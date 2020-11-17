Задавили Шведом. «Химки» вырвали победу у «Зенита» в Евролиге

МАТЧ-РЕВАНШ

– Мы встречались с «Зенитом» два месяца назад, но тогда у нас была совсем другая команда, – вспоминал Куртинайтис. – С тех пор к нам вернулись многие игроки, и в физическом плане они находятся на другом уровне. Это не значит, что мы сильнее или слабее. Просто надо сыграть на максимуме. «Зенит» очень силен в этом сезоне. Это сложная, настырная команда, против которой легко не бывает. Тем более, они играют дома. Но нам надо найти ключи к победе. Один из них – самоотдача.

Римас не просто так вспомнил тот матч. Он стал во многом знаковым для обеих команд, поскольку открывал для них сезон. «Химки» играли дома – без Алексей Шведа, Эрика Макколума и Стефана Йовича. Но все равно на равных боролись три четверти. Пока в последней внезапно не «развалились», в итоге потерпев поражение – 67:79.

Так мы узнали, что «Зенит» в этом году – действительно грозная сила. Что серьезные перестановки в команде, почти полное обновление состава и новый главный тренер принесли результат. А «Химки», к сожалению, столкнулись с первой проблемой из череды новых других, которые на время отбросили их в подвал турнирной таблицы – как в Лиге ВТБ, так и в Евролиге.

Коронавирусный кризис затронул обе команды. Только справлялись с ним по-разному. «Зенит» в какой-то момент потерял сразу девять игроков. При все желании клуб не мог собрать необходимую заявку на встречи Евролиги и почти на месяц закрылся в карантине, пока ему присуживали технические поражения. «Химки» подтянули резерв из молодежки и героически боролись с «Жальгирисом», «Реалом» и «Басконией», но всем ожидаемо уступили (пусть и с меньшей разницей, чем 0:20, а мадридцам так и вовсе «минус 9»). Кто бы знал тогда, что Евролига пойдет на попятную и отменит все технари, сделав эти подвиги химчан бессмысленными и даже вредными для команды ! Но что поделать – несправедливость в этом мире случается.

В итоге к ноябрю, когда «Зенит» вернулся на паркет и возобновил выступление, он обнаружил себя в числе лидеров. Как в Лиге ВТБ, так и в Евролиге (правда, с показателем 2-0, но все равно!). Первый матч после длительной паузы – против «Олимпиакоса» – закончился поражением, но дальше подопечные Хави Паскуаля разошлись. На внутренней арене добыли еще две победы, на европейской – одолели «Виллербан», причем пропустив всего 53 очка! Это – лучший показатель в сезоне для команд. Не только питерской.