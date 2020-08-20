Лука-Мученик. «Даллас» сравнял счет в серии, когда Дончич сидел на скамейке

В середине третьей четверти тренеру «Далласа» Рику Карлайслу надоело препираться с Лукой Дончичем и, несмотря на все протесты молодого словенца, усадил того в запас. В пассиве у лидера «Маверикс» значились четыре фола, и оставлять его в игре было слишком рискованно. Разница в счете составляла символические три очка, и основная борьба была впереди.
До конца периода Дончича больше не выпускали. Четвертую четверть он начал на паркете, но через 23 секунды схлопотал пятый фол и вновь отправился отдыхать. А когда вернулся, «Даллас»… уверенно вел – 118:105 за 4.26 до финальной сирены! По ходу этого отрезка в 13 с половиной минут, когда техасская команда без Дончича обеспечила себе победу, ее перевес достигал отметки «+18».
42 ОЧКА И 11 ПОТЕРЬ
Это не означает, что словенец играл плохо – вовсе нет. Он и сам много забивал, и партнерами дирижировал отменно. Но все помнили, чем подобная феерия закончилась в первой игре. Тогда Дончич настрелял 42 очка, с запасом перекрыв все рекорды результативности для первого матча плей-офф НБА в карьере.
Называть дебютантом парня, выигрывавшего Евролигу с «Реалом» и чемпионат Европы со своей сборной, могут только американцы - по опыту игр на вылет Дончич в свой 21 год даст фору большинству коллег по заокеанской лиге. Однако дело не в этом, а в том, что при всей красоте его личной статистики «Даллас» начал серию с поражения. И параллельно со снайперским достижением Дончич установил другое, со знаком минус, совершив 11 (!) потерь. Это всего на одну ошибку меньше антирекорда за всю историю плей-офф НБА.
Уже на первых минутах словенец потерял мяч пять раз, что вылилось в 2:18 не в пользу его команды. В дальнейшем Дончич вроде бы исправился, но под конец игры вымотался так, что еле дышал, и шансов зацепиться у «Маверикс» не было. В том числе – из-за отсутствия Кристапса Порзингиса. Латыш в начале второй половины вздумал заступиться за Дончича, начал толкаться с Маркусом Моррисом и получил сколь спорный, столь и глупый технический фол №2 – удаление до конца игры.
ЛОТЕРЕЯ В «ПУЗЫРЕ»
Сегодня же вышло так, что из-за обилия фолов у Луки (судьи вообще свистели, не умолкая, - в сумме соперники исполнили 71 штрафной) его партнерам пришлось забыть о привычно-ущербной тактике «отдай мяч Дончичу и отойди в угол». Волей-неволей надо было вспоминать, что они умеют, и выкручиваться самим.
Получилось – да еще как! Сразу шесть баскетболистов «Маверикс» преодолели рубеж 10 очков, а долговязый (223 см) серб Бобан Марьянович меньше, чем за десять минут, едва не сделал дабл-дабл: 13 очков и 9 подборов. Теперь уже «Клипперс» выглядел «командной одного игрока» и уповал исключительно на Кавая Ленарда, который тащил-тащил, но не дотащил. Вторая же звезда калифорнийского клуба Пол Джордж провалил матч с треском.
В результате – 1-1, и все сначала. Вообще «плей-офф в пузыре», целиком проходящий на площадках развлекательного комплекса Disneyworld в Орландо, за каких-то три дня успел принести массу сюрпризов. Например, с поражений стартовали в 1/8 победители «регулярки» в обеих конференциях – «Лейкерс» Леброна Джеймса и «Милуоки Янниса Адетокунбо. Многие эксперты заговорили, что в таких необычных условиях чемпионом может стать едва ли не кто угодно. Вплоть до «Портленда», отстоявшего свое место в плей-офф лишь в дополнительном стыковом матче.
НБА. Плей-офф. 1/8 финала. Вторые матчи
Запад
Клипперс - Даллас – 114:127
Клипперс: Ленард (35+10 подборов), Л.Уильямс (23), Джордж (14+10 подборов).
Даллас: Дончич (28), Порзингис (23).
Счет в серии: 1-1.
Денвер – Юта – 105:124
Денвер: Йокич (28+11 подборов), Портер (28).
Юта: Митчелл (30), Кларксон (26).
Счет в серии: 1-1.
Другие серии: Лейкерс – Портленд – 0-1, Оклахома-Сити – Хьюстон – 0-1.
Восток
Торонто – Бруклин – 104:99
Торонто: Ванвлит (24+10 передач), Пауэлл (24), Лоури (21).
Бруклин: Темпл (21), Леверт (16+11 передач), Дж.Харрис (14+15 подборов), Дж.Аллен (14+15 подборов).
Бостон – Филадельфия – 128:101
Бостон: Тэйтум (33, трехочковые 8/12), Уокер (22), Дж.Браун (20).
Филадельфия: Эмбиид (34+10 подборов), Т.Харрис (13+11 подборов),
Другие серии: Милуоки – Орландо – 0-1, Индиана – Майами – 0-1.