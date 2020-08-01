В «пузыре» уже набирают 300 очков за матч. НБА вернулась!

Большой баскетбол наконец-то вернулся! Правда, формально это случилось еще накануне, но там было только две игры – маловато, чтобы насытиться впечатлениями после затяжной коронавирусной паузы. Сегодня же палитра НБА развернулась перед нами по-настоящему, заиграла всеми красками.

Так какой же он, баскетбол в «пузыре»? Без зрителей, в замкнутом пространстве развлекательного комплекса Disneyworld в штате Флорида.

ИГРА БЕЗ ЗАЩИТЫ

Несмотря на старания организаторов, окруживших игровой паркет виртуальными болельщиками на огромных плазменных панелях и на совесть поработавших над звуковым сопровождением, смотрится это все равно непривычно. Слегка отдает душком компьютерного симулятора. Кроме того, изменился угол обзора: «диснеевским» аренам в Орландо не хватает кубатуры традиционных супердворцов НБА, здесь нельзя установить камеру высоко над площадкой и порой она съезжает совсем вниз, на уровень глаз человека, стоящего у боковой линии.

Впрочем, к такой картинке мы, думаю, скоро привыкнем. Играть-то там будут долго, до самого октября. Напомню, что из 30 команд во Флориду приехали 22 – те, что перед эпидемией занимали места в зоне плей-офф или рядышком. Теперь они до 14 августа сыграют по восемь матчей в рамках усеченного регулярного первенства, а с 17-го числа – полноценный плей-офф.

Пожалуй, руководство НБА поступило дальновиднее хоккейных коллег из НХЛ, которая сегодня начнет доигрывать сезон сразу с серий на вылет. «Прокладка» из дополнительного кусочка «регулярки» поможет баскетболистам набрать форму, поддерживать которую на карантине было не так-то просто. Надеюсь, к плей-офф качество игры заметно возрастет.