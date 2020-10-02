ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Джеймс – провал в Барселоне, Пангос – соло в Стамбуле. Стартовала Евролига-2020/21
02 октября 00:59
автор: Лев Тигай

Джеймс – провал в Барселоне, Пангос – соло в Стамбуле. Стартовала Евролига-2020/21

В первый игровой день чемпионата Евролиги два российских клуба добыли в гостях одну победу. Причем это сделал не ЦСКА, а «Зенит».

После двух месяцев на «американском пайке» НБА, где никто из наших сейчас не играет, мы дождались, наконец, возвращения большого баскетбола с непосредственно-российским участием. Накануне «Локомотив» с УНИКСом стартовали в Кубке Европы (краснодарцы победили «Антверпен», казанцы – проиграли в Венеции), а теперь пришел черед и сильнейшего клубного турнира Европы. Пусть почти без зрителей (из пяти матчей четверга трибуны не пустовали только в Валенсии), но и без «пузырей», с нормальными разъездами. Хотя президент Евролиги Жорди Бертомеу на днях обмолвился, что запасной вариант с окончанием сезона в одном месте тоже готовят. На случай, если вторая волна эпидемии, которая сейчас повсеместно набирает силу, не оставит иного выбора.

БЕЗ МИЛУТИНОВА И СТРЕЛНИЕКСА

В Барселону ЦСКА прилетел в среду чартерным рейсом. Торнике Шенгелия, который из-за небольшой травмы пропустил последнюю игру Единой лиги ВТБ, обернувшуюся сенсационным поражением от «Пармы», вернулся в строй. Зато другой звездный новичок Никола Милутинов из-за болезни остался в Москве - вместе с Янисом Стрелниексом, повредившим мышцу ноги на тренировке.

«Барса» в своем чемпионате идет без поражений: 3-0. И ее летние приобретения как минимум не уступают армейским – команда пополнилась сразу двумя супердирижерами. Правда, Шарунас Ясикявичюс сам уже не пасует, он закончил играть. Зато считается бесспорным «номером один» среди молодых тренеров Старого Света. Ну, а Ник Калатес, пришедший из «Панатинаикоса», три предыдущих сезона возглавлял список лучших ассистентов Евролиги, причем с солидным отрывом.

Еще поговаривали, что «Барселона» вот-вот вернет на родину из НБА самого Поу Газоля. А когда эта информация не подтвердилась, слухи переметнулись на другого, младшего из братьев-центровых - Марка, тоже начинавшего карьеру в каталонском клубе. В тяжкое вирусное межсезонье, когда большинство клубов лезло из кожи вон, чтобы просто сохранить составы на прежнем уровне, только «Барса» да, пожалуй, «Милан» вели селекцию агрессивно, с размахом - словно никакой пандемии нет.

КРОМЕ ШЕНГЕЛИИ И ХЭКЕТТА НЕ ПОРАДОВАЛ НИКТО

Тем неприятней было получить такого соперника в первом же туре. Тренер ЦСКА Димитрис Итудис решил удивить Ясикявичюса, выпустив в стартовой пятерке Йоханнеса Фойтманна в роли центрового, а также Ивана Ухова. Заготовка не сработала: хотя именно Ухов открыл счет в матче дальним попаданием, больше его броски не достигли цели ни разу. В начале игры «Барселона» полностью доминировала – прежде всего, благодаря отменной, очень подвижной защите. А на армейской половине паркета Калатес раздавал пасы-конфетки на любой вкус. В середине второй четверти преимущество хозяев достигло отметки «+14».

После большого перерыва обороне ЦСКА удалось притормозить нападение соперника. И хотя самим москвичам каждое очко тоже давалось с трудом, постепенно разрыв начал сокращаться. Хороший матч провел Дэниэл Хэккет, весьма полезно сыграл Шенгелия и… И, к сожалению, все. Больше у армейцев отметить некого. Пусть на 33-й минуте от преимущества «Барсы» осталось всего два очка, это «почти равенство» продержалось считанные мгновения. Следующий отрезок ЦСКА проиграл вчистую – 2:14.

