Лука-Мученик. «Даллас» сравнял счет в серии, когда Дончич сидел на скамейке

В середине третьей четверти тренеру «Далласа» Рику Карлайслу надоело препираться с Лукой Дончичем и, несмотря на все протесты молодого словенца, усадил того в запас. В пассиве у лидера «Маверикс» значились четыре фола, и оставлять его в игре было слишком рискованно. Разница в счете составляла символические три очка, и основная борьба была впереди.

До конца периода Дончича больше не выпускали. Четвертую четверть он начал на паркете, но через 23 секунды схлопотал пятый фол и вновь отправился отдыхать. А когда вернулся, «Даллас»… уверенно вел – 118:105 за 4.26 до финальной сирены! По ходу этого отрезка в 13 с половиной минут, когда техасская команда без Дончича обеспечила себе победу, ее перевес достигал отметки «+18».

42 ОЧКА И 11 ПОТЕРЬ

Это не означает, что словенец играл плохо – вовсе нет. Он и сам много забивал, и партнерами дирижировал отменно. Но все помнили, чем подобная феерия закончилась в первой игре. Тогда Дончич настрелял 42 очка, с запасом перекрыв все рекорды результативности для первого матча плей-офф НБА в карьере.

Называть дебютантом парня, выигрывавшего Евролигу с «Реалом» и чемпионат Европы со своей сборной, могут только американцы - по опыту игр на вылет Дончич в свой 21 год даст фору большинству коллег по заокеанской лиге. Однако дело не в этом, а в том, что при всей красоте его личной статистики «Даллас» начал серию с поражения. И параллельно со снайперским достижением Дончич установил другое, со знаком минус, совершив 11 (!) потерь. Это всего на одну ошибку меньше антирекорда за всю историю плей-офф НБА.