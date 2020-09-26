У «Химок» – команда мечты. На бумаге. Что увидим в реальности?

Криса Крамера и Джереми Эванса в свое время звали, чтобы закрыть дыры в составе из-за травм основных игроков. В составе «желто-синих» оба раскрылись по-разному. Крамер скорее значился ролевиком, Эванс играл более заметную роль на площадке и считался одним из главных атакующих игроков, но не выступал с января из-за травмы. По большому счету, незаменимыми они не были. Как и Томас Робинсон. Пятый номер драфта НБА-2012, к сожалению, лишний раз показал, что если недавнему перспективному юниору что-то помешало закрепиться в главной лиге мира, то далеко не факт, что он сможет раскрыться в Европе. В «Химках» Робинсон был скорее обузой. Что в первый свой приход (в сезоне 2017-2018). Что во второй – в феврале этого года.

Как и армейцам, «Химкам» пришлось расстаться с целой россыпью игроков. И, как и в случае с красно-синими, все эти расставания читались заранее. Клуб покинули шесть баскетболистов. И если уход Петра Губанова или Игоря Вольхина остался почти незамеченным, то сразу четверо американцев когда-то играли заметную роль на площадке.

Впрочем, все остались при своем мнении, прошлый - неоконченный - сезон теперь можно забыть, а мотивация химчан только усилилась. И, вопреки ожиданиям многих, минувшее лето они провели очень активно.

«Химки» сильнее других пострадали от остановки прошлого сезона. Именно в плане амбиций – на момент паузы они уверенно лидировали в Лиге ВТБ, плюс шли в зоне плей-офф Евролиги. Клуб мог поехать на «Финал четырех» (да, конкуренция была плотная, но уровень игры желто-синих давал реальную надежду на путевку в Кельн), а также выиграть Единую лигу. И решение офиса последней не назначать чемпиона по понятным причинам сильнее всего расстроило именно «Химки». На протяжении регулярного чемпионата они потерпели лишь одно поражение, тогда как ЦСКА – основной конкурент и преследователь – сразу четыре! Да, кто-то скажет – без плей-офф все это не имеет значения, именно там решаются все главные задачи, но…. Разве «Химки» виноваты, что в отличие от соперников не экономили силы и выкладывались в каждом матче?

Единственный, кого действительно жалко – это Энтони Гилл. Талантливый, прыгучий и эффектный форвард полюбился не только баскетбольным болельщикам (которые выбирали его на «Матч звезд» Лиги ВТБ), но и фанатам «Формулы-1» - за внешнее сходство с Даниэлем Риккардо. Гилл долгое время считался второй атакующей опцией клуба после Шведа, а его травма ноги, полученная в позапрошлом сезоне, серьезно повлияла на результаты команды, провалившей тот год в Евролиге. Когда Тони вернулся, то быстро подтвердил свой статус одного из лидеров. И все же Римас Куртинайтис уже сместил акценты, Гилл перестал быть незаменимым в составе. И после ряда подписаний звездных (и, разумеется, дорогих) игроков этим летом «Химки» просто не нашли достаточно денег, чтобы сохранить его в составе.

КТО ПРИШЕЛ?

Главная удача «Химок» этим летом – продление Шведа. Алексея настойчиво звали в Китай, причем – на огромные деньги! По слухам, на зарплате в клубе КБА (Китайской баскетбольной ассоциации) и на рекламе в Поднебесной он мог спокойно «делать» 10-15 миллионов долларов в год. Это втрое-вчетверо больше, чем лидер сборной получает в «Химках». Но Швед резонно рассудил, что поиграть в Китае он может и позже. А вот последние годы прайма лучше провести дома. Амбиции Алексея понятны – ему очень хочется одолеть ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ и стать тем лидером, который выведет «желто-синих» в их первый в истории «Финал четырех» Евролиги. А там кто знает – может, и кубок взять получится…

И в любом случае - зачем торопиться в Китай, если прямо сейчас ты все равно один из лучших, самых эффектных и результативных игроков Европы?

Другое дело, что продление Шведа явно вышло недешево. И многие думали – на этом «Химки» успокоятся. На новых звезд у них, мол, денег нет. Все, кто так считал, ошибались.

Одной из главных трансферных бомб лета стал переход в состав желто-синих Грега Монро. Экс-звезда НБА в прошлом году переехал в Европу и классно проявил себя в «Баварии», набирая там по 12 очков в Евролиге и став одним из лучших в турнире по подборам. Может, за океаном центр старой формации уже не так нужен клубам, но в Старом свете умения Монро работать в трехсекундной зоне еще очень полезны! К тому же, Грег продемонстрировал, что он приехал не доигрывать, не просто «зарабатывать деньги на имени», а именно играть! Бороться за титулы и крутые трофеи. Его приезд в «Химки» по праву вошел в топ-10 самых громких трансферов лета – на уровне подписаний Шенгелии и Милутинова в ЦСКА!

И даже этим желто-синие не ограничились. К ним вновь приехал Джордан Мики – один из лидеров команды сезона 2018-2019. В «Реале» молодой центровой не получал достаточно времени, при этом главную свою задачу – вернуться в НБА – он не отменял. И в «Химках» у Мики куда больше шансов громко напомнить о себе. Чем он теперь и занимается.

Помимо двух элитных центров желто-синие забрали у УНИКСа элитного скорера - Эрика Макколума (19,9 очка за игру в прошлом сезоне в Лиге ВТБ). А из «Зенита» к ним пожаловал Евгений Воронов, который точно усилит защиту. Ну и российский паспорт последнего тоже будет не лишним. Может, не в Евролиге, но в Лиге ВТБ – уж точно.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ?

На бумаге «Химки» не просто усилились. У них сейчас – один из лучших составов в Европе! Однако россыпь звезд в заявке – не только блажь, но и большая головная боль для тренера. У Римаса Куртинайтиса непростая задача – сделать так, чтобы весь этот сплав громких имен сложился в команду, а не занимался набором лишь личной статистики. Речь ведь не только о Шведе и Монро, Мики и Макколуме. Речь и о прежних лидерах – Янисе Тимме, Дайрисе Бертансе, Йонасе Жеребко, Сергее Карасеве, Стефане Йовиче, Девине Букере… Потенциал команды – колоссален! Как в передней, так и в задней линии – огромный набор фантастических исполнителей. Способных на взрывные атаки и на крепкую оборону… Но сможет ли литовец обуздать эту гору таланта?

«Химки» неважно начали сезон – с двух поражений в Лиге ВТБ. Не только от «Зенита», но и от скромного «Нижнего Новгорода». Да, в этих матчах не играл Швед (получивший травму в предсезонке). И до сих пор нет Тимофея Мозгова (он летом перенес очередную операцию). Но, все же, это слабое оправдание довольно чувствительным поражениям от далеко не топовых клубов. Что же будет в Европе?

Хотя, надеемся, клуб просто не «раскачался». И с началом Евролиги мы увидим полноценные «Химки». Боевые. И по-настоящему страшные.