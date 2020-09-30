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«Задерживают самых достойных». В Минске задержана белорусская баскетболистка Елена Левченко
30 сентября 14:00
автор: Юрий Волохов

«Задерживают самых достойных». В Минске задержана белорусская баскетболистка Елена Левченко

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко была задержана сегодня в аэропорту Минска перед вылетом на плановое лечение.

Портал SPORT.TUT.BY собрал реакцию белорусских спортсменов на задержание Левченко.

Известный волейболист Артур Удрис заявил, что он пока не получал звонков от правоохранительных органов, а задержание Левченко только увеличило его решительность.

– Я очень зол из-за этой несправедливости. При этом не могу сказать, что задержание Елены стало большой неожиданностью, потому что мы среди спортсменов уже обсуждали, что нас наверняка будут выдергивать и запугивать. Но это только увеличило мою решимость, потому что, если мы сдадимся, то затем придут за каждым из нас.

Капитан сборной Белоруссии по баскетболу Екатерина Снытина уверена, что задержание не сломит дух Елены.

Ее задержание не стало для нас сюрпризом. Мы все понимали, что это вполне возможно, поэтому Лена заключила контракт с адвокатом и готова к такому развитию. Зная Левченко, понимаю, что это не поумерит ее пыл. Посмотрите, вчера спортивный журналист Сергей Щурко вышел на свободу и говорил, что он ни о чем не жалеет.

Не хочу говорить, что это добавит нам злости, но упертости точно. Если они пошли на такие меры, значит, наши действия оказывают на них влияние.

Легкоатлет Андрей Кравченко заявил, что для него это было шокирующей новостью, но он уверен, что это никак не сможет демотивировать спортсменов:

Уже давно понятно, что такие действия дают обратный эффект. Мы ничего плохого не делаем, мы только отстаиваем свои права, свой голос. И конечно спортсмены уже были готовы морально, что к ним могут прийти, учитывая, какая сейчас складывается ситуация в стране. Но никто не изменит свою позицию.

Баскетболист Никита Мещеряков в своем инстаграме призвал спортсменов проявить солидарность.

– Позорники задерживают самых достойных людей этой страны. Спортсмены, самое время проявить нашу солидарность. Один за всех и за одного! Елена Левченко одна из лучших баскетболисток в истории Белоруссии. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Левченко была в числе 650 спортсменов, которые подписались под обращением против насилия и фальсификаций на выборах в стране.
В числе подписантов многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.

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«Задерживают самых достойных». В Минске задержана белорусская баскетболистка Елена Левченко
«Задерживают самых достойных». В Минске задержана белорусская баскетболистка Елена Левченко
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