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Все тот же Харден, триумфальное возвращение Смита и травма Сабониса
30 июля 20:31
автор: Эмиль Велиев

Все тот же Харден, триумфальное возвращение Смита и травма Сабониса

Итоги контрольных матчей в преддверии рестарта НБА, который намечен на 30 июля. Первые официальные игры пройдут уже в ночь на пятницу по московскому времени.

Пока же мы вспомнили главные события по итогам тренировочных игр в Орландо.

НЕ ЗАМЕТИВШИЙ ПРОСТОЯ ХАРДЕН

Бородач как будто и не сидел дома4,5 месяца. Вернувшийся на площадку Харден снова выглядит одним из лучших баскетболистов лиги. Главная звезда «Хьюстона» ракетой ворвался на тренировочные матчи в преддверии возобновления сезона, настреляв 31 очко, 8 подборов и 9 передач против «Мемфиса», что позволило его команде одержать победу со счетом 119:104. Несмотря на то, что Джеймс выглядит немного тяжеловатым после карантина, техника все еще при нем и позволяет на месте обыгрывать соперников, собирая любимые «трешки» одну за другой. А легкость в движениях вернется при правильном режиме и регулярных тренировках. Отметим, что после матча №13 вышел пообщаться с журналистами, соблюдая все меры предосторожности. Защитник удивил репортеров, надев маску, полностью закрывающую его торговую марку – огромную бороду. Хардена легко было спутать с представителем одной из банд его родной Калифорнии, не желающим лишний раз «светить» лицом.

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James Harden puts up 31p/9a/8r in @houstonrockets scrimmage W to prep for Thursday’s NBA Restart! #WholeNewGame

Публикация от #WholeNewGame (@nba)

САБОНИС: РЕФАЛЬСТАРТ

Одно из открытий нынешнего сезона, сын легендарного советского и литовского баскетболиста Арвидаса Сабониса Домантас не сможет принять участие в рестарте сезона НБА. Форвард получил тяжелую травмы стопы и покинул территорию «Дисней Уорлда», что делается только в случаях крайней необходимости и дает понять – дальше «Индиане» придется обходиться без своего лидера. Сабонис-младший имеет дабл-даблв среднем по сезону, набирая по 18,5 очка и 12,4 подбора за матч. По официальной информации, у Домантаса диагностировали подошвенный фасциит левой стопы, игроку требуется интенсивный курс лечения, поэтому для литовца сезон, вероятнее всего, завершен. Отсутствие своего лидера, впрочем, не помешало «Пейсерс» выиграть оба своих тренировочных матча.

ОЛАДИПО НЕ РЕШИЛ, БУДЕТ ИЛИ УЧАСТВОВАТЬ В РЕСТАРТЕ СЕЗОНА

Еще одна неприятная новость из стана «Индианы» - желто-синие могут остаться без второго из своих лидеров. Виктор Оладипо еще не принял окончательного решения относительно участия в решающих матчах сезона. Несмотря на то, что атакующий защитник сыграл в контрольном матче против «Далласа», набрав 16 очков, 7 передач и 3 подбора, еще неизвестно, поможет ли он своей команде в оставшихся играх.

- Продолжаю усердно работать, сохраняю боевой настрой и ежедневно оцениваю свое состояние, - приводит слова Оладипо официальный сайт команды из Индианаполиса.

Напомним, 28-летний игрок только в январе вернулся на паркет после тяжелой травмы, из-за которой пропустил целый год.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СМИТА

От этого возвращения мало кто ждал чего-то особого. Джей-Ар Смит полтора года не играл в НБА, поэтому надеяться, что он сможет без проблем заменить Эвери Бредли, отказавшегося участвовать в рестарте сезона, было довольно наивно. Однако старый конь борозды не испортил.Даже наоборот - сходу доказал, что его рано списывать со счетов. «Swish» и первую игру тренировочного лагеря против «Далласа» провел неплохо, а во втором спарринге против «Уиззардс» и вовсе стал лидером своей команды. Джей-Ар будто телепортировался на 3 года назад, когда они вместе с Леброном разрывали Лигу еще в составе «Кливленда». Защитник отправил в цель 6 из 7 трехочковых, набрав в сумме 20 очков и 5 подборов, что позволило «Лейкерс» одолеть соперников со счетом 123:116.

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@teamswish buries 6 triples for game-high 20 points in @lakers scrimmage W! #WholeNewGame

Публикация от #WholeNewGame (@nba)

ГОБЕР СИЯЕТ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА

Руди Гобер смеялся над коронавирусом, специально трогая все микрофоны на пресс-конференции и говоря, что не боится никакого covid-19. Что было дальше – вы помните. Самоизоляция пошла французу на пользу. Если раньше в списке лучших игроков «джазменов» по результативности значились Донован Митчелл и Боян Богданович, то сейчас Гобер, набиравший в среднем по сезону около 15 очков за матч, уже во второй игре подряд превосходит свой показатель на 5 баллов, внося самый большой вклад в победы «Юты» над «Майами» и «Бруклином». Если центровой не сбавит обороты в официальных матчах, то у молодой командыКуинаСнайдерапоявятся шансы пройти далеко.

«ЖИЗНИ ЧЕРНЫХ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ»

Очередной выпуск нашей регулярной рубрики «А что там с BlackLivesMatter?». Ставший крылатым лозунг нанесли на паркет во время спаррингов перед стартом сезона, а команды получили возможность добавлять на игровые майки другую информацию о социальном неравенстве. Больше всех отличился Пол Джордж. Форвард «Клипперс» в онлайн-интервью сказал, что готов будет общаться с журналистами лишь на социальные темы и попросил вопросы про баскетбол ему больше не задавать.

- Важнее всего сейчас уделить время Бреонне Тейлор и Джорджу Флойду, да упокоятся они с миром. Они были жестоко убиты полицейскими. Это все, что я готов сказать. Это мое послание для всех, - сказал Джордж.

ДЕТСКАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ

Большинство знает, что игроки НБА –это часто просто большие дети с огромными зарплатами. Они также обожают шутить над партнерами по команде, играть в компьютерные игры, танцевать на камеру и одевать идиотские костюмы на матчи. С памятью у баскетболистов также бывает трудно. В кампусе нет нескольких администраторов и менеджеров, напоминающих игроку каждый его шаг, поэтому звездам приходится самим обо всем заботиться. Например, каждый день требуется проходить тесты на коронавирус, чтобы иметь возможность играть тренировочные матчи. Но форвард «Денвера» Пол Миллсэп и звезда «Маверикс» Кристапс Порзингис просто забыли об этом правиле и пропустили по одной игре, так как вынуждены были сидеть в номере, пока следующий тест не будет отрицательным.

источник: «Советский спорт»
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