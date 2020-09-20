«Химки» без Шведа не справились с «Зенитом». Стартовал сезон Единой лиги ВТБ

ДЛИННАЯ-ДЛИННАЯ ПАУЗА

Да, таких каникул у нас еще не было… Почти 200 дней без баскетбола! Столько пришлось ждать нашим болельщикам, чтобы увидеть свои клубы в официальной игре. И честь открыть сезон в Единой лиге (Евролига стартует чуть позже) выпало «Зениту» и «Химкам». На площадке БЦ МО и, кстати, в присутствии зрителей. Хоть и рассаженных довольно «жиденько» в угоду новым коронавирусным правилам.

Впрочем, на атмосфере это особо не сказалось. Шума хватало. Как со стороны местных фанатов. Так и небольшой группы питерских, пришедших поддержать свою команду.

И желто-синие, и сине-бело-голубые ударно провели затянувшееся межсезонье, что довольно понятно – обоим клубам выступать в Евролиге, и оба вовсе не планируют быть там статистами. «Химки» ставят своей целью минимум выход в «Финал четырех». «Зенит» планирует бороться за плей-офф, а там – как получится. Нет, в отличие от казанского УНИКСа тут не было почти полной смены состава. Усиления велись точечно и прицельно. Но вполне продуктивно.

«Химчане» сделали главное – продлили контракт со своим многолетним лидером Алексеем Шведом, который отказался ехать за солидные деньги в Китай, а все же последние годы прайма решил провести с родным клубом. На этом, впрочем, не остановились. С рядом игроков пришлось расстаться, но жалко из них одного – Энтони Гилла. А вот среди новичков – целая россыпь звезд как российского, так и европейского уровня. Вернулся из «Реала» Джордан Мики, приехал из «Баварии» центровой Грег Монро (за плечами которого – 9 продуктивных лет в НБА), добавился один из лучших снайперов Единой лиги Эрик Макколлум (невосполнимая потеря УНИКСа), плюс прибыл из Петербурга экс-капитан «Зенита» Евгений Воронов – с ним почему-то в Питере не продлили контракт. Добавьте к ним всех прежних лидеров (нового мужа Анны Седоковой Яниса Тимму, Дайриса Бертанса, Йонаса Жеребко, Стефана Йовича, Девина Букера) – и вот вам очень сбалансированный и один из сильнейших в Европе составов. Главное – чтобы Куртинайтис смог с ним справиться.

«Зенит» устроил чуть более глобальную перетряску. Команда обновилась наполовину, пригласив не только ряд крепких звезд (отдельно выделим канадца Кевина Пангоса из «Барселоны», капитана сборной России Виталия Фридзона, а так же Артураса Гудайтиса, Билли Бэрона, Кей Си Риверса и Алекса Пойтресса), но и нового спортивного директора – экс-президента «Пао» Маноса Пападопулоса.