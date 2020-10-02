Джеймс – провал в Барселоне, Пангос – соло в Стамбуле. Стартовала Евролига-2020/21

После двух месяцев на «американском пайке» НБА, где никто из наших сейчас не играет, мы дождались, наконец, возвращения большого баскетбола с непосредственно-российским участием. Накануне «Локомотив» с УНИКСом стартовали в Кубке Европы (краснодарцы победили «Антверпен», казанцы – проиграли в Венеции), а теперь пришел черед и сильнейшего клубного турнира Европы. Пусть почти без зрителей (из пяти матчей четверга трибуны не пустовали только в Валенсии), но и без «пузырей», с нормальными разъездами. Хотя президент Евролиги Жорди Бертомеу на днях обмолвился, что запасной вариант с окончанием сезона в одном месте тоже готовят. На случай, если вторая волна эпидемии, которая сейчас повсеместно набирает силу, не оставит иного выбора.

БЕЗ МИЛУТИНОВА И СТРЕЛНИЕКСА

В Барселону ЦСКА прилетел в среду чартерным рейсом. Торнике Шенгелия, который из-за небольшой травмы пропустил последнюю игру Единой лиги ВТБ, обернувшуюся сенсационным поражением от «Пармы», вернулся в строй. Зато другой звездный новичок Никола Милутинов из-за болезни остался в Москве - вместе с Янисом Стрелниексом, повредившим мышцу ноги на тренировке.

«Барса» в своем чемпионате идет без поражений: 3-0. И ее летние приобретения как минимум не уступают армейским – команда пополнилась сразу двумя супердирижерами. Правда, Шарунас Ясикявичюс сам уже не пасует, он закончил играть. Зато считается бесспорным «номером один» среди молодых тренеров Старого Света. Ну, а Ник Калатес, пришедший из «Панатинаикоса», три предыдущих сезона возглавлял список лучших ассистентов Евролиги, причем с солидным отрывом.

Еще поговаривали, что «Барселона» вот-вот вернет на родину из НБА самого Поу Газоля. А когда эта информация не подтвердилась, слухи переметнулись на другого, младшего из братьев-центровых - Марка, тоже начинавшего карьеру в каталонском клубе. В тяжкое вирусное межсезонье, когда большинство клубов лезло из кожи вон, чтобы просто сохранить составы на прежнем уровне, только «Барса» да, пожалуй, «Милан» вели селекцию агрессивно, с размахом - словно никакой пандемии нет.