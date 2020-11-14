Пропавший Джеймс и небратья ростом 440 см. События недели в европейском баскетболе

ГИГАНТЫ-ОДНОФАМИЛЬЦЫ

После того, как «Милан» взял «больничный» из-за вспышки коронавируса, и его матчи в Петербурге и Мытищах пришлось перенести на неопределенный срок, российская программа восьмого тура Евролиги сократилась до двух игр. Причем и ЦСКА, и «Зениту» пришлось иметь дело с огромными темнокожими центровыми сенегальского происхождения по фамилии Фалль. Хотя они даже не братья: 28-летний Мустафа из «Виллербанна», чей рост равен 218 см, родился в Париже, а Юссуфа из «Басконии» на три года младше, на три сантиметра выше и появился на свет еще в Дакаре.

Сейчас у обоих есть французское гражданство, в баскетбол они играют в одном стиле и исполняют в своих клубах ключевую роль. Вот только наши проблему Фаллей решали по-разному. ЦСКА под Юссуфу ничего перестраивать не стал, и получил от него полновесные 19 очков в свое кольцо. В то время, как тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль минувшей ночью выпустил в стартовой пятерке мощного Артураса Гудайтиса и успешно применял против Мустафы двойную опеку на «усах».

Питерцы во Франции вообще защищались отлично. Они пропустили лишь 53 очка, что является рекордом Евролиги-2020/21, сделали 12 перехватов и заставили «Виллербанн» совершить 19 потерь. В начале 38-й минуты разница составляла лишь три очка, но больше хозяева не забили ничего. У «Зенита» же в последней четверти очень хорош был Уилл Томас.

БК «Зенит»

РЕКОРД ПО ПРОБЕЖКАМ

«Баскония» в Москве сподобилась аж на 23 потери, но штук восемь, а то и десять из них пришлись на… пробежки. Судейская бригада, во главе с Матеем Болтаузером (в этот вечер словенцу больше подошла бы фамилия Свистаузер), похоже, установила рекорд всех времен и народов по пробежкам в одном матче, чем ощутимо помогла ЦСКА - хозяевам это нарушение тоже свистели, но реже.

Зато армейцы смазали 11 из 24 штрафных, вчистую проиграли подбор и во второй половине последнего периода умудрились растерять 15 очков преимущества. За 48 секунд до финальной сирены «Баскония» впервые после стартовых 0:0 сравняла счет, и, если бы не седьмое дальнее попадание Дэррана Хилльярда (под занавес третьей четверти он попал даже со своей половины, но тот мяч не засчитали – время кончилось чуть раньше), третья победа ЦСКА подряд могла бы и не состояться. К счастью, обошлось – теперь армейцы, еще три тура назад занимавшие 13-е место в «регулярке», поднялись на пятую строчку таблицы.