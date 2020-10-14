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«Зенит» отправили в нокдаун из-за ковида. Питерцам присудили два технаря в Евролиге
14 октября 14:10
автор: Николай Мысин

«Зенит» отправили в нокдаун из-за ковида. Питерцам присудили два технаря в Евролиге

Евролига засчитала «Зениту» два технических поражения со счетом 0:20 от «Валенсии» и «Басконии». Клуб не смог вылететь в Испанию из-за эпидемии коронавируса в команде.

«ВНЕЗАПНОЕ» ЗАРАЖЕНИЕ

Еще в пятницу все было хорошо. «Зенит» пошел на уступки «Барселоне», согласившись перенести матч на один день, поскольку не все анализы игроков испанской команды успевали сделать к четвергу. Проявил, так сказать, благородство. А после – вышел на паркет и добился красивой победы, одолев второго фаворита турнира подряд (в первом туре на выезде был бит «Анадолу Эфес»).

Но уже в субботу, когда обескровленные «Химки» всемером сражались с «Жальгирисом», стало известно страшное – в Питере началась локальная эпидемия.

Сначала положительный тест на ковид выявили у четырех игроков – Остина Холлинса, Антона Пушкова, Артураса Гудайтиса и Владислава Трушкина. Все они не сыграли еще против «Барсы». Но потом к ним добавились еще восемь человек! Из них четыре баскетболиста – Матеуш Понитка, Игорь Вольхин, Билли Бэрон и Кевин Пангос, плюс главный тренер Хавьер Паскуаль и его ассистенты – Иниго Зорзано, Сергей Вознюк и Ярослав Яловчук. Буквально в течение суток «Зенит» потерял почти всех игроков основы и весь тренерский штаб. А уже в понедельник надо было отправляться в Испанию на двухматчевое выездное турне – против «Басконии» и «Валенсии».

Клуб обратился в Евролигу с просьбой о переносе матчей, но получил отказ. Вылететь команда, конечно, не смогла – все закрыты на карантин, тренировки приостановлены, а выдвигаться на Пиренеи группой в несколько здоровых человек просто бессмысленно. В течение вторника еще сохранялась надежда на лучшее – что «Зенит» договорится с соперниками и с офисом Лиги о переносе матчей на поздние сроки (такая возможность предусмотрена медицинским регламентом). Была создана целая группа, в которую вошли и представители дипмиссий двух стран – то есть, вопрос решался на всех уровнях. Но итог – отрицательный. В среду утром Евролига сообщила – переноса не будет, за пропуск двух матчей питерцам засчитают два технических поражения со счетом 0:20.

КТО ВИНОВАТ?

То, что нас ждет чудной сезон, было понятно изначально. Но все, что могло пойти не так, пошло не так с первых дней. «Зенит» еще долго держался – проблемы с коронавирусом возникли у клубов уже в самом начале, после первых же встреч. Случаи заражения были выявлены у многих команд, от «Барселоны» и «Жальгириса» до «Црвены Звезды» и «Реала». Но такое впечатление, что больше всех пострадали российские гранды. ЦСКА лишился четверых (включая Милутинова и Стрелниекса), «Химки» вовсе растеряли почти всех своих лидеров, теперь вот – история с «Зенитом». Очевидно, что меры, принятые Евролигой, не работают. Да и не могли они сработать в текущих условиях. Даже в закрытом пузыре НБА в Орландо, где все команды собрались за месяц до рестарта сезона и сидели безвылазно вплоть до окончания своих выступлений, были отдельные случаи заражения. А тут игрокам приходится мотаться по всей Европе, а после – выходить на площадку и заниматься далеко не бесконтактной капоэйрой, а жестким, европейским баскетболом.

Один случайно где-то заразился – и под угрозу попадают сразу все. Что мы и видим на примере того же «Зенита». Вот где гарантия, что игроки команды не подцепили заразу, например, от Николы Миротича? Который играл с ними в субботу, а позже тоже стал положительный тест на ковид.

При этом никакого люфта в критических ситуациях нет. Переносы предусмотрены, но вот куда чего переносить? Календарь и так очень плотный – матчи идут каждую неделю, иногда – по две игры за три дня. Еще более уплотнять расписание с учетом выступлений в национальных лигах почти невозможно! Одну встречу, допустим, можно перенести. Но две-три и более – почти нереально. Что мы и увидели на примере «Зенита».

Причем, случай с питерцами – пока первый, но видимо не последний. В подобной ситуации может оказаться любой клуб. Те же химчане в субботу едва наскребли 8 человек для заявки – необходимый минимум для выхода на паркет. И то, посадили на скамейку травмированного Дайриса Бертанса, который не сыграл ни секунды. Но им было немного проще (если это слово применительно к такой ситуации) – у «Химок» часть игроков было травмировано, а не заражено ковидом. Так что вот того же Бертанса можно было посадить ради галочки – чтобы избежать технаря (хотя в итоге желто-синие проиграли «минус 14»). А вот у «Зенита» такой возможности уже не было.

И, кстати, как показывает практика – за один-два дня все может измениться у любого клуба! Не факт, что завтра, например, целиком не сляжет «Реал». Или «Милан». Или любой другой гранд и претендент на титул.

Все это серьезно бьет по репутации турнира.

ЗАЧЕМ ТОГДА ИГРАТЬ?

Критика в адрес Евролиги в ее текущем виде уже слышится отовсюду.

- По сути, нас наказали за то, что игроки заболели коронавирусом. Это несправедливо, – писал Кей-Си Риверс, один из лидеров «Зенита».

С ним сложно поспорить. Если бы Евролига попутно указала, что игроки нарушили протокол, не соблюдали правила, а значит, сами виноваты в том, что подцепили ковид – была бы одна история. Но подобных упреков в адрес команды нет (и вряд ли будут). Просто питерцам не повезло. А вот как два технаря повлияют на итоговый расклад в таблице? И можно ли вообще говорить об объективности спортивных результатов в таких условиях?

- Ситуация становится все хуже и хуже, - отмечал наставник ЦСКА Димитрис Итудис. – У «Химок» не хватает здоровых игроков, «Зенит» не поехал на выезд. Много случаев заражения у «Виллербана». У нас – четверо заболевших и еще больше в ЦСКА-2! Турнир теряет соревновательную составляющую, чувство справедливости и активности.

И очень сложно с ним не согласиться.

- Сейчас каждый матч – как лотерея, - признается форвард «Химок» Йонас Жеребко. – Командам приходится привлекать молодежь, чтобы набрать нужное количество игроков для заявки. И все равно никто не знает, кто будет здоров, а кто нет. В этом просто нет смысла. Евролига, это не честно!

Внимание, вопрос – а нужен ли тогда такой чемпионат?

источник: «Советский спорт»
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