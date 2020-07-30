Звезды в «пузыре». Мы дождались рестарта НБА!

Рестарт сезона НБА был подтвержден почти два месяца назад – еще 4 июня. Офис лиги провел несколько совещаний с руководством команд и выработал четкую концепцию возобновления чемпионата. Остаток турнира пройдет в одном городе и в одном месте – на площадке «Дисней Уорлд» в Орландо. В нем примут участие 22 клуба – 16, входящих в зону плей-офф, плюс еще шесть, которые имеют возможность туда пробиться («Портленд», «Новый Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио», «Финикс» и «Вашингтон»). Команды проведут 8 матчей в рамках регулярного чемпионата. Если между клубами, занявшими 8-е и 9-е места в конференциях, будет разница меньше 4 побед, путевку в плей-офф они разыграют в очной дуэли в формате «плей-ин»: команде, что стоит в таблице выше, достаточно будет выиграть один матч, той что ниже – два.

Руди Гобер стал первым игроком НБА, сдавшим положительный тест на коронавирус (после чего, собственно, и был остановлен сезон). Но, к сожалению, не единственным. Всего на данный момент злополучный ковид был диагностирован у 30 баскетболистов лиги. Это довольное серьезные 7 процентов от общего количества спортсменов!Причем последние подтвержденные факты случились меньше недели назад – 23 июля болезнь нашли у представителей «Финикса» Рикки Рубио и Арона Бэйнса. В числе заразившихся есть и топ-звезды – в частности, защитник «Хьюстона» Рассел Уэстбрук и центровой «Денвера» Никола Йокич (последний может передать привет Новаку Джоковичу – он подцепил коронавирус на одном из теннисных турниров, устроенных первой ракеткой планеты).

Тем не менее, все ребята обошлись без серьезных последствий и смогут выйти на площадку в Орландо после лечения. Задача НБА – не допустить вспышек болезни в самом «пузыре». Для этого здесь введен 36-часовой карантин и обязательное двойное тестирование всех новоприбывших членов команд – как игроков, так и персонала. Несколько баскетболистов сдали тест на ковид уже после приезда во Флориду, но до того, как покинули карантин. Новых случаев заражения именно в «пузыре» пока не было. И это радует руководство турнира.

Меры приняты обычные, но серьезные – все игроки обязаны носить маски, если находятся за пределами своего номера или площадки. Все снабжены браслетами, которые сигнализируют о нарушении безопасной социальной дистанции в 1,5 метра от другого человека. Баскетболистам и сотрудникам команд запрещено покидать территорию «пузыря» (по сути – выходить за пределы «Дисней Уорлда»). За нарушение правил грозят предупреждения и штрафы. НБА тратит на меры безопасности 2 миллиона долларов в день и пока они действуют. Так что сезон должен не только возобновиться вовремя. Но и, надеемся, вовремя завершиться.

КАК ЖИВУТ ИГРОКИ?

Все 22 команды расселили по трем отелям, и ограниченный номерной фонд не позволил позвать им кого-то еще. Игрокам всех уровней, вплоть до Леброна Джеймса, запретили не только вести с собой личных поваров, охранников и друзей, но даже жен и подруг. Запереть 300 молодых, атлетичных парней с зашкаливающим уровнем тестостерона в одном довольно ограниченном месте на несколько месяцев (с начала июля, когда все стали приезжать в Орландо, до середины октября) – та еще авантюра. Так что к вопросу досуга здесь тоже подошли основательно. Тренировочные площадки обустроили прямо в конференц-залах отелей, каждому клубу предоставили специальные зоны отдыха с бильярдами, игровыми приставками и прочими развлечениями. Разрешены вечеринки (но без гостей из-за пределов «пузыря», если речь не касается обслуживающего персонала), рыбалка, посещение бассейнов и спа-центров… Под запретом только алкоголь. Плюс после второго раунда плей-офф, когда большая часть команд покинет турнир и разъедется, оставшиеся смогут-таки позвать во Флориду членов семьи. Правда, платить за их номера будут сами.

Не обошлось без накладок. Так, основное недовольство игроков вызвала еда. В НБА обещали обеспечить все клубы профессиональными поварами, но в первые дни после открытия «пузыря» баскетболистов кормили… чипсами, батончиками и разными «дошираками». «Даже в самолетах еда лучше!» - возмущались ребята. Правда, впоследствии эту проблему решили – сейчас с питанием в Орландо, вроде, порядок. Медленный интернет (несчастный Лука Дончич потратил аж 16 часов, чтобы установить игру «ФИФА» на личную приставку) тоже ускорили. Так что условия, в целом, нормальные. Серьезных жалоб нет.

ВСЕ ЛИ ПРИЕХАЛИ?

До Орландо добрались не все и не сразу. Несколько игроков отказались от участия в рестарте сезона – в НБА им предоставили такую возможность (хотя зарплату за пропущенные матчи они не получат). В частности, лететь во Флориду (штат с самой тяжелой ситуацией по ковиду) отказался Эйвери Брэдли – он побоялся привезти инфекцию домой, к ребенку, у которого есть проблемы с респираторными заболеваниями. На замену одному из ключевых игроков в «Лейкерс» срочно подписали Джей-Ара Смита. Но пример Брэдли – скорее, исключение. В целом все игроки, даже из тех, кто был против возобновления регулярки, в Орландо приехали. Кто-то раньше, кто-то – позже (как заболевший Рассел Уэстбрук и другая суперзвезда «Хьюстона» Джеймс Харден). И многие уже отмелись в контрольных матчах.

Увы, без травм не обошлось. Тяжелую потерю понесла «Индиана» - Домантас Сабонис повредил стопу и выбыл на неопределенный срок. Он уже покинул кампус и вряд ли вернется во Флориду до окончания сезона – «Пэйсерс» придется справляться без топ-центрового. Это первый серьезный пример. Но, увы, не последний. Долгая пауза (почти 4 месяца) и ускоренный курс подготовки к рестарту заметно повышают риск получить травму даже у тренированных атлетов.

Впрочем, все это частности. Главное, что мы знаем – НБА возвращается! Да, в неожиданном формате. Да, в новых условиях. Да, без зрителей. Но это все же будет настоящий баскетбол. По которому мы очень соскучились.