В «пузыре» уже набирают 300 очков за матч. НБА вернулась!

Большой баскетбол наконец-то вернулся! Правда, формально это случилось еще накануне, но там было только две игры – маловато, чтобы насытиться впечатлениями после затяжной коронавирусной паузы. Сегодня же палитра НБА развернулась перед нами по-настоящему, заиграла всеми красками.
Так какой же он, баскетбол в «пузыре»? Без зрителей, в замкнутом пространстве развлекательного комплекса Disneyworld в штате Флорида.
ИГРА БЕЗ ЗАЩИТЫ
Несмотря на старания организаторов, окруживших игровой паркет виртуальными болельщиками на огромных плазменных панелях и на совесть поработавших над звуковым сопровождением, смотрится это все равно непривычно. Слегка отдает душком компьютерного симулятора. Кроме того, изменился угол обзора: «диснеевским» аренам в Орландо не хватает кубатуры традиционных супердворцов НБА, здесь нельзя установить камеру высоко над площадкой и порой она съезжает совсем вниз, на уровень глаз человека, стоящего у боковой линии.
Впрочем, к такой картинке мы, думаю, скоро привыкнем. Играть-то там будут долго, до самого октября. Напомню, что из 30 команд во Флориду приехали 22 – те, что перед эпидемией занимали места в зоне плей-офф или рядышком. Теперь они до 14 августа сыграют по восемь матчей в рамках усеченного регулярного первенства, а с 17-го числа – полноценный плей-офф.
Пожалуй, руководство НБА поступило дальновиднее хоккейных коллег из НХЛ, которая сегодня начнет доигрывать сезон сразу с серий на вылет. «Прокладка» из дополнительного кусочка «регулярки» поможет баскетболистам набрать форму, поддерживать которую на карантине было не так-то просто. Надеюсь, к плей-офф качество игры заметно возрастет.
Пока же некоторые матчи смахивают на тренировочно-товарищеские. В сегодняшнем техасском дерби «Даллас» и «Хьюстон» за первую половину набросали друг другу аж 160 очков, что стало рекордом лиги за три последних десятилетия, то есть, с 1990 года. Причина подобной сверхрезультативности банальна: защита что у тех, что у других сильно напоминала проходной двор. После большого перерыва с этим стало получше, но отметку трехсот очков соперники преодолели все равно.
ДОНЧИЧ ПРОВАЛИЛ КОНЦОВКУ
«Даллас», ведомый юным дирижером из Словении Лукой Дончичем, долго владел инициативой и лидировал в счете. Но, как уже не раз бывало с «Маверикс», концовка игры команде не удалась. Еще за 0.45 до завершения четвертой четверти в запасе у «Далласа» было «+7», и тем не менее «Хьюстон» добился овертайма: за 3,9 секунды до сирены Джеймс Харден реализовал первый штрафной, смазал второй, и Роберт Ковингтон, выиграв со спины борьбу за отскок у Кристапса Порзингиса (разница в росте – 20 сантиметров в пользу латыша), добил мяч в кольцо – 139:139.
Дополнительный период Дончич просто провалил. Наворотил кучу ошибок, в середине последней минуты при счете «-5» схлопотал в атаке шестой фол, и все было кончено. Для 21-летнего парня он играет очень рационально и умно, но 27 бросков за матч, не считая штрафных, в данном случае – явный перебор. Нет там соответствующего снайперского арсенала - чай не Харден. Да и передачи словенца, проходившие три четверти матча, под конец, когда «Хьюстон» добавил в обороне, стали перехватываться слишком часто. Тут нужен кто-то пошустрее и порезче Дончича – все-таки в нем два метра роста и под сто кило веса.
Во встрече двух грандов Восточной конференции – «Бостона» и «Милуоки» - дело тоже шло к овертайму, но Яннис Адетокунбо успел все решить под конец четвертого периода. Хотя ему помогли два подряд спорных судейских решения, принятые после видеопросмотров. Сначала арбитры не стали наказывать грека за удар в живот Даниэлю Тайсу, ставившему заслон (выглядело и правда, как не умышленное действие, однако в Европе и не таким штукам учат), а через минуту поменяли трактовку столкновения Адетокунбо с Маркусом Смартом: вместо фола в нападении – два очка плюс штрафной.
В общем, баскетбол вернулся и баскетбол жив. Теперь будем поглядывать за дальнейшими новостями из «пузыря» и ждать плей-офф. До него какая-то пара недель осталась.
НБА. Регулярный чемпионат
Даллас – Хьюстон – 149:153 (ОТ)
Даллас: Порзингис (39+16 подборов), Берк (31), Дончич (28+13 подборов+10 передач).
Хьюстон: Харден (49), Уэстбрук (31+11 подборов), Хаус (20), Ковингтон (13+11 подборов).
Милуоки – Бостон – 119:112
Милуоки: Я.Адетокунбо (36+15 подборов).
Бостон: Смарт (23), Дж.Браун (22), Тайс (13+12 подборов).
Другие матчи: Сан-Антонио – Сакраменто – 129:120, Портленд – Мемфис – 140:135 (ОТ), Вашингтон – Финикс – 112:125.
Восточная конференция: Милуоки – 54 победы-12 поражений, Торонто – 46-18, Бостон – 43-22, Майами – 41-24, Индиана – 39-26, Орландо – 31-35, Бруклин – 30-35, Вашингтон – 24-41.
Западная конференция: Лейкерс – 50-14, Клипперс – 44-21, Денвер – 43-22, Юта - 42-23, Хьюстон – 41-24, Оклахома-Сити – 40-24, Даллас – 40-28, Мемфис – 32-34, Поротленд – 30-37, Сан-Антонио – 28-36, Нью-Орлеан, Сакраменто – 28-37, Финикс – 27-39.