Обескровленные, но не сломленные. «Химки» всемером дали бой «Жальгирису»

«Химки» и так начинали сезон не в оптимальном составе. До сих пор не доехал до клуба один из главных новичков межсезонья – экс-лидер УНИКСа Эрик Макколум . Снова перенес операцию Тимофей Мозгов. Но главное – из-за травмы «химчане» лишились своей главной звезды, Алексея Шведа . А заодно – другого важного плеймейкера, серба Стефана Йовича . Остаться без чистых разыгрывающих – это мощный удар даже по крепкому клубу с очень длинной скамейкой. Отсюда, в первую очередь, все поражения «Химок» - как в Лиге ВТБ (от «Зенита» и «Нижнего»). Так и на старте Евролиги – от «Пао».

Евролига – это всегда сложно. Но никто не говорил, что будет так! Точнее, как «не говорил»? Коронавирус изменил планету. И баскетбольный мир – в частности. Новый сезон начался, но все понимали – он будет не таким, как предыдущие. Угроза новых заражений, особые ограничительные меры, почти полное отсутствие зрителей на трибунах – все это наносит свой отпечаток. И все же главная беда команд – не атмосфера на площадках (почти, как на тренировках) и не необходимость регулярно делать новые тесты на пресловутый covid. А то, что эти тесты иногда подтверждают наличие вируса в организме спортсменов. Что, разумеется, выводит их и игры.

После встречи с греческим грандом плохие новости посыпались одна за другой. Положительные тесты на covid сдали Янис Тимма, Джордан Мики, Грег Монро, Евгений Воронов, Максим Барашков. Это не значит, что они больны (скажем, второй анализ Монро показал отрицательный результат). Но в любом случае на время пришлось отправить парней в карантин. С учетом травмированного Андрея Десятникова в основе команды осталось только 8 человек. Необходимый минимум для участия в Евролиге – в противном случае пришлось бы матч переносить. Не на один день (как в итоге случилось). А надолго. Вопрос – на когда?

Календарь и так плотный!

«Химки» решили не усугублять ситуацию. И это несмотря на то, что один из восьми оставшихся в распоряжении Римаса Куртинайтиса игроков – Дайрис Бертанс – потянул мышцу бедра и тоже оказался не готов к матчу с «Жальгирисом». А Владислав Одиноков на этом уровне не сыграл ни минуты. Но лучше так попробовать дай бой литовскому клубу, чем ждать у моря погоды.

Хотя все понимали – шансов на успех почти нет.

УПОРНАЯ БОРЬБА

Дело не только в том, что Римас мог рассчитывать всего на семерых (то, что Бертанс не сыграет, все поняли еще до старта). Дело и в том, кто был в этой семерке. Про Одинокова уже сказано. В числе остальных – Сергей Моня и Егор Вяльцев, Сергей Карасев и Владислав Зайцев, а также Йонас Жеребко и Девин Букер.

Последние двое – стабильно играют в основе. Выходят в старте. Приносят немало очков. Но Карасев после прихода из «Зенита» так и не смог раскрыться в новом клубе, Зайцев так и не стал звездой, а Моня с Вяльцевым, при всем к ним уважении, давно не мальчики. Сергею – 37 лет, Егору – 35. Они – важная часть коллектива. Авторитетные ветераны. Капитан и вице-капитан команды. Они могут выйти в нужный момент, встряхнуть партнеров, если потребуется – раздать всем отрезвляющих пинков. Но все же их функции давно ролевые. Игру «химчан» определяют не они.

Не говоря о том, что отыграть в таком возрасте почти 40 минут без замены – непростая задача.

И удивительно, как при таких раскладах «Химки» сумели дать соперникам бой!

Болельщики со стажем, глядя на паркет, наверняка вспоминали известный поединок Евролиги 1995 года – когда баскетболистов ЦСКА отравили в Пирее, и на матч с «Олимпиакосом» армейцы вышли впятером. Доигрывали вовсе втроем, поскольку Игорь Курашов и Алексей Вадеев получили по пять замечаний. Армейцы тогда тоже уступили. Но боролись, как львы! А на протяжении первой половины даже все время вели в счете.

Так вот - химчанам тоже в характере не откажешь!

Возможно, понимая, что на всю игру сил просто не хватит, хозяева с первых минут пытаются нарастить преимущество. Основная задача – загрузить в краске Букера и Жеребко, с которой неплохо справляются их партнеры. Во многом благодаря данкам Девина и Йонаса (хоть один швед есть на площадке!) «Химки» вырываются вперед и контролируют отрыв до середины второй четверти, когда счет на табло – 28:20.

Но именно в этот момент команда из Каунаса постепенно приходит в себя и начинает использовать преимущество длинной скамейки. У желто-синих так и не включился Карасев (лишь 3 очка за матч), Моня и Вяльцев больше заряжены на защиту (блокшот Сергея в одном из моментов стал лучшим эпизодом встречи!), а Букеру и Жеребко явно сложно играть без замен – большие ребята обычно устают быстрее. Куртинайтис бросает в бой Одинокова, и Влад еще отлично пошумит! Но это будет во второй половине. Пока же «Жальгирис» делает рывок 13:0, получает преимущество в счете. И больше его не упустит.

РЕЗУЛЬТАТ – ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, ВПЕЧАТЛЕНИЕ – МОЛОДЦЫ!

Будет много отлично моментов. И трешки Одинокова, который не смутился дебюту в подобных условиях, а только радовал болельщиков (и, надеемся, тренера) – попал 3 дальних выстрела, набрал 11 очков. И точные броски Жеребко. И проходы Зайцева с его сочными данками. В последней четверти химчане даже попробуют вернуть интригу – сократят отставание до «минус 7» за пару минут до сирены! Но, разумеется, силы уже на исходе. Плюс у «Жальгириса» почти все летит издали, что выручает их в такие моменты.

В итоге на табло – 84:70. Да, поражение. Но кто упрекнет «Химки» в такой ситуации? Есть у команды и характер, и бойцовские качества. Осталось лишь дождаться, когда все лидеры вернутся в строй.