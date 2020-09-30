«Задерживают самых достойных». В Минске задержана белорусская баскетболистка Елена Левченко

Портал SPORT.TUT.BY собрал реакцию белорусских спортсменов на задержание Левченко.

Известный волейболист Артур Удрис заявил, что он пока не получал звонков от правоохранительных органов, а задержание Левченко только увеличило его решительность.

– Я очень зол из-за этой несправедливости. При этом не могу сказать, что задержание Елены стало большой неожиданностью, потому что мы среди спортсменов уже обсуждали, что нас наверняка будут выдергивать и запугивать. Но это только увеличило мою решимость, потому что, если мы сдадимся, то затем придут за каждым из нас.

Капитан сборной Белоруссии по баскетболу Екатерина Снытина уверена, что задержание не сломит дух Елены.

– Ее задержание не стало для нас сюрпризом. Мы все понимали, что это вполне возможно, поэтому Лена заключила контракт с адвокатом и готова к такому развитию. Зная Левченко, понимаю, что это не поумерит ее пыл. Посмотрите, вчера спортивный журналист Сергей Щурко вышел на свободу и говорил, что он ни о чем не жалеет.