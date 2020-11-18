Еще один Болл и «Человек-муравей». Топ-5 новичков предстоящего драфта НБА

Ламело уже отыграл сезон во взрослом баскетболе: прошедший год в австралийской лиге в целом следует признать успешным, именно игра на Зеленом континенте значительно подняла шансы Болла быть выбранным в первой пятерке драфта-2020.

Слабая сторона Ламело довольно привычна для семьи Боллов: странная бросовая техника. В первый сезон в НБА Лонзо испытывал точно такую же проблему, однако этот недостаток не является неисправимым. Защита также пока не является преимуществом Ламело - игроку необходимо нарастить мышечной массы, чтобы прибавить в эффективности на своей половине площадки.

Ламело известен баскетбольному миру уже довольно давно, и дело даже не в особо выдающихся данных или потрясающих результатах, а в отце и братьях баскетболиста. Младший из Боллов рекламировался отцом Лаваром как «улучшенная копия Лонзо» (наверное, среднему брату Лианджело, пролетевшему мимо драфта, особенно обