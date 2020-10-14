«Зенит» отправили в нокдаун из-за ковида. Питерцам присудили два технаря в Евролиге

«ВНЕЗАПНОЕ» ЗАРАЖЕНИЕ

Еще в пятницу все было хорошо. «Зенит» пошел на уступки «Барселоне», согласившись перенести матч на один день, поскольку не все анализы игроков испанской команды успевали сделать к четвергу. Проявил, так сказать, благородство. А после – вышел на паркет и добился красивой победы, одолев второго фаворита турнира подряд (в первом туре на выезде был бит «Анадолу Эфес»).

Но уже в субботу, когда обескровленные «Химки» всемером сражались с «Жальгирисом», стало известно страшное – в Питере началась локальная эпидемия.

Сначала положительный тест на ковид выявили у четырех игроков – Остина Холлинса, Антона Пушкова, Артураса Гудайтиса и Владислава Трушкина. Все они не сыграли еще против «Барсы». Но потом к ним добавились еще восемь человек! Из них четыре баскетболиста – Матеуш Понитка, Игорь Вольхин, Билли Бэрон и Кевин Пангос, плюс главный тренер Хавьер Паскуаль и его ассистенты – Иниго Зорзано, Сергей Вознюк и Ярослав Яловчук. Буквально в течение суток «Зенит» потерял почти всех игроков основы и весь тренерский штаб. А уже в понедельник надо было отправляться в Испанию на двухматчевое выездное турне – против «Басконии» и «Валенсии».

Клуб обратился в Евролигу с просьбой о переносе матчей, но получил отказ. Вылететь команда, конечно, не смогла – все закрыты на карантин, тренировки приостановлены, а выдвигаться на Пиренеи группой в несколько здоровых человек просто бессмысленно. В течение вторника еще сохранялась надежда на лучшее – что «Зенит» договорится с соперниками и с офисом Лиги о переносе матчей на поздние сроки (такая возможность предусмотрена медицинским регламентом). Была создана целая группа, в которую вошли и представители дипмиссий двух стран – то есть, вопрос решался на всех уровнях. Но итог – отрицательный. В среду утром Евролига сообщила – переноса не будет, за пропуск двух матчей питерцам засчитают два технических поражения со счетом 0:20.

КТО ВИНОВАТ?

То, что нас ждет чудной сезон, было понятно изначально. Но все, что могло пойти не так, пошло не так с первых дней. «Зенит» еще долго держался – проблемы с коронавирусом возникли у клубов уже в самом начале, после первых же встреч. Случаи заражения были выявлены у многих команд, от «Барселоны» и «Жальгириса» до «Црвены Звезды» и «Реала». Но такое впечатление, что больше всех пострадали российские гранды. ЦСКА лишился четверых (включая Милутинова и Стрелниекса), «Химки» вовсе растеряли почти всех своих лидеров, теперь вот – история с «Зенитом». Очевидно, что меры, принятые Евролигой, не работают. Да и не могли они сработать в текущих условиях. Даже в закрытом пузыре НБА в Орландо, где все команды собрались за месяц до рестарта сезона и сидели безвылазно вплоть до окончания своих выступлений, были отдельные случаи заражения. А тут игрокам приходится мотаться по всей Европе, а после – выходить на площадку и заниматься далеко не бесконтактной капоэйрой, а жестким, европейским баскетболом.