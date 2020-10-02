33 несчастья на глазах 933 зрителей. «Химки» начали Евролигу с домашнего поражения

БЕЗ ШВЕДА И МОНРО

На момент коронавирусной остановки предыдущего сезона Евролиги «Химки» с «Панатинаикосом» соседствовали в таблице регулярного чемпионата, причем шли в зоне плей-офф – седьмой и шестой соответственно. Но в греческом клубе с тех пор изменилось слишком многое: новый президент, молодой тренер Георгиос Воворас, и почти полностью обновленный состав – причем обновленный совсем не в звездную сторону. Главной потерей «Пао» в межсезонье стал лучший распасовщик Старого Света последних лет Ник Калатес, который теперь защищает цвета «Барселоны» и вчера доставил массу неприятностей обороне ЦСКА.

«Химки» летнюю селекцию провели лучше греков, но у них сейчас хронически не хватает защитников. Стефан Йович серьезно травмирован, Эрик Макколум досиживает карантин, да и Алексей Швед из-за повреждения не провел еще в новом сезоне ни одного официального матча. Его шансы сыграть против «Пао» оценивались как 50 на 50, но… В итоге этот «стакан» оказался пустым - и не наполовину, а до самого донышка. Евролигу-2020/21 «Химкам» пришлось начинать без Шведа. И вдобавок без Грега Монро – в последнем матче Единой лиги ВТБ американец потянул мышцу бедра.

ИСПАНСКИЙ РЕКОРД ПОСЕЩАЕМОСТИ ПОБИТ

Зато у «Химок» в зале были болельщики. Из 18 клубов Евролиги лишь 7 начинают турнир не при пустых трибунах, и все три представителя России входят в эту «отважную семерку» - наряду с «Жальгирисом», «Миланом», «Валенсией» и «Виллербанном». По текущим правилам подмосковной эпидемиологической безопасности можно было заполнить лишь небольшую часть мест в 7-тысячной «Арене Мытищи», и тем не менее, сегодняшние 933 зрителя – это пока рекорд турнира. Вчера в Валенсии баскетбол живьем смотрели лишь четыреста человек.

В роли стартового разыгрывающего тренер хозяев площадки Римас Куртинайтис на сей раз решил попробовать не Дайриса Бертанса, как в предыдущих матчах, а Сергея Карасева. Однако новый эксперимент тоже оказался неудачным – начало встречи «Химки» провалили. Они вчистую проигрывали подбор под обоими щитами, совершали глупейшие потери и мазали со всех мыслимых точек. За первые 15 минут химчане сподобились лишь на одно (!) попадание с игры с дистанции более полуметра. Неудивительно, что «Панатинаикос», который тоже не показывал ничего выдающегося, быстро ушел в отрыв. В конце первой четверти преимущество гостей достигло максимальной отметки «+13».

БУНТОВЩИК ЗАЙЦЕВ И ПРОИГРАННАЯ КОНЦОВКА

Постепенно «Химки» все-таки раскочегарились. Еще до большого перерыва они выровняли игру, а в третьем периоде перехватили инициативу. Вячеслав Зайцев, которого защита «Пао» долгое время откровенно игнорировала, просто заходил пешком внутрь трехочковой дуги, останавливался и, не обнаружив никого из соперников в радиусе двух-трех метров, прямо с места, без прыжка, отправлял в корзину бросок за броском. Мол, не хотите меня держать - на здоровье, только мне же лучше. Плюс Зайцев как всегда был хорош в обороне, без раздумий нырял в аут, спасая «ничейные» мячи, и однажды взял невероятный отскок, перепрыгнув громадного (220 см) Папаянниса.

Когда до Вовораса дошло, что против этого парня все же надо защищаться, его команда была уже в роли догоняющей - незадолго до конца третьей четверти «Химки» имели в запасе «+6». К сожалению, хозяевам все равно не удалось избежать сначала концовки - а потом и поражения в ней. Все решили два результативных подбора «Пао» в нападении и промах Джордана Мики из-под самого кольца - 73:78 за 36 секунд до сирены. Правда, трехочковый Дайриса Бертанса вернул трибунам надежду, и у химчан даже были пять секунд на последнюю атаку, но… Тот же Бертанс почему-то ринулся, сломя голову, в самый угол площадки, бросил из очень тяжелого положения и, естественно, не попал.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур

Химки (Россия) – Панатинаикос (Греция) - 76:78 (17:24, 22:17, 23:18, 14:19)

Химки: Букер (15), Бертанс (14), Мики (12), Зайцев (11).

Панатинаикос: Папапетру (16), Митоглу (12), Бентил (11), Бочоридис (10), Фостер (10).

Другие матчи: Барселона (Испания) – ЦСКА (Россия) – 76:66, Эфес (Турция) – Зенит (Россия) – 69:73, Фенербахче (Турция) – Црвена Звезда (Сербия) - 77:63, Олимпиакос (Греция) – Жальгирис (Литва) - 67:68, Маккаби Т-А (Израиль) – Альба (Германия) - 80:73, Валенсия (Испания) – Виллербанн (Франция) - 65:63.

Матчи российских клубов во 2-м туре: 8 октября – ЦСКА – Маккаби, Зенит – Барселона, 9 октября - Химки - Жальгирис.