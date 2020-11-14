Пропавший Джеймс и небратья ростом 440 см. События недели в европейском баскетболе

ГИГАНТЫ-ОДНОФАМИЛЬЦЫ
После того, как «Милан» взял «больничный» из-за вспышки коронавируса, и его матчи в Петербурге и Мытищах пришлось перенести на неопределенный срок, российская программа восьмого тура Евролиги сократилась до двух игр. Причем и ЦСКА, и «Зениту» пришлось иметь дело с огромными темнокожими центровыми сенегальского происхождения по фамилии Фалль. Хотя они даже не братья: 28-летний Мустафа из «Виллербанна», чей рост равен 218 см, родился в Париже, а Юссуфа из «Басконии» на три года младше, на три сантиметра выше и появился на свет еще в Дакаре.
Сейчас у обоих есть французское гражданство, в баскетбол они играют в одном стиле и исполняют в своих клубах ключевую роль. Вот только наши проблему Фаллей решали по-разному. ЦСКА под Юссуфу ничего перестраивать не стал, и получил от него полновесные 19 очков в свое кольцо. В то время, как тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль минувшей ночью выпустил в стартовой пятерке мощного Артураса Гудайтиса и успешно применял против Мустафы двойную опеку на «усах».
Питерцы во Франции вообще защищались отлично. Они пропустили лишь 53 очка, что является рекордом Евролиги-2020/21, сделали 12 перехватов и заставили «Виллербанн» совершить 19 потерь. В начале 38-й минуты разница составляла лишь три очка, но больше хозяева не забили ничего. У «Зенита» же в последней четверти очень хорош был Уилл Томас.
БК «Зенит»
РЕКОРД ПО ПРОБЕЖКАМ
«Баскония» в Москве сподобилась аж на 23 потери, но штук восемь, а то и десять из них пришлись на… пробежки. Судейская бригада, во главе с Матеем Болтаузером (в этот вечер словенцу больше подошла бы фамилия Свистаузер), похоже, установила рекорд всех времен и народов по пробежкам в одном матче, чем ощутимо помогла ЦСКА - хозяевам это нарушение тоже свистели, но реже.
Зато армейцы смазали 11 из 24 штрафных, вчистую проиграли подбор и во второй половине последнего периода умудрились растерять 15 очков преимущества. За 48 секунд до финальной сирены «Баскония» впервые после стартовых 0:0 сравняла счет, и, если бы не седьмое дальнее попадание Дэррана Хилльярда (под занавес третьей четверти он попал даже со своей половины, но тот мяч не засчитали – время кончилось чуть раньше), третья победа ЦСКА подряд могла бы и не состояться. К счастью, обошлось – теперь армейцы, еще три тура назад занимавшие 13-е место в «регулярке», поднялись на пятую строчку таблицы.
СНАЙПЕР-НЕВИДИМКА
Самое интересное, что «Басконию» ЦСКА обыграл без своего лучшего снайпера Майка Джеймса, причина отсутствия которого остается загадкой до сих пор. За пару часов до матча на сайте московского клуба появилось предельно краткое сообщение, что в команде не будет Джеймса, Яниса Стрелниекса и Ивана Ухова. Почему – ни слова, не будет, и все. Про травму латышского защитника было известно раньше – но с Джеймсом-то что?..
Ни до, ни после игры разъяснений из клуба не последовало. Информация, что Джеймс якобы повздорил на тренировке с наставником команды Димитрисом Итудисом, и кроме пропуска матча ему грозит штраф и, возможно, даже разрыв контракта, исходила от греческих СМИ, а значит ее, уж поверьте моему опыту, можно было делить хоть на два, хоть на двести. Так или иначе, Итудис остался против «Басконии» всего с двумя основными защитниками – Хилльярдом и Дэниэлем Хэкеттом, и даже выпустил почти на десять минут Александра Хоменко. 21-летний россиянин, до этого сыгравший в Евролиге-2020/21 только 63 секунды и ни разу не бросивший по кольцу, на сей раз не стушевался, набрал 7 очков и разок попал издали.
Что же до Джеймса, то агентство «Р-спорт» со ссылкой на анонимный источник сегодня сообщило – во вторник против «Жальгириса» американец вроде как должен сыграть. На следующей неделе ЦСКА предстоит двойной выезд: сначала Каунас, а потом – Мюнхен с «Баварией».
- Евролига
- Регулярный чемпионат
- 8-й тур
- Виллербанн (Франция) – Зенит (Россия) – 53:66 (11:12, 10:16, 16:16, 16:22)
- Виллербанн: Каюди (14, трехочковые 4/7), М.Фалль (10), Лайти (10).
- Зенит: У.Томас (14), Пойтресс (12).
- ЦСКА (Россия) – Баскония (Испания) – 89:86 (23:16, 24:19, 19:23, 23:28)
- ЦСКА: Хилльярд (31, трехочковые 7/10), Хэкетт (16), Шенгелия (12), Клайберн (12).
- Баскония: Ю.Фалль (19), Хенри (17), Питерс (13), Вильдоза (13).
- Другие матчи: Маккаби Т-А (Израиль) – Жальгирис (Литва) – 85:57, Барселона (Испания) – Фенербахче (Турция) – 97:55, Олимпиакос (Греция) – Альба (Германия) – 75:71, Панатинаикос (Греция) – Эфес (Турция) – 77:80, Црвена Звезда (Сербия) – Реал (Испания) – 67:73, Бавария (Германия) – Валенсия (Испания) – 90:79, Виллербанн – Црвена Звезда (матч 4-го тура) – 68:89, Химки (Россия) – Милан (Италия), Зенит – Милан (матч 5-го тура) – перенесены.
- Турнирное положение: Барселона – 7 побед-1 поражение, Бавария – 6-2, Зенит – 3-1, Олимпиакос, ЦСКА, Жальгирис – 5-3, Милан – 3-2, Валенсия, Эфес – 4-3, Реал, Фенербахче – 4-4, Маккаби, Црвена Звезда – 3-5, Баскония, Панатинаикос – 2-4, Виллербанн, Альба – 1-5, Химки – 1-6.
- Следующие матчи российских клубов: 17 ноября – Зенит – Химки (20.00 мск), Жальгирис – ЦСКА (21.00), 19 ноября – Химки – Эфес (20.00), Бавария – ЦСКА (22.30), 20 ноября – Альба – Зенит (22.00).
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КУБКЕ ЕВРОПЫ?
Во втором по значимости европейском клубном турнире до серьезной борьбы пока далеко. Из первого этапа, который сейчас в самом разгаре, во второй выходят по четыре команды из шести, так что у «Локомотива» с УНИКСом на этой стадии проблем не должно быть. А вот коронавирус свирепствует в КЕ даже похлеще, чем в Евролиге: на уходящей неделе матчи обоих российских клубов были единственными в их группах, все остальное пришлось переносить.
УНИКС в стамбульской концовке дожал малоизвестный «Бахчесехир» за счет безошибочных штрафных Джамара Смита. В Краснодаре же разыгрывалось первое место в группе, и «Локо» в упорной борьбе уступил «Виртусу» из Болоньи. Там все решил наш старый знакомый по ЦСКА Милош Теодосич. Сербский плеймейкер, которому в марте стукнуло 33, на последних минутах и сам забивал, и партнерам передачами забивать помогал.
- Кубок Европы
- 1-й групповой турнир
- Группа С
- 7-й тур
- Локомотив-Кубань (Россия) – Виртус Б (Италия) – 83:89 (22:27, 22:22, 24:16, 15:24)
- Локомотив: Херви (21+4 перехвата, трехочковые 5/12), А.Уильямс (15+18 подборов+3 блок-шота), Кроуфорд (15), Каммингс (13), Калниетис (12+11 передач, трехочковые 4/4).
- Виртус: Теодосич (29, трехочковые 3/10), Тесситори (15), Пайола (12).
- Другие матчи: Литкабелис (Литва) – Монако (Франция), Андорра (Испания), Антверпен (Бельгия) – перенесены.
- Турнирное положение: Виртус – 6-0, Локомотив – 5-2, Монако – 3-2, Андорра – 2-3, Литкабелис – 1-4, Антверпен – 0-6.
- Группа А
- Бахчесехир (Турция) – УНИКС (Россия) – 67:70 (22:7, 12:24, 14:22, 19:17)
- Бахчесехир: Э.Грин (23), Дж.Джонс (14), Йилдизли (13).
- УНИКС: Дж.Смит (17), Дж.Браун (13+9 подборов), О.Уайт (10).
- Другие матчи: Ховентуд (Испания) – Бурк (Франция), Венеция (Италия) – Партизан (Сербия) – перенесены.
- Турнирное положение: Ховентуд – 5-0, УНИКС – 4-2, Бурк – 3-1, Партизан, Венеция – 2-3, Бахчесехир – 0-7.
- Следующие матчи российских клубов: 17 ноября – Партизан – УНИКС (22.30), 18 ноября – Локомотив – Литкабелис (19.30), 19 ноября – Бурк – УНИКС (22.45, матч четвертого тура).