«Химки» усилились экс-звездой НБА. Игроки такого уровня в Россию приезжают нечасто

Когда первый контракт закончился, у Грега был выбор, где продолжить карьеру. В «Детройте» был еще и Андре Драммонд – парень той же формации и тех же качеств, как Грег. Держать обоих было глупо – они просто мешали друг другу. «Поршни» сделали выбор в пользу Андре. Хотя без предложений Монро не остался. И своим выбором тогда, признаться, многих удивил.

Грегу сейчас – 30 лет, в нем 211 см роста и 120 кило чистых мышц, которые делают его настоящей машиной по добыванию очков и подборов из трехсекундной зоны. Монро – классический центровой старой формации. Он плохо кидает штрафные, еще хуже – «трешки» (точнее – и не кидает их почти), он не отличается особой подвижностью и точно не может разыгрывать мяч, но бывает крайне эффективен при силовой борьбе под щитами, причем – на обеих половинах площадки. В 2010-м году «Детройт» забрал его на драфте НБА высоким седьмым пиком (выше, чем ушли Гордон Хэйворд и Пол Джордж), а уже на свой второй сезон угрюмый великан прочно занял место в старте «Пистонс» и стал штамповать дабл-даблы, как на конвейере. Средняя статистика Монро по ходу регулярки тогда составила вполне солидные 15,4 очка + 9,7 подборов. Свой последний сезон в автомобильной столице Америки Грег закончил с еще более внушительным показателем – 15,9+10,2! Его вполне могли позвать на «Матч всех звезд», но с этим не сложилось. Хотя в 2011-м центровой попал во вторую сборную новиков НБА.

- место, где базируется клуб (при прочих равных лучше жить в Майами или в Нью-Йорке, чем в захолустной Оклахоме или холодном Миннеаполисе).

Порядок приоритетов у всех может разниться, но базовый набор – таков. Монро сделали предложение «Никс», но он огням большого города внезапно предпочел Милуоки. Во-первых, угрюмый на вид и по сути Монро не больно рвался в мегаполис, где много всякого может отвлечь от баскетбола. А во-вторых – больше верил в «Оленей» (и в перспективах оных не ошибся – сейчас это лучший клуб на Востоке). Грег получил контракт на 3 года и на 50 миллионов – почти максималка по тем временам. И переехал в холодный Висконсин. Свой первый матч за новый клуб он отыграл как раз против «Никс», набрав 22 очка и 14 подборов. Правда, «Бакс» все равно уступили (97:122).

А вот потом случилось что-то странное. Первый год в «Милуоки» Грег выходил в старте и выдал солидные цифры – 15,3+8,8 за сезон. Но в 2016-м новый тренер «Оленей», выгнанный из «Бруклина» Джейсон Кидд, внезапно вывел его из ротации. 12 матчей подряд Монро совсем не выходил на площадку. Потом – выходил только на замену. Упало и время (в среднем – 22 минуты вместо 30, как было ранее). И, конечно, статистика. Потом еще вмешались травмы (были проблемы с ногой). В ноябре 2017 года его обменяли в «Финикс» на Эрика Бледсоу. Но Грег не прижился и там. Последовали еще три обмена – в «Бостон», «Торонто» и «Филадельфию». Последняя в итоге выкупила контракт центрового и отчислила его из состава.

КАК ОН ОКАЗАЛСЯ В РОССИИ?

Внезапно вылетев из НБА, Монро отправился в Европу – в «Баварию». По эту сторону Атлантики его главные качества – мощь, игра под щитами, разумное взаимодействие с партнерами – еще ценятся выше, чем там. А Грегу было 29 лет, он не мучался травмами и был способен продолжать играть на прежнем уровне. В незаконченном сезоне Евролиги американец набирал по 12,9 очка, к которым добавлял по 6,8 подборов (пятый показатель в турнире). Он быстро стал лидером немецкого клуба. И подтвердил, что не является «сбитым летчиком», приехавшим доигрывать последние годы карьеры абы как, лишь бы что-то платили. Отсюда – и повышенный интерес к Грегу со стороны других команд.

