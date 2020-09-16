Исторический камбэк «Денвера» и вылет чемпиона регулярки. Итоги второго раунда плей-офф НБА

К слову, ЛАК не могу выйти в финал конференции уже 50 лет подряд, и это – антирекорд для любого клуба любой американской лиги! Не только НБА, но и НХЛ, НФЛ, МЛБ…

«Клипперс» могли закрывать серию еще в шестом матче, но преимущества «+16» к большому перерыву команде из города ангелов не хватило. ЛАК стали первым клубом в этом плей-офф, проигравшим с двузначной разницей после такого преимущества к первой половине. В решающий момент команду подвели лидеры: Кавай Ленард и Пол Джордж показывали отличную игру в течение серии с «Наггетс» (26 и 23,6 очков в среднем за игру соответственно), но провалили ключевой матч. Форварды «Клипперс» реализовали всего 10 бросков из 38 с игры, а статистика штрафных и вовсе приводит в шок: ноль реализованных попыток из одной возможных на двоих! Счет седьмого матча – 104:89.

«Наггетс» стали первой командой, умудрившейся дважды подряд отыграться с 1:3 в серии. В истории! В тот момент, когда все уже готовились к «Битве за Лос-Анджелес» в финале Запада, парни Майкла Мэлоуна собрались и напомнили, что «Денвер» в плей-офф и «Денвер» в регулярке — две разные команды! В очередной раз преобразился в матчах на вылет сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич : 16 очков, 22 подбора и 13 ассистов в решающем матче отправили одного из главных фаворитов сезона домой досрочно. Впечатляют и средние цифры серба по всей серии с «Клипперс»: почти 26 очков и 12 подборов — мощный перфоманс 25-летнего игрока.

Таким образом, Кавай ненадолго задержался в «пузыре» после вылета своей бывшей команды («Торонто»), а единственным воспоминанием, радующим Ленарда по итогам серии, останется элегантный блок-шот средним пальцем в третьем матче. Мюррэю этот палец еще долго будет сниться!

Безусловный фаворит финала Запада — «Лейкерс», но команда из Колорадо уже дважды доказывала, что ей все равно, в каком она положении в серии и кто там фаворит. Готовьте попкорн (или с чем вы там смотрите баскетбол) - нас ждут крутейшие финалы конференций!

« ЛОС - АНДЖЕЛЕС ЛЕЙКЕРС » — « ХЬЮСТОН »

Подвести итоги серии можно возмущением ведущего подкаста, посвященного «Хьюстону»: «16 очков у Карузо! Это неприемлемо, так не должно быть».

Алекс Карузо, человек-мем, набирал в полуфинале конференции чуть более 8 очков в среднем за матч, а те самые 16 баллов пришлись на четвертый матч. У «Рокетс» хватало проблем и помимо Карузо: Дэньюэл Хауз и Тайсон Чендлер угодили в скандал и были отстранены от игр на время расследования НБА. В обычный сезон такого бы не случилось, но в «пузыре» свои правила: девушка, проводящая тестирование на COVID-19, провела ночь в отеле «Хьюстона», что запрещено правилами Лиги. С ветерана Чендлера довольно быстро сняли подозрения, но все же в Хаузе «Рокетс» нуждались гораздо сильнее.

Дэньюэл проводил в плей-офф в среднем 31 минуту и набирал за это время 11,5 очков и 5,8 подборов. Помимо непосредственного отсутствия игрока, инцидент сказался на психологии команды. Вот, что об этом сказал Харден:

- Эта ситуация сильно повлияла на нас. Мы разочарованы. Помимо того, что это очень сильно отвлекает, мы еще и лишились важного игрока ростера.

