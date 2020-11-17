Пусть Джеймс и дальше играет через раз. Четвертая подряд победа ЦСКА в Евролиге

Вчера календарь Евролиги понес очередные коронавирусные потери: из-за карантина в «Олимпиакосе» перенесены оба матча греков, запланированные на эту неделю, – в Барселоне и во Франции. Теперь лишь семь команд из 18 не пропустили ни одной игры. И две из них встречались между собой в Каунасе.

В турнирной таблице ЦСКА и «Жальгирис» тоже стояли рядом, пятым и шестым соответственно. Литовский клуб, летом потерявший тренера Шарунаса Ясикявичюса и добрую половину состава, на удивление шустро начал новый сезон: в октябре одержал пять побед в шести матчах, периодически лидировал в регулярном чемпионате, а защитник Мариус Григонис был признан Евролигой игроком месяца. Командой теперь руководит австриец Мартин Шиллер, который в свои 38 тренирует уже 16 лет (!) и в прошлом сезоне получил приз лучшего наставника американской G-лиги за работу в «Солт-Лейк-Сити Старз».

Армейцы, напротив, набрали ход лишь в последних турах. На двойной выезд по маршруту Москва-Каунас-Мюнхен они отправились без травмированного Яниса Стрелниекса и приболевшего Йоханнеса Фойтманна. Зато вернулся в строй Майк Джеймс, про отсутствие которого в предыдущем матче с «Басконией» в клубе упрямо хранят обет молчания. И основанная на слухах версия о конфликте Джеймса с тренером Димитрисом Итудисом все еще остается единственной. Ну так что, помирились они там или как?

Не знаю насчет мира-дружбы-жвачки, но Джеймсу эта «отсидка» точно пошла на пользу. Указания Итудиса он сегодня воспринимал нормально, без каких-либо гримас на лице, и сыграл в Литве просто здорово. В первой половине, когда преимущество ЦСКА доходило до 15 очков, американец не лез на рожон, предпочитая держаться в тени. Зато стоило «Жальгирису» в третьем периоде подобраться к гостям вплотную, как Джеймс сразу взорвался. Причем действовал на редкость разнообразно для себя, чередуя дальние броски с проходами, а проходы – с игрой на партнеров. Если бы последние чаще реализовывали свободные броски (особенно Иван Ухов, смазавший пять трехочковых из шести, – хотя факт подобного доверия к российскому защитнику-резервисту красноречив сам по себе), у Джеймса в протоколе было бы не пять голевых передач, а гораздо больше. Сам же он атаковал почти без промаха (72,7% попаданий с игры!) и в защите тоже не филонил. Единственное «но»: две из трех каунасских потерь Джеймса пришлись на концовку, и во многом благодаря им «Жальгирис» за 1:09 до финальной сирены сократил-таки разницу до одного очка – 79:78 в пользу ЦСКА после точных штрафных Паулюса Янкунаса.

Тут уж Джеймс предпочел сыграть «по старинке», то есть, в одиночку. Постучал мячом в пол, бросил через руки с вершины трехочковой дуги и – попал. После чего добавил пару штрафных и на предпоследней секунде окончательно уничтожил «Жальгирис» заключительным «выстрелом» метров с девяти. Конечно, этот мяч можно было и не бросать, но Майк так разошелся, что уже не мог остановиться.

ЦСКА одержал четвертую победу подряд и поднялся на третье место в регулярном чемпионате. Выше – только «Барселона» и «Бавария», причем с немецким клубом армейцы встречаются в четверг и, соответственно, могут совершить с ним «рокировку» в турнирной таблице. С таким Джеймсом ЦСКА никто не страшен, хотя… Может, этому парню и дальше стоит играть не все матчи подряд? Через раз – зато уж за двоих.

Евролига

Регулярный чемпионат

9-й тур

Жальгирис (Литва) – ЦСКА (Россия) – 78:87 (17:26, 21:19, 20:21, 20:21)

Жальгирис: Григонис (19, трехочковые 5/6), Вокап (10+7 передач).

ЦСКА: Джеймс (27, трехочковые 5/6), Клайберн (13), Хилльярд (12).

Зенит (Россия) – Химки (Россия) – 83:88 (27:19, 20:25, 20:19, 16:25)

Зенит: Бэрон (24, трехочковые 6/10), Холлинз (15), Гудайтис (10), Пангос (3+10 передач+4 перехвата).

Химки: Швед (24, трехочковые 4/9), Макколлум (19), Монро (11).

Другие матчи: Эфес (Турция) – Бавария (Германия) – 71:74.

Положение: Барселона (Испания) – 7 побед-1 поражение, Бавария – 7-2, ЦСКА – 6-3, Олимпиакос (Греция) – 5-3, Зенит, Милан (Италия) – 3-2, Валенсия (Испания) – 4-3, Жальгирис – 5-4, Эфес, Реал (Испания), Фенербахче (Турция) – 4-4, Маккаби Т-А (Израиль), Црвена Звезда (Сербия) – 3-5, Баскония (Испания), Панатинаикос (Греция) – 2-4, Химки – 2-6, Виллербанн (Франция), Альба (Германия) – 1-5.

Следующие матчи российских клубов: 19 ноября – Химки – Эфес (20.00 мск), Бавария – ЦСКА (22.30), 20 ноября – Альба – Зенит (22.00).