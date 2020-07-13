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ПСБ - официальный партнер Российской федерации баскетбола
13 июля 17:37
автор: Сергей Иванов

ПСБ - официальный партнер Российской федерации баскетбола

ПСБ и Российская федерация баскетбола (РФБ) заключили соглашение о сотрудничестве в области развития и популяризации спорта в регионах.

Согласно достигнутым договоренностям, в рамках первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям» банк совместно с РФБ будет поддерживать детский спорт в субъектах РФ. Программа «ПСБ – Детям» направлена на строительство семи центров уличного баскетбола, где смогут заниматься как любители разных возрастов, так и профессионалы — площадки соответствуют регламенту ФИБА и позволяют проводить международные соревнования. В этом году будут построены площадки в Калининграде, Туле и Новомосковске, а к Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио летом 2021 года, программа «ПСБ – Детям» откроет седьмую площадку.

ПСБ также стал официальным партнером мужской и женской национальных сборных России по баскетболу 3х3 и чемпионата России по баскетболу 3х3 среди мужчин и женщин в сезонах 2019/20 и 2020/21.

- Одна из важнейших задач нашего сотрудничества с Российской Федерацией Баскетбола - системное развитие спортивной инфраструктуры в регионах, поддержка инициатив, повышающих интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни, - отметил директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц. - Благодаря совместному проекту ПСБ и РФБ, ежегодно порядка 200 тысяч взрослых и детей смогут заниматься баскетболом бесплатно, а профессиональные спортсмены - оттачивать своё мастерство в наших Центрах уличного баскетбола. Кроме того, все площадки могут использоваться для подготовки и сдачи норм ГТО. Хочу отдельно поблагодарить Андрея Кириленко, президента РФБ, за активное участие в реализации проекта «ПСБ – Детям».

- Программа развития детского и массового спорта – это один из инфраструктурных проектов РФБ, который сложно было бы реализовать без поддержки надежного партнера, - добавил в свою очередь глава РФБ Андрей Кириленко. - Центры уличного баскетбола, создаваемые при участии ПСБ – это ощутимая помощь нашим регионам и отличный импульс для развития баскетбола 3х3, который в следующем году впервые будет представлен на Олимпийских играх, где сыграют мужская и женская сборные нашей страны. Россия в данной разновидности баскетбола находится на ведущих позициях, занимая первое место в мировом рейтинге ФИБА.

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ПСБ - официальный партнер Российской федерации баскетбола
ПСБ - официальный партнер Российской федерации баскетбола
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