В стане «Лейкерс», напротив, все хорошо. «Озерники» реализовали 76,8% бросков из «краски» в серии с «Рокетс», установили рекорд франшизы по количеству реализованных трехочковых в матче плей-офф (19 попаданий), да и в целом выдали четыре отличных игры после провала в первой встрече. Ключевым решением стало увеличение игровых минут Маркиффа Морриса за счет уменьшения времени Ховарда и Макги. Моррис в четырех победных матчах проводил на площадке по 23 минуты, за которые набирал почти 11 очков при 50% попаданий из-за дуги.

Главная сила «Лейкерс» также отработала как следует. Леброн в замечательном настроении в свои 35 лет между танцами во время интервью Дэвиса и поддержкой движения «Black Lives Matter» успевает доминировать в Лиге: Джеймс поднялся на первое место по количеству побед в плей-офф НБА, опередив Дерека Фишера.

« МИЛУОКИ » — « МАЙАМИ »

«Хит» неожиданно легко вынес лучшую команду регулярки, позволив «Бакс» выиграть лишь одну встречу. Главным событием серии могла бы стать травма, но к тому моменту «Майами» уже уверенно вели.

Грек подвернул голеностоп в первой четверти третьей игры, но смог доиграть ее до конца и даже начать четвертый матч серии. Там, впрочем, «Милуоки» геройствовал без своей главной звезды: прошлогодний MVP смог провести на площадке лишь 11,5 минут. «Бакс» все же вырвали победу в овертайме и избежали сухого вылета. Но вот хайлайтом Адетокунбо в последней игре сезона для «Милуоки» стала работа боллбоем в большом перерыве.

Главной звездой серии вместо грека стал защитник «Хит» Джимми Батлер: уже в первом матче он настрелял 40 очков, а в третьем матче лидеру «Хит» покорилось весьма интересное достижение: в четвертой четверти Батлер набрал больше очков, чем весь «Милуоки» - 17 против 13! Этот 12-минутный отрезок в любом случае вошел в истории – «Майми» выиграли его 40:13, и это - самая большая разница в счете в истории плей-офф НБА после введения ограничения времени на атаку в 1955 году.

« БОСТОН » — « ТОРОНТО »

В другом полуфинале Востока интриги получилось куда больше: «Селтикс» и «Рэпторс» понадобились все семь матчей, чтобы выявить победителя. «Торонто» сложили полномочия чемпиона, но показали, что не только за счет Кавая смогли покорить НБА в прошлом году. Лидерами канадцев в серии были, но настоящим героем стал 23-летний форвард: именно британец забил баззер, превративший почти уже свершившиеся 3:0 в серии во вполне оптимистичные 2:1. Другой герой эпизода, 226-сантиметровый центровой «Бостона», провел в серии всего полсекунды. Тако должен был помешать ввести аут «Торонто», но со своей задачей не справился.

А что же «Бостон»? «Селтикс» в полном порядке, особенно - Джейсон Тейтум. «Рэпторс» более- менее совладали с Кембой Уокером, а вот Тейтума удержать не смогли. 24,2 очка, 10,2 подбора, 5,2 передач и 39,5 процента реализации трехочковых – вот его показатели в среднем за серию. Особенно стоит отметить дабл-дабл (29 очков + 12 подборов) в решающем седьмом матче. Конечно, «Бостон» мог закончить серию раньше — и уже упомянутый третий матч, и шестой, растянувшийся аж на два овертайма, могли остаться за «кельтами», но несмотря на эти поражения именно «Селтикс» считаются фаворитами финала Востока, в котором впервые в истории не будет ни одной из двух лучших команд по итогам регулярного чемпионата.

Любопытный факт: Патрик Маккоу, 24-летний защитник «Торонто», впервые в карьере не смог стать чемпионом. Патрик дважды брал титул с «Голден Стэйт», а в прошлом году сделал это в составе «Рэпторс». Сложности сезона, связанные с пандемией, не пощадили даже эту великую серию, хотя с другой стороны, с таким темпом набора чемпионств Маккоу пришлось бы вскоре закончить карьеру из-за нехватки пальцев для чемпионских перстней.