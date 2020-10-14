Хочешь выиграть чемпионат – заполучи Леброна. Джеймс – как гарантия титула в НБА

В истории Лиги есть великие игроки, которые так и не стали чемпионами – Чарльз Баркли и Карл Мэлоун как яркие, хрестоматийные примеры. Есть ребята, побеждавшие в плей-офф, но почти не выходившие на площадку – как россиянин Александ Каун в «Кливленде» в 2016-м. Есть игроки, побеждавшие в составах разных команд. Любимый пример последнего времени – Патрик Маккоу, которые все три первые сезона в Лиге закончил с перстнями! Сначала – в составе «Голден Стейт» (2017, 2018). Потом – вместе с «Торонто» (куда его обменяли за, в общем, ненадобностью). Конечно, любой титул значим сам по себе. Но по-настоящему ценным его делает вклад игрока в результаты. И тут есть колоссальная разница между Леброном и всеми остальными.

Такое в принципе случается крайне редко. Например, из списка игроков, имеющих за плечами 4 и более титулов, лишь двое до Леброна брали перстни с тремя разными клубами – Роберт Орри («Хьюстон», «Лейкерс», «Сан-Антонио») и Джон Сэйли («Детройт», «Чикаго», «Лейкерс»). То есть, достижение Джеймса – само по себе почти уникально!

Джеймс не просто побеждал с тремя разными клубами. Он в каждом из них был главной звездой! Не ветераном, взятым на минимальный контракт, чтобы подбадривал молодежь с дальнего конца скамейки. Не вышедшей в тираж звездой, которой из уважения дают поиграть по 10-12 минут (в лучшем случае), чтобы заслуженный «старичок» получил шанс на перстень. Не ролевиком, как Роберт Орри во всех своих клубах (а он собрал аж 7 трофеев, если не знаете!). Не третьей, не второй звездой. А полноценным лидером! При том, что всякий раз был окружен другими звездами – Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем в «Майами», Кайри Ирвингом и Кевином Лавом в «Кливленде», Энтони Дэвисом – в «Лейкерс». Часто – более молодыми, а значит по определению – более амбициозными, энергичными и выносливыми. Но нет – никто из них ни разу не претендовал на то, чтобы подвинуть Леброна с позиции настоящего «Альфы». На отдельных отрезках по ходу регулярки – возможно. В конкретных матчах или даже сериях плей-офф – бывало. Но в общем целом, на протяжении всего сезона в совокупности – ни разу!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LeBron James (@kingjames) 20 Сен 2020 в 8:03 PDT

О чем красноречиво говорит тот факт, что именно Джеймс признавался MVP финальных серий во всех своих победных финалах. Да и статистика подтверждает – Леброн в свои 35 лет (весьма солидный возраст) настолько же эффективен, каким был в 28 (когда брал первый титул). Таблица внизу – для наглядности.

Как ему это удается – отдельный вопрос.

СТАТИСТИКА ЛЕБРОНА В ПОБЕДНЫЕ СЕЗОНЫ

2011-2012 Матчи Минуты Очки Подборы Передачи Регулярный чемпионат 62 37,5 27,1 7,9 6,2 Плей-офф 23 42,7 30,3 9,7 5,6

2012-2013 Матчи Минуты Очки Подборы Передачи Регулярный чемпионат 76 37,9 26,8 8,0 7,3 Плей-офф 23 41,7 25,9 8,4 6,6

2015-2016 Матчи Минуты Очки Подборы Передачи Регулярный чемпионат 76 35,6 25,3 7,4 6,8 Плей-офф 21 39,1 26,3 9,5 7,6

2019-2020 Матчи Минуты Очки Подборы Передачи Регулярный чемпионат 67 34,6 25,3 7,8 10,2 Плей-офф 21 36,3 27,6 10,8 8,8

САМ ВЫСТРОИЛ ВСЕ ЧЕМПИОНСКИЕ КОМАНДЫ

Но главное – даже не цифры. Красивые цифры есть у многих звезд. Главное то, что Леброн сам собрал все команды, с которыми выигрывал титулы. Причем делал это в кратчайшие сроки.

Можно прийти на все готовое, как Кевин Дюрант в «Голден Стейт» - и стать чемпионом. Можно играть всю карьеру в одном клубе, как Майкл Джордан, годами выстраивать отношения внутри раздевалки, зарабатывать авторитет, ждать подходящих партнеров – и тоже взять перстни. Можно воспользоваться шансом на хороший трейд, видя перспективу на новом месте, спонтанно объединиться с другими топ-звездами, и тоже победить – как было у Кевина Гарнетта, Пола Пирса и Раджона Рондо в «Бостоне». Но все эти истории – не про Леброна.

Его точно не получится упрекнуть ни в ожидании «когда мимо проплывет труп врага», ни в погоне за легкими вариантами. Порядком намучившись в «Кливленде» в первые годы, где второй звездой клуба мог оказаться Ларри Хьюз (набирающий в плей-офф по 10 очков) или даже Мо Уильямс (при всем уважении к последнему), Джеймс для себя осознал: «хочешь сделать хорошо – сделай это сам».

Создать «Биг-3» в «Майами» было его идеей. Как бы кто ни называл желание трех топ-звезд, связанных давней дружбой, собраться в одном месте ради «легких гаек», но это сработало. И сработало благодаря Джеймсу, а отнюдь не менеджменту «Хит» (как, например, было в случае с «Бостоном»). Причем Леброн повел себя дипломатично, понимая – он пришел в дом к Уэйду. Он не выбивал максимальный контракт, ужался в зарплате, не пытался перетянуть одеяло и утвердиться в роли альфа-самца (чем часто грешат звезды его уровня в их новых клубах). Он не просто договорился с друзьями – он смог выстроить в «Хит» почти безупречную рабочую атмосферу, где все знали свою роль и свое место и чувствовали себя максимально комфортно, в соответствии со своим статусом. А не были «прислужниками Короля», как считают многие болельщики.

