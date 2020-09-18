Хавьер Паскуаль: Мы, тренеры, должны производить серьезное впечатление

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль, видимо, для порядка выглядел важным, но разговаривать был готов с кем угодно и в любом формате. Хоть под камеру, хоть под диктофон, то давая резкие однозначные ответы, то углубляясь в монолог. Хоть испанец и возглавляет «Зенит» уже 7 месяцев, завтра его ждет дебют. После первой под руководством Паскуаль предсезонки команда сыграет первый официальный матч.

– Что можно назвать главным итогом предсезонной подготовки?

– Я думаю, мы ее провели хорошо. Успешно. С учетом сложившихся обстоятельств. Естественно, возникали определенные сложности – это связано с ситуацией, в которой оказался весь мир. До сих пор под вопросом проведение национальных чемпионатов и евротурниров. Вероятно, игроки тоже столкнулись со сложностями, так как были определенные ограничения в тех странах, где они находились летом. Но все– таки мы проделали хорошую работу в межсезонье, поэтому ,надеюсь, нам удалось успешно подготовиться ко всем соревнованиям, которые ждут команду вскоре.

– Как эту готовность оценить?

– До того, как мы сыграли первый матч, сказать невозможно. Трудно утверждать, что готовы настолько то или настолько то. Мы надеемся, что команда стала более гибкой, что игроки готовы к высокой конкуренции, что они смогли изменить свою ментальность.

– Изменить в какую сторону?

– Надеюсь, «Зенит» готов вступить в борьбу с самого начала. И сможем бороться за места в «топе» чемпионата. Но заглядывать вперед далеко нельзя. Надо двигаться от матча к матчу. Первый же – очень сложный, с «Химками».

– Кто кроме ЦСКА, главный фаворит Единой Лиги ВТБ?

– Конечно, «Химки», УНИКС, «Локомотив», «Зенит»». Будет борьба между ведущими клубами. Все они способны бросить вызов ЦСКА. Посмотрим. Чемпионат Единой Лиги ВТБ очень длинный. Многое будет зависеть от того, какие команды обладают резервами.