придется переквалифицироваться в защитники, оптимизма не добавляет. Кто с периметра-то будет забивать? Один Джеймс?

Зато на «усах», угроз с которых атакам ЦСКА хронически не хватало, теперь выстроилась целая батарея: Шенгелия, Милутинов, Клайберн, все как на подбор. Дело за малым - понять, кто станет «кормить» их мячами. Самым слабым местом ЦСКА-2019/20, как известно, была организация позиционного нападения, а ни одного нового распасовщика в команде не появилось.

Хотя может еще и появится.

ВИЛЬДОЗА БЫЛ БЫ КСТАТИ

По сообщениям европейских СМИ, армейцы продолжают переговоры с «Басконией» уже по другому поводу - их интересует серебряный призер ЧМ-2019 в составе сборной Аргентины Лука Вильдоза. Этот молодой плеймейкер только что признан MVP финального матча чемпионата Испании, где они с Шенгелией неожиданно положили на лопатки «Барселону». По манере Вильдоза – игрок шустрый, резкий и к тому же глазастый, площадку видит хорошо. Порой он перебарщивает с риском и всякими эффектными штучками, но в 24 года это естественно, у парня все впереди. И в нынешнем селекционном паззле ЦСКА он может прийтись очень кстати, закрыть слабость в низкорослой линии.

Правда, у Вильдозы есть с «Басконией» долгосрочный контракт, за разрыв которого придется опять платить отдельно. Ровно как с Шенгелией, чью трансферную сумму по неофициальным данным нашим удалось сбить с полутора миллиона евро до одного. Похоже,слухи о сокращении армейского бюджета оказались изрядно преувеличены.Кроме того, у них в Испании образовался своеобразный фарм-клуб. Ведь год назад Фойтманн с Хилльярдом тоже перебрались в Москву из баскской Витории.

Резюмируем. Если ЦСКА купит Вильдозу, команда и правда будет выглядеть очень грозно. Зато если нет, если селекционная кампания закончена, состав может оказаться перекошенным, ему не хватит баланса. Так что Шенгелия Шенгелией, но, боюсь, никакая это еще не DreamTeam.

Конкуренты тем временем не дремлют.«Милан» Этторе Мессины кроме Хайнса приобрел Дилэйни, Датоме и готов покупать дальше. А «Барса», заполучив в тренеры Ясикявичюса и в разыгрывающие Калатеса, вовсю ведет переговоры с самим Поу Газолем.