Почти весь июль шли упорные слухи, что в итоге Монро окажется в Питере. Европейские журналисты добывали инсайды, что «Зенит» даже заключил с Грегом контракт! Потом это опровергали. Потом снова прошла информация, что переговоры идут, и очень скоро, прямо на днях, Монро приедет в Россию. Он, в общем, и приедет. Но только не в «Зенит», а в «Химки».

И это – один из самых громких трансферов российских клубов не только в этом году, но и в истории.

К нам вообще не так часто приезжали игроки НБА, которые не так давно считались звездами и набивали крутую статистику (Андрея Кириленко вынесем за скобки). К тому же, приезжали эти парни разве что именно доигрывать (вспомним Седрика Себаллоса из «Локомотива» и Махмуда Абдул-Рауфа из «Урал-Грейта» в первой половине нулевых). Последний серьезный пример – контракт «Зенита» с Брендоном Дженнингсом, бывшим лидером «Милуоки», который в сезоне 2011-2012 набирал по 19 очков за игру. Он пожаловал в Питер в 2018-м, но покинул команду до Нового года. Парня буквально выгнали – за плохую рабочую этику и серию мелких скандалов. Так что сам факт наличия бывшей звезды не гарантирует, что она принесет много пользы. Да те же «Химки» уже обжигались – на Карлосе Дельфино и Хорхе Гарбахосе.

Что будет с Монро – пока сложно судить. Но все же первый год в Европе он провел очень здорово. И показал, что настроен играть. А не «гнуть пальцы», показывая собственную крутость, в ущерб результатам команды.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ «ХИМОК»?

«Химки» долго держались в тени этим летом. Генеральный директор «химчан» Павел Астахов уже признал, что бюджет сократится на 20 процентов – последствия коронавирусного кризиса. На трансферном рынке, в отличие от ЦСКА, желто-синие вели себя сдержано. Главную для себя сделку лета провели быстро – продлили соглашение со своим лидером, Алексеем Шведом. И после словно затаились. Будто то ли денег ни на кого не осталось. То ли места в составе. Были другие переподписания, но ветеранов команды – Сергея Мони, Егора Вяльцева. Было продление Девина Букера (что очень здорово). И, в общем-то, все. Даже в различных слухах и инсайдах, связанных с подмосковным клубом, не фигурировали громкие имена. Не то, что уровня Монро – а европейского уровня в принципе.

Но впечатление оказалось обманчивым. И в последние две недели мы все-таки дождались от «химчан» мощных ходов в работе с ростером. Сначала к ним вернулся Джордан Мики – один из бывших лидеров, который после успешного сезона 2017-2018 уехал из Подмосковья в «Реал». В Испании молодой форвард смотрелся похуже, чем в «Химках». В итоге стороны договорились о расторжении контракта, и Джордан вернулся в Россию.

И вот теперь приходит новость о Монро.

Два этих парня серьезно усилят переднюю линию «Химок», с которой были проблемы. С задней тут более-менее порядок – с учетом наличия Шведа, Тиммы, Бертанса и Йовича (плюс две недели назад к ним добавился Евгений Воронов). А вот полноценно заменять Жеребко с Букером было, в общем-то, некому. Мозгов не смог оправиться от травмы (кстати, как оказалось – зарплату ему не платили), а ныне снова перенес операцию и по-прежнему непонятно, сумеет ли Тима вернуться. Андрей Десятников и Евгений Валиев, при всем к ним уважении, не способны серьезно помочь в Евролиге. По крайней мере – в борьбе за «Финал четырех», а именно такова цель у «Химок».

Теперь все может измениться. Посмотрим, хватит ли Римасу Куртинайтису умений, характера и везения справиться с таким звездным составом. И переплавить список громких имен в результат.