Джеймс – провал в Барселоне, Пангос – соло в Стамбуле. Стартовала Евролига-2020/21

После двух месяцев на «американском пайке» НБА, где никто из наших сейчас не играет, мы дождались, наконец, возвращения большого баскетбола с непосредственно-российским участием. Накануне «Локомотив» с УНИКСом стартовали в Кубке Европы (краснодарцы победили «Антверпен», казанцы – проиграли в Венеции), а теперь пришел черед и сильнейшего клубного турнира Европы. Пусть почти без зрителей (из пяти матчей четверга трибуны не пустовали только в Валенсии), но и без «пузырей», с нормальными разъездами. Хотя президент Евролиги Жорди Бертомеу на днях обмолвился, что запасной вариант с окончанием сезона в одном месте тоже готовят. На случай, если вторая волна эпидемии, которая сейчас повсеместно набирает силу, не оставит иного выбора.
БЕЗ МИЛУТИНОВА И СТРЕЛНИЕКСА
В Барселону ЦСКА прилетел в среду чартерным рейсом. Торнике Шенгелия, который из-за небольшой травмы пропустил последнюю игру Единой лиги ВТБ, обернувшуюся сенсационным поражением от «Пармы», вернулся в строй. Зато другой звездный новичок Никола Милутинов из-за болезни остался в Москве - вместе с Янисом Стрелниексом, повредившим мышцу ноги на тренировке.
«Барса» в своем чемпионате идет без поражений: 3-0. И ее летние приобретения как минимум не уступают армейским – команда пополнилась сразу двумя супердирижерами. Правда, Шарунас Ясикявичюс сам уже не пасует, он закончил играть. Зато считается бесспорным «номером один» среди молодых тренеров Старого Света. Ну, а Ник Калатес, пришедший из «Панатинаикоса», три предыдущих сезона возглавлял список лучших ассистентов Евролиги, причем с солидным отрывом.
Еще поговаривали, что «Барселона» вот-вот вернет на родину из НБА самого Поу Газоля. А когда эта информация не подтвердилась, слухи переметнулись на другого, младшего из братьев-центровых - Марка, тоже начинавшего карьеру в каталонском клубе. В тяжкое вирусное межсезонье, когда большинство клубов лезло из кожи вон, чтобы просто сохранить составы на прежнем уровне, только «Барса» да, пожалуй, «Милан» вели селекцию агрессивно, с размахом - словно никакой пандемии нет.
КРОМЕ ШЕНГЕЛИИ И ХЭКЕТТА НЕ ПОРАДОВАЛ НИКТО
Тем неприятней было получить такого соперника в первом же туре. Тренер ЦСКА Димитрис Итудис решил удивить Ясикявичюса, выпустив в стартовой пятерке Йоханнеса Фойтманна в роли центрового, а также Ивана Ухова. Заготовка не сработала: хотя именно Ухов открыл счет в матче дальним попаданием, больше его броски не достигли цели ни разу. В начале игры «Барселона» полностью доминировала – прежде всего, благодаря отменной, очень подвижной защите. А на армейской половине паркета Калатес раздавал пасы-конфетки на любой вкус. В середине второй четверти преимущество хозяев достигло отметки «+14».
После большого перерыва обороне ЦСКА удалось притормозить нападение соперника. И хотя самим москвичам каждое очко тоже давалось с трудом, постепенно разрыв начал сокращаться. Хороший матч провел Дэниэл Хэккет, весьма полезно сыграл Шенгелия и… И, к сожалению, все. Больше у армейцев отметить некого. Пусть на 33-й минуте от преимущества «Барсы» осталось всего два очка, это «почти равенство» продержалось считанные мгновения. Следующий отрезок ЦСКА проиграл вчистую – 2:14.
Майк Джеймс в эти минуты «блеснул» двумя потерями, которых в общей сложности у него набралось шесть. Лидер армейцев в Каталонии провалился по всем статьям – и как организатор, и как снайпер. Свой первый и последний трехочковый Джеймс забросил за 1.49 до сирены, когда судьба матча была уже решена. Впрочем, добрых слов в этот вечер не заслужили и многие другие: Клайберн, Фойтманн, Хильярд… Если бы не благосклонность судей, насвистевших «Барсе» целую охапку фолов в нападении, итоговый результат мог бы быть куда плачевнее «-10».
ПОСЛЕДНИЕ ПРЕВЗОШЛИ ПЕРВЫХ
Неудачу ЦСКА компенсировал «Зенит», одержавший неожиданную победу в Стамбуле над «Эфесом». Напомню, что весной, когда предыдущий сезон был остановлен из-за эпидемии, турецкий клуб занимал в «регулярке» первое место, а питерский – последнее. Однако с тем «Зенитом» нынешний имеет мало общего, за лето команда обновилась на две трети. А у «Эфеса» сегодня не играл лучший снайпер Евролиги-2019/20 Шейн Ларкин.
В первой половине матча, завершившейся вничью, соперники общими усилиями еле-еле наковыряли полсотни очков. После большого перерыва «Эфес» прибавил и захватил инициативу, но избежать концовки ему не удалось. Главный виновник этого – Кевин Пангос: 11 из 16 последних очков канадский плеймейкер принес «Зениту» собственноручно, а остальные были добыты с его голевых передач.
Когда за полторы минуты до финального свистка Пангос вывел гостей вперед – 69:67, трудно было предположить, что этот бросок окажется решающим, однако так и случилось. Особенно помог «Зениту» дальний промах Крунослава Симона при том же счете «+2»: мяч даже не задел дужки кольца и улетел в аут за… 23,9 секунды до конца. «Эфесу» оставалось перейти к тактическим фолам, и четыре безошибочных штрафных Пангоса окончательно утвердили победу российского клуба.
Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
Барселона (Испания) – ЦСКА (Россия) - 76:66 (24:14, 17:19, 14:15, 21:18)
Барселона: Б.Дэвис (18), Миротич (17+4 перехвата), Абринес (13), Н.Калатес (7+7 передач).
ЦСКА: Шенгелия (15), Джеймс (13), Хэкетт (11).
Эфес (Турция) – Зенит (Россия) - 69:73 (10:15, 16:11, 28:23, 15:24)
Эфес: Мицич (17+9 передач), Симон (14, трехочковые 4/9), Бобуа (12).
Зенит: Пангос (23+7 передач), Риверс (14).
Другие матчи: Олимпиакос (Греция) – Жальгирис (Литва) - 67:68, Маккаби Т-А (Израиль) – Альба (Германия) - 80:73, Валенсия (Испания) – Виллербанн (Франция) - 65:63.
В пятницу играют: Химки (Россия) – Панатинаикос (Греция) (начало в 20.00 по московскому времени), Баскония (Испания) – Реал (Испания), Бавария (Германия) – Милан (Италия), Фенербахче (Турция) – Црвена Звезда (Сербия).