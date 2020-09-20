«Химки» без Шведа не справились с «Зенитом». Стартовал сезон Единой лиги ВТБ

ДЛИННАЯ-ДЛИННАЯ ПАУЗА
Да, таких каникул у нас еще не было… Почти 200 дней без баскетбола! Столько пришлось ждать нашим болельщикам, чтобы увидеть свои клубы в официальной игре. И честь открыть сезон в Единой лиге (Евролига стартует чуть позже) выпало «Зениту» и «Химкам». На площадке БЦ МО и, кстати, в присутствии зрителей. Хоть и рассаженных довольно «жиденько» в угоду новым коронавирусным правилам.
Впрочем, на атмосфере это особо не сказалось. Шума хватало. Как со стороны местных фанатов. Так и небольшой группы питерских, пришедших поддержать свою команду.
И желто-синие, и сине-бело-голубые ударно провели затянувшееся межсезонье, что довольно понятно – обоим клубам выступать в Евролиге, и оба вовсе не планируют быть там статистами. «Химки» ставят своей целью минимум выход в «Финал четырех». «Зенит» планирует бороться за плей-офф, а там – как получится. Нет, в отличие от казанского УНИКСа тут не было почти полной смены состава. Усиления велись точечно и прицельно. Но вполне продуктивно.
«Химчане» сделали главное – продлили контракт со своим многолетним лидером Алексеем Шведом, который отказался ехать за солидные деньги в Китай, а все же последние годы прайма решил провести с родным клубом. На этом, впрочем, не остановились. С рядом игроков пришлось расстаться, но жалко из них одного – Энтони Гилла. А вот среди новичков – целая россыпь звезд как российского, так и европейского уровня. Вернулся из «Реала» Джордан Мики, приехал из «Баварии» центровой Грег Монро (за плечами которого – 9 продуктивных лет в НБА), добавился один из лучших снайперов Единой лиги Эрик Макколлум (невосполнимая потеря УНИКСа), плюс прибыл из Петербурга экс-капитан «Зенита» Евгений Воронов – с ним почему-то в Питере не продлили контракт. Добавьте к ним всех прежних лидеров (нового мужа Анны Седоковой Яниса Тимму, Дайриса Бертанса, Йонаса Жеребко, Стефана Йовича, Девина Букера) – и вот вам очень сбалансированный и один из сильнейших в Европе составов. Главное – чтобы Куртинайтис смог с ним справиться.
«Зенит» устроил чуть более глобальную перетряску. Команда обновилась наполовину, пригласив не только ряд крепких звезд (отдельно выделим канадца Кевина Пангоса из «Барселоны», капитана сборной России Виталия Фридзона, а так же Артураса Гудайтиса, Билли Бэрона, Кей Си Риверса и Алекса Пойтресса), но и нового спортивного директора – экс-президента «Пао» Маноса Пападопулоса.
Правда, в оптимальном состоянии к матчу-открытия подойти не смогли ни те, ни другие. «Химки» из-за старых травм или небольших повреждений, полученных в контрольных встречах, лишились Шведа и Йовича (двух основных плеймейкеров), по-прежнему в лазарете Мозгов (он летом снова перенес операцию). «Зенит» же потерял Гудайтиса (опять же – из-за операции) и все еще лечится Дмитрий Хвостов. Плюс незадолго до игры серьезно отравился Бэрон, но он все же в матче сыграл.
И что мы увидели?
ПРОВАЛ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ
С мотивацией все было понятно. У «Химок» она вовсе двойная. В прошлом сезоне на момент остановки турнира они шли лидером в таблице, с большим преимуществом (1 поражение против 4-х у ЦСКА). Но руководство Лиги ВТБ приняло решение не выдавать никому титулов, а просто отменить все результаты. Что, разумеется, для желто-синих было довольно обидно. Своя логика и свои доводы есть у каждой из сторон, и все же это кажется несправедливым. Так что помимо Евролиги у подопечных Куртинайтиса есть и другая цель – подтвердить, что они не просто так ударно выступали в Лиге ВТБ. И начинать необходимо было сразу – с матча с «Зенитом».
Который как раз прошлый сезон совсем провалил. И в нынешнем намерен реабилитироваться. Тот факт, что оба клуба выступают в Евролиге, добавил лоска – болельщики могли рассчитывать на классный баскетбол!
Только его почти не вышло. В начале – уж точно. Излишнее волнение, нервозность, плюс долгое отсутствие игровой практики (тренировки и товарняки – это, все же, не то) сказалось на командах. Броски – мимо, в передачах – сплошной брак, нелепые фолы сыплются, как из рога изобилия, а счет меняется один раз в минуту. К середине первой четверти на табло – всего 4:7! И да – «Зенит» лидирует. Но это лидерство, конечно, пока мало что значит.
Неудивительно, что Куртинайтис и Паскуаль весь недовольно смотрят на подопечных…
Но постепенно игроки раскачиваются, комбинации начинают проходить, трехочковые – залетать (пока редко, но все же), и темп ускоряется. У «Химок» классно подключаются Монро и Мики, у «Зенита» - Бэрон и Зубков. Матч выравнивается, и пусть первый отрезок все равно за гостями (15:18), к большому перерыву «Химки» немного сокращают отставание, а в третьей четверти – выходят вперед – 55:51. И три промаха Матеуша Понитки (он, к слову, капитан «Зенита») с линии штрафных перед началом последней 10-минутки кажутся символическими. Похоже, гости вот-вот расклеятся – и все…
Все происходит с точностью наоборот. Куда-то исчезают «Химки». Совсем! Почти в буквальном смысле! Начало заключительной четверти – апофеоз бессилия и мандража, накрывшего хозяев, как цунами. За шесть минут – ни одного хорошего броска с игры и счет 20:1 в пользу «Зенита» на этом отрезке! Что ни пытается предпринять Куртинайтис – все тщетно. Гости уверенно ведут игру, и задолго до финальной сирены понятно – победу они не упустят.