Майк Джеймс в эти минуты «блеснул» двумя потерями, которых в общей сложности у него набралось шесть. Лидер армейцев в Каталонии провалился по всем статьям – и как организатор, и как снайпер. Свой первый и последний трехочковый Джеймс забросил за 1.49 до сирены, когда судьба матча была уже решена. Впрочем, добрых слов в этот вечер не заслужили и многие другие: Клайберн, Фойтманн, Хильярд… Если бы не благосклонность судей, насвистевших «Барсе» целую охапку фолов в нападении, итоговый результат мог бы быть куда плачевнее «-10».

ПОСЛЕДНИЕ ПРЕВЗОШЛИ ПЕРВЫХ

Неудачу ЦСКА компенсировал «Зенит», одержавший неожиданную победу в Стамбуле над «Эфесом». Напомню, что весной, когда предыдущий сезон был остановлен из-за эпидемии, турецкий клуб занимал в «регулярке» первое место, а питерский – последнее. Однако с тем «Зенитом» нынешний имеет мало общего, за лето команда обновилась на две трети. А у «Эфеса» сегодня не играл лучший снайпер Евролиги-2019/20 Шейн Ларкин.

В первой половине матча, завершившейся вничью, соперники общими усилиями еле-еле наковыряли полсотни очков. После большого перерыва «Эфес» прибавил и захватил инициативу, но избежать концовки ему не удалось. Главный виновник этого – Кевин Пангос: 11 из 16 последних очков канадский плеймейкер принес «Зениту» собственноручно, а остальные были добыты с его голевых передач.

Когда за полторы минуты до финального свистка Пангос вывел гостей вперед – 69:67, трудно было предположить, что этот бросок окажется решающим, однако так и случилось. Особенно помог «Зениту» дальний промах Крунослава Симона при том же счете «+2»: мяч даже не задел дужки кольца и улетел в аут за… 23,9 секунды до конца. «Эфесу» оставалось перейти к тактическим фолам, и четыре безошибочных штрафных Пангоса окончательно утвердили победу российского клуба.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур

Барселона (Испания) – ЦСКА (Россия) - 76:66 (24:14, 17:19, 14:15, 21:18)

Барселона: Б.Дэвис (18), Миротич (17+4 перехвата), Абринес (13), Н.Калатес (7+7 передач).

ЦСКА: Шенгелия (15), Джеймс (13), Хэкетт (11).

Эфес (Турция) – Зенит (Россия) - 69:73 (10:15, 16:11, 28:23, 15:24)

Эфес: Мицич (17+9 передач), Симон (14, трехочковые 4/9), Бобуа (12).

Зенит: Пангос (23+7 передач), Риверс (14).

Другие матчи: Олимпиакос (Греция) – Жальгирис (Литва) - 67:68, Маккаби Т-А (Израиль) – Альба (Германия) - 80:73, Валенсия (Испания) – Виллербанн (Франция) - 65:63.

В пятницу играют: Химки (Россия) – Панатинаикос (Греция) (начало в 20.00 по московскому времени), Баскония (Испания) – Реал (Испания), Бавария (Германия) – Милан (Италия), Фенербахче (Турция) – Црвена Звезда (Сербия).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Гэтжи поделился своими мыслями по поводу исхода боя с Хабибом НурмагомедовымНиколич о жеребьёвке Лиги чемпионов: будем битьсяЩербакова рассказала, с кем могла бы выступать в парном катанииС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый островМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на ОлимпиадеТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Джеймс – провал в Барселоне, Пангос – соло в Стамбуле. Стартовала Евролига-2020/21
Джеймс – провал в Барселоне, Пангос – соло в Стамбуле. Стартовала Евролига-2020/21
В первый игровой день чемпионата Евролиги два российских клуба добыли в гостях одну победу. Причем это сделал не ЦСКА, а «Зенит».
02.10.2020 00:59
Баскетбол
автор: Лев Тигай
Цифры отвечают Талалаеву
Андрей Талалаев запутался в цифрах. Болельщики ему ответили.
Евролига возвращается. Чего ждать от российских команд в новом сезоне?
Евролига возвращается. Чего ждать от российских команд в новом сезоне?
В четверг стартует чемпионат Евролиги-2020/21. Как и в предыдущем розыгрыше, прерванном из-за эпидемии, нашу страну представляют три клуба – ЦСКА, «Химки» и «Зенит».
01.10.2020 10:00
Баскетбол
автор: Лев Тигай
У такого Дэвиса и Леброн – на подхвате. Финал НБА начался с разгромной победы «Лейкерс»
У такого Дэвиса и Леброн – на подхвате. Финал НБА начался с разгромной победы «Лейкерс»
Стартовала финальная серия плей-офф НБА. В первом матче «Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно обыграл «Майами Хит» (116:98).
01.10.2020 09:30
Баскетбол
автор: Лев Тигай
ЦСКА, «Барселона» и неожиданно «Химки». Кто входит в список фаворитов Евролиги?
ЦСКА, «Барселона» и неожиданно «Химки». Кто входит в список фаворитов Евролиги?
В преддверии старта турнира «Советский спорт» изучил составы команд и порассуждал на тему, у кого лучшие шансы на титул.
30.09.2020 16:00
Баскетбол
автор: Эмиль Велиев
«Задерживают самых достойных». В Минске задержана белорусская баскетболистка Елена Левченко
«Задерживают самых достойных». В Минске задержана белорусская баскетболистка Елена Левченко
Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко была задержана сегодня в аэропорту Минска перед вылетом на плановое лечение.
30.09.2020 14:00
Баскетбол
автор: Юрий Волохов
«Хит» дали жару. «Майами» вышел в финал НБА впервые после ухода Леброна
«Хит» дали жару. «Майами» вышел в финал НБА впервые после ухода Леброна
Соперником «Лейкерс» в решающей серии НБА станет «Майами». В финале Востока «Хит» одолели «Бостон» (4-2). «Советский спорт» – о том, как это вышло.
28.09.2020 16:00
Баскетбол
автор: Виталий Ленчук
Перерождение «Зенита». Питерцы готовы пошуметь в Евролиге
Перерождение «Зенита». Питерцы готовы пошуметь в Евролиге
«Советский спорт» – о том, как третий российский клуб подготовился к главному турниру Европы.
28.09.2020 14:00
Баскетбол
автор: Николай Мысин
У «Химок» – команда мечты. На бумаге. Что увидим в реальности?
У «Химок» – команда мечты. На бумаге. Что увидим в реальности?
В ближайший четверг стартует новый розыгрыш Евролиги. «Химки» - одни из главных фаворитов турнира. «Советский спорт» – о переменах в клубе, который серьезно усилился этим летом.
26.09.2020 21:00
Баскетбол
автор: Николай Мысин
ЦСКА создал сборную звезд. Но хватит ли армейцам резерва?
ЦСКА создал сборную звезд. Но хватит ли армейцам резерва?
В ожидании старта баскетбольной Евролиги «Советский спорт» изучил три российских клуба, которые начнут борьбу за титул. Первый в списке, конечно, ЦСКА.
26.09.2020 08:00
Баскетбол
автор: Николай Мысин
Играть или умереть. Какой будет Евролига в условиях пандемии
Играть или умереть. Какой будет Евролига в условиях пандемии
Первые матчи Евролиги-2020/21 состоятся 1 октября. Несмотря на коронавирус, организаторы твердо намерены провести турнир в полном объеме.
25.09.2020 20:00
Баскетбол
автор: Лев Тигай
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика