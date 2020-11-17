Задавили Шведом. «Химки» вырвали победу у «Зенита» в Евролиге

МАТЧ-РЕВАНШ
– Мы встречались с «Зенитом» два месяца назад, но тогда у нас была совсем другая команда, – вспоминал Куртинайтис. – С тех пор к нам вернулись многие игроки, и в физическом плане они находятся на другом уровне. Это не значит, что мы сильнее или слабее. Просто надо сыграть на максимуме. «Зенит» очень силен в этом сезоне. Это сложная, настырная команда, против которой легко не бывает. Тем более, они играют дома. Но нам надо найти ключи к победе. Один из них – самоотдача.
Римас не просто так вспомнил тот матч. Он стал во многом знаковым для обеих команд, поскольку открывал для них сезон. «Химки» играли дома – без Алексей Шведа, Эрика Макколума и Стефана Йовича. Но все равно на равных боролись три четверти. Пока в последней внезапно не «развалились», в итоге потерпев поражение – 67:79.
Так мы узнали, что «Зенит» в этом году – действительно грозная сила. Что серьезные перестановки в команде, почти полное обновление состава и новый главный тренер принесли результат. А «Химки», к сожалению, столкнулись с первой проблемой из череды новых других, которые на время отбросили их в подвал турнирной таблицы – как в Лиге ВТБ, так и в Евролиге.
Коронавирусный кризис затронул обе команды. Только справлялись с ним по-разному. «Зенит» в какой-то момент потерял сразу девять игроков. При все желании клуб не мог собрать необходимую заявку на встречи Евролиги и почти на месяц закрылся в карантине, пока ему присуживали технические поражения. «Химки» подтянули резерв из молодежки и героически боролись с «Жальгирисом», «Реалом» и «Басконией», но всем ожидаемо уступили (пусть и с меньшей разницей, чем 0:20, а мадридцам так и вовсе «минус 9»). Кто бы знал тогда, что Евролига пойдет на попятную и отменит все технари, сделав эти подвиги химчан бессмысленными и даже вредными для команды ! Но что поделать – несправедливость в этом мире случается.
В итоге к ноябрю, когда «Зенит» вернулся на паркет и возобновил выступление, он обнаружил себя в числе лидеров. Как в Лиге ВТБ, так и в Евролиге (правда, с показателем 2-0, но все равно!). Первый матч после длительной паузы – против «Олимпиакоса» – закончился поражением, но дальше подопечные Хави Паскуаля разошлись. На внутренней арене добыли еще две победы, на европейской – одолели «Виллербан», причем пропустив всего 53 очка! Это – лучший показатель в сезоне для команд. Не только питерской.
Ехать в гости к такому «Зениту» было бы страшно любому сопернику.
ШВЕД ПРОТИВ БЭРОНА
Но Куртинайтис прав – нельзя сравнивать «Химки» тогда и теперь. Череда испытаний закалила характер команды, плюс в состав вернулись все лидеры. Исключение составляет лишь Йович, и эта потеря по-прежнему чувствуется. Зато есть Швед, есть разыгравшийся Макколум, есть освоившийся в новой команде Грег Монро, плюс Джордан Мики, Янис Тимма, Дайрис Бертанс…. С таким составом желто-синие могли рассчитывать на многое. Что показали неделю назад, добыв принципиальную победу над ЦСКА в Единой лиге. И кто знает, чем бы закончилась встреча с «Миланом» в пятницу, если бы итальянцев не свалила локальная пандемия и матч не пришлось перенести…
Правда, начало встречи в Санкт-Петербурге остается все же за хозяевами. Тимма и Макколум мажут дальние броски, тогда как Артурас Гудайтис открывает счет встречи, а вскоре Кевин Пангос забивает с фолом – 5:0. Такое преимущество задает вектор матча – всю первую четверть «Зенит» уверенно лидирует, доминируя под щитами и подлавливая соперников на потерях. На первый двухминутный перерыв команды уходят при «плюс 8» в пользу хозяев – 27:19. И в начале второго отрезка статус-кво сохраняется.
Но у «Химок» есть убойное оружие, и зовут его Алексей Швед. Мы привыкли к тому, что звездный российский защитник стабильно набирает по 20 и больше очков, так что слегка удивились, когда в упомянутой встрече с армейцами лидер химчан ограничился лишь семью. Там не летело почти ничего. Но Швед на то и Швед, что в двух матчах подряд так мазать не может. Именно с его точных бросков и передач начинается погоня гостей. Плюс стараются Монро и Мики, подключается Макколум, периодически напоминая игрой своего брата – суперзвезду «Портленда» Си-Джея Макколума… К большому перерыву «Химки» почти сравнивают счет – лишь попадание Понитки почти одновременно с сиреной сохраняет преимущество «Зенита» – 47:44.
Но перелом наметился.
В середине третьей четверти желто-синие впервые выходят вперед – правда, пока ненадолго. Билли Бэрон творит чудеса, забивая сумасшедшие трешки, одну из них – с фолом (четыре очка в одном нападении!). Во многом на его усилиях «Зенит» удерживает лидерство вплоть до заключительных минут. Но создать значительный отрыв не удается, а концентрация гостей и их самоотдача на радость Куртинайтиса сейчас запредельная! Если в середине последней четверти счет еще 78:72 в пользу хозяев, то за две минуты до финальной сирены – уже 81:79. И фантастическая трешка Шведа – через руки защитника, метров с семи – приносит Алексею 24-е очко в матче, а «Химкам» – преимущество в счете. Спустя еще 30 секунд Макколум зарабатывает фол при исполнении дальнего выстрела – и трижды точно бьет со штрафных. 85:81 в пользу гостей – еще не приговор для «Зенита», но вот прорвать защиту гостей ему уже не удастся.
Евролига
Регулярный чемпионат
9-й тур
Зенит (Россия) – Химки (Россия) – 83:88 (27:19, 20:25, 20:19, 16:25)
Зенит: Бэрон (24, трехочковые 6/10), Холлинз (15), Гудайтис (10), Пангос (3+10 передач+4 перехвата).
Химки: Швед (24, трехочковые 4/9), Макколлум (19), Монро (11)