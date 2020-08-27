Бунт чернокожих. В НБА готовятся к бойкоту

Блейка доставили в больницу, провели операцию – сейчас его состояние стабильно, однако он по-прежнему находится в реанимации, к тому же может стать инвалидом (одна из пуль задела позвоночник). Если не вдаваться в детали, можно подумать, что речь действительно идет о жестком произволе полицейских, едва не убивших (и, видимо, серьезно покалечивших) ни в чем не повинного человека, да еще на глазах его детей. Однако дьявол кроется в деталях.

В воскресенье в городке Кеноша, штат Висконсин, полицейский патруль расстрелял темнокожего Джейкоба Блейка. Все обстоятельства случившегося пока неизвестны. Стражи порядка прибыли по вызову к одному из частных домов, причиной стал семейный конфликт. Там они и застали Блейка. По словам очевидцев, 29-летний мужчина пытался разнять двух дерущихся женщин, но именно его заподозрили в том, что он пытается их избить. Полицейские попробовали задержать Джейкоба и даже применили электрошокер. Однако он вырвался из их рук и попробовал сесть в свой припаркованный автомобиль. Именно в тот момент, как Блейк уже открыл водительскую дверь, его сзади схватил за футболку один из копов и произвел – внимание! – целых семь выстрелов в спину.

В ночь на четверг по московскому времени должны были пройти три встречи НБА. Первой из них в программе дня значился матч «Милуоки» - «Орландо». Однако игроки «Бакс», прибыв на арену, отказались выходить на разминку и заперлись в раздевалке. Соперники, покидав мячи на площадке и на дождавшись начала игры, вернулись туда же. Позднее стало известно, что не состоятся матчи «Хьюстон» - «Оклахома-Сити» и «Лейкерс» - «Портленд»: баскетболисты этих клубов также присоединились к протесту. На четверг назначено собрание совета управляющих Лиги, а также собрание игроков. Главное на повестке дня – бойкот оставшейся части сезона.

Во-первых, но непроверенной информации, Блейк уже имел судимость за изнасилование, имел кучу арестов и приводов и значился как, мягко скажем, не самый законопослушный житель Кеноши. О чем полицейские, конечно же, были уведомлены. Во-вторых – на кадрах видео, которое легко найти в сети, отчетливо видно, что пострадавший действительно не реагирует на команды сотрудников правопорядка, вырывается из их рук и пытается сесть в автомобиль. Независимо от того, был он в чем-то виновен в конкретный момент, противодействовать полиции – это ВСЕГДА плохая идея. Тем более в США. В стране, где в большинстве штатов разрешено свободное ношение оружия, у копов часто просто нет выбора, кроме как в подобных случаях стрелять на опережение. Кто его знает, зачем Блейк кинулся в автомобиль? Может, достать винтовку?

В отличие от случая с Джорджем Флойдом, которому давили коленом на шею на протяжении нескольких минут, хотя он говорил, что задыхается, был безоружен, обездвижен и явно не представлял ни малейшей опасности, эпизод с Блейком выглядит совсем по-другому. Поэтому в Миннеаполисе все полицейские были тут же уволены и попали под следствие по делу о непредумышленном убийстве, в Кеноше же сотрудников только отстранили от работы до дальнейших разбирательств. Кто там прав, кто виноват, решат соответствующие службы.

Но местным жителям это не важно. Не пытаясь вникнуть в суть эпизода, они с криками «Это потому, что он черный!» вышли на улицы и начали беспорядки. Все в классическом стиле – с битьем витрин, вандализмом, локальными перестрелками. Во вторник в таковой уже погибло два человека. Президент США Дональд Трамп отдал приказ ввести в город войска Национальной гвардии. Ситуация, как водится, накалилась.

В ЧЕМ СУТЬ БОЙКОТА?

И вот баскетболисты НБА решили тоже поучаствовать в протестах. Правда, хотя бы не битьем витрин, а бойкотом матчей. Хотя это тоже вызывает недоумение.

Движение Black Lives Matter, захлестнувшее США, а затем и весь западный мир, уже давно похоже на фарс с показухой или какой-то мощный политический заказ. Разыгрывать тезис «Трамп-расист» в преддверии выборов сейчас очень выгодно, чем активно занимаются демократы. Столь массовые и продолжительные беспорядки явно не могут продолжаться без координации из-за кулис, но откуда высоко сверху. Причем, сам бред происходящего – с мытьем ног чернокожим, показательным коленопреклонением и прочими подобными жестами – давно не вызывает ничего, кроме смеха и раздражения. Робкие попытки отдельных людей объяснить, что важны жизни всех, а не только черных, тонут в массовом неодобрительном гуле. И как это назвать, если как раз не расизмом? Только теперь – в отношении белых?

Был бы Блейк белым, поднялся бы такой хайп? Нет, все бы здраво рассудили – нечего не подчиняться полицейским и лезть в машину непонятно зачем (кто знает, что у тебя на уме?). Если не виноват – сделай, что тебя просят, потом все уладится. А раз нарвался и схлопотал семь пуль – ну, значит сам себе злобный Буратино. Но так как Блейк черный, его трогать нельзя! Ни-ни, вы что! Его жизнь важнее, чем жизнь белых копов!

Поэтому без малого миллиардер Леброн Джеймс пишет в твиттере «Нахрен все! Все надо менять!» (в оригинале – пожестче, и капслоком), а после рассуждает, как он «чувствует себя незащищенным». И ему вторит большинство других звезд НБА.

Хотя, казалось бы, уж кому-кому, а этим ребятам как раз грех жаловаться на несправедливость и насилие. В «пузыре» в Орландо им пошли навстречу во всем. Разместили логотип BLM на паркете, перед матчами все встают на колено, на майках вместо фамилий можно писать социальные лозунги (чем большинство и воспользовались). Не хочешь говорить про баскетбол, а только про борьбу за права черных, как Пол Джордж? Да пожалуйста! Все для вас. Выражайте свое мнение любыми доступными средствами.

Но этого, как оказалось мало. Теперь ребята всерьез обсуждают бойкот. Мол, только так они смогут еще серьезнее привлечь внимание к проблеме расовой дискриминации. Каким образом, интересно? Чем отмена плей-офф НБА поможет в борьбе с полицейским насилием?

Сплошные фарс и показуха.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Вопрос, к чему все это приведет?

Сейчас у комиссионера НБА Адами Сильвера непростой выбор. Либо пойти на поводу у темнокожих звезд, смириться с бойкотом (который уже поддержали два клуба – «Лейкерс» и «Клипперс», но остальные, вроде, все-таки против). Либо серьезно протестующих наказать. Техническими поражениями, дисквалификацией или даже многомиллионными штрафами – за срыв телевизионных контрактов (к примеру).

Есть ощущение, что только второй вариант способен спасти НБА.

Суровая правда – все эти темнокожие ребята, получающие за выступление в лиге десятки миллионов долларов в год, работают… на белых бизнесменов. Именно белые владеют клубами. И эти белые – они не из тех, кто просто так готов нести убытки на сотни миллионов и даже миллиардов ради капризов своих звезд. Звезд всегда можно заменить – чего-чего, а чернокожих, умеющих играть в баскетбол, в США предостаточно. Не все, конечно, могут играть, как Леброн… Но тем не менее.

Локаут – очень явная и близкая перспектива. Разорвать коллективное соглашение по очевидному поводу (одна из сторон – игроки – отказывается выполнять обязательства) и закрыть чемпионат на столько, насколько потребуется. Чтобы эти самые игроки посидели без дела, лишились своих миллионов, почувствовали, как утекает драгоценное время их прайма, как уменьшаются возможности выиграть заветный титул (привет, Леброн!), услышали, что думают о них сотни и тысячи простых сотрудников арен, которые останутся без работы (а получают-то они отнюдь не миллионы) – и задумалась, стоит ли оно того. На все это вполне способны пойти в НБА.

Вечно потакать игрокам в их необоснованных прихотях (ах, бедные-бедные миллионеры из НБА – какие же они незащищенные, как часто сталкиваются с социальной несправедливостью!) – не просто глупо, но и опасно. Почти самоубийственно для лиги. В мире бизнеса важнее всего не жизни белых или черных, а деньги. И с этой суровой истиной Леброну и остальным скоро придется столкнуться. Возможно – очень больно и чувствительно.

А если руководству НБА все же не хватит своих balls, чтобы пресечь подобное развитие ситуации, усмирить «бунт чернокожих», если пойдут у них на поводу, и сезон завершится досрочно – это будет провал. Очередной яркий пример клинической толерантности, ведущей этот мир к глобальной социальной катастрофе.

У белых тоже может кончиться терпение.