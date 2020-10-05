Леброн ленился, Дэвис – отсутствовал. «Майами» размочил счет в финале НБА

Ни в коем случае не собираюсь умалять заслуг «Хит». Они показали прекрасный баскетбол, а Джимми Батлер вообще выдал «матч жизни»: отпахал 45 минут, набрал 40 очков без единого дальнего броска (нонсенс по нынешним временам для игрока ростом 201 см), да к тому же умудрялся совмещать функции суперснайпера и главного распасовщика. «Майами» бесспорно выиграл этот поединок. Но и «Лейкерс» его, бесспорно, проиграл. И поди разбери, вклад какой из сторон был более весомым.

Правда, саму калифорнийскую команду максимально быстрый финальный блиц-криг, по идее, должен был устраивать. Однако, судя по сегодняшней игре, в «Лейкерс» тоже были не прочь уступить настроениям окружающих и взять небольшую передышку.

И заключалось оно в следующем: «сухой» финал с результатом 4-0, которым с субботнего утра запахло в развлекательном комплексе Disneyworld, не был нужен почти никому. Включая не только руководство НБА, рекламодателей и всемирную болельщицкую аудиторию, но, думаю, и изрядную часть поклонников «Лейкерс». Для кульминации сезона в большом спортивном бизнесе 4-0 - это слишком скучно. Ради такого не стоило городить весь этот огород, свозя десятки мультимиллионеров в одно место и запирая их в ограниченном пространстве на два с лишним месяца.

Если бы они играли не в «пузыре», а как обычно, с разъездами, то как раз между вторым и третьим матчами соперники перебрались бы из Лос-Анджелеса на площадку «Хит». Понятно, что в эпоху коронавируса фактор своего поля не работает - все матчи плей-офф-2020 проходят без зрителей и в родном для «Майами» штате Флорида. Но эта команда после неудачного начала серии одно важное преимущество все-таки получила.

ПОЛ-ЛЕБРОНА И ЗВЕЗДА-НЕВИДИМКА

Взять хотя бы Леброна Джеймса. На первый взгляд, статистика Его королевского величества выглядит весьма достойно. Однако стоит добавить к ней восемь потерь мяча, и, согласитесь, картина будет уже не столь радужной. В гущу борьбы на линии штрафных, откуда Джеймс мастерски разбивал зонную защиту «Хит» в матче №2, он сегодня предпочитал не соваться, да и в обороне филонил куда чаще обычного. То намного позже всех вернется на свою половину, то демонстративно отвернется от стучащего мячом в пол в какой-то паре метров Батлера, вместо того, чтобы помочь в его опеке партнеру. А ведь против регулярной двойной защиты лидер «Майами», вынужденный в одиночку тащить команду в отсутствие травмированных Горана Драгича и Бэма Адебайо, вряд ли продержался бы до самого конца.

Но двойной у «Лейкерс» в этот день не было. Как и постраховки под кольцом, главный специалист по которой, можно сказать, вообще отсутствовал на площадке. Энтони Дэвис, набросавший за два предыдущих матча 66 очков и наравне с Джеймсом претендующий на приз MVP финальной серии, сегодня был неузнаваем с первых минут и после двух-трех нелепых ошибок сдулся, как впечатлительная барышня. Он почти не бросал, добавил к потерям Леброна пять своих и уже в начале второй половины нагрузился четырьмя фолами. Вчерашняя звезда вдруг обернулась баскетболистом-невидимкой. Чему во многом способствовала коллективная защита «Хит» - вот у них-то двойная опека как раз была и именно против Дэвиса.

Когда в первой четверти «Майами» оторвался на 13 очков, его догнали. После 14-ти в третьем периоде – тоже догнали. Но в девять заключительных, решающих минут Дэвис не забил ничего, а Джеймс не сделал ни одной голевой передачи, совершил четыре потери и сподобился на единственный бросок сверху, когда было уже поздно – при счете «-9» за минуту с небольшим до конца.

Судьи? Да нет, они ни при чем. Ну, свистнули Леброну две пробежки подряд, что обычно не принято, – так ведь они там действительно были. Причем наглые, по 4-5 шагов. В целом же какой-то ощутимой предвзятости я у арбитров не заметил, все в пределах разумной погрешности. Просто фаворит недостаточно хотел выиграть, плохо играл - и поэтому проиграл.

Зато теперь все довольны. Мол, чемпионский кубок от «Лейкерс» все равно никуда не денется: парой дней раньше, парой дней позже – без разницы. Хотя… Еще один такой, распальцованный матч, и Джеймс с Дэвисом вполне могут и доиграться.

НБА. Плей-офф. Финал. Матч №3

Майами - Лейкерс - 115:104 (26:23, 32:31, 27:26, 30:24)

Майами: Батлер (40+13 передач+11 подборов), Олиник (17), Хирроу (17).

Лейкерс: Джеймс (25+10 подборов+8 передач), Моррис (19, трехочковые 5/11), Кузма (19), Э.Дэвис (15).

Счет в серии: 1-2.

Расписание оставшихся игр финальной серии

7 октября, среда. 4.00 (мск). Матч №4

10 октября, суббота. 4.00. Матч №5

12 октября, понедельник. 2.30. Матч №6

14 октября, среда. 4.00. Матч №7