Да, ошибок хватало. И первой в их числе была чрезмерная самоуверенность в своем превосходстве. За что «Майами» наказал и «Даллас» в 2011-м, и позже «Сан-Антонио» - в 2014-м. Но все-таки, Леброн добился своей цели – за 4 сезона сыграл 4 финала и победил в двух из них. После чего принял для себя новый вызов.

Возвращение Джеймса в «Кливленд» стало не просто громкой, но красивой историей. Оно наиболее ярко продемонстрировало, как один игрок может изменить статус клуба. С беспросветного аутсайдера и многолетнего претендента на первый пик драфта (как было) до однозначного контендера и претендента на титул (как стало). Причем, все это произошло за одно лето!

Дэвид Блатт, возглавив «Кавс» после победы в Евролиге с «Миланом», конечно, слегка очумел. Он ехать работать в молодую команду без серьезных амбиций - идеальный вариант для тренера-дебютанта в лучшей лиге! А тут внезапно получил Леброна, с его запросами, авторитетом и соответствующими требованиями.

Джеймс, выступая в роли не только первой звезды, но и, по сути, генерального менеджера (Дэн Гилберт был вынужден исполнять все запросы), пересобрал команду всего за одно лето. Выменял из «Миннесоты» Лава ценой в Эндрю Уиггинса (первый пик драфта того года) и в пару других новичков. Подписал нужных ему ролевиков (Джей-Ар Смит, Тристан Томпсон). Настоял на приглашении в тренерский штаб Тайрона Лю. Можно было смеяться, глядя на то, как Джеймс собирает «команду друзей», вынуждая руководство «Кавс» выдавать огромные контракты ребятам, которые, по мнению большинства, таких денег не заслуживали даже близко. Но ведь сработало! «Кливленд» сразу же вышел в финал и кто знает, как бы все сложилось, не сломайся в том плей-офф Лав и Ирвинг? Когда твоя вторая опция в атаке – Тимофей Мозгов (хотя ТиМо без всяких натяжек выдал шикарный отрезок в карьере!), сложно рассчитывать на то, что одолеешь «Голден Стейт» с пиковыми Карри, Грином и Томпсоном. А «Кавс» даже сумели побороться!

Ну а финал-2016 войдет в историю. Отыграться с 1:3 у команды, одержавшей 73 победы в регулярке (и побившей рекорд «Буллс») – это было действительно мощно. А основную часть успеха, как обычно, обеспечил Леброн.

Наконец, «Лейкерс»… «Лейкерс» прозябали даже в последние годы Кобе. Они пытались собрать суперзвезд, подписывая Ховарда и Нэша к Газолю-старшему и Брайанту, но все было тщетно. С 2010 года великая команда не выходила в финал. С 2013-го – пролетала мимо плей-офф. В какой-то момент оказалась в подвале таблицы… И тут пришел Леброн! Опять переделал состав под себя. Вытащил из Луизианы Энтони Дэвиса. И на второй год взял титул. Хотя еще в начале сезона никто не ставил на «Лейкерс», как на фаворитов. Во-первых, в кои-то веки у Джеймса не было третьей полноценной звезды. А во-вторых, составы «Клипперс» и «Хьюстона» смотрелись гораздо мощнее (и это речь только о Западе).

Никому не удавалось так быстро приносить результат, как Леброну - за один-два сезона превращать аутсайдера в чемпиона.

БЕЗ ЛЕБРОНА НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ

Есть еще наглядное доказательство значения Джеймса для команды – результаты клубов после того, как он из них уходил.

«Кливленд» времен молодого Леброна даже со средним составом регулярно боролся в плей-офф, становился первым в регулярке (с показателем 66 побед – 2008-2009) и был в финале. После него – ни разу не пробился в серии на вылет. С момента возвращения – сыграл 4 финала подряд (1 титул). После – скатился в подвал, выиграв по 19 матчей что в прошлом сезоне, что в нынешнем. Это при том, что у «Кавс» остался Кевин Лав. Да, ушел Кайри Ирвинг, но… Все мы увидели, чего стоит Кайри без Джеймса – и на примере «Бостона», и тем более – в «Бруклине».

«Майами» до Леброна успел взять титул в 2006-м (с молодым Уэйдом и еще активным Шаком), потом – три раза вылетал в первом раунде. С Леброном – вышел в четыре финала подряд (2 титула). После – три раза пролетал мимо плей-офф, и до этого года максимум играл полуфинал Востока (2016). Хотя, опять же, сразу после ухода Джеймса остались и Бош, и Уэйд. Не было такого, что разбежались сразу все звезды…

Ну и про «Лейкерс» сказано – пока не появился Леброн, команда 6 лет не играла в плей-офф. Как появился – едва туда не вышла. Первый сезон испортила травма Джеймса и отсутствие других звезд в команде (ну не успели никого подписать – так бывает). А вот второй уже закончился титулом.

Если, прочитав эти буквы, вы все равно не согласны, что Джеймс – лучший игрок поколения, и, возможно, в истории; что он способен в одиночку (не только на паркете, но и за счет работы с офисом, построения отношений в команде, работы с тренерами и т.д.) превратить любой клуб в команду-контендер, то мы не знаем, что вам еще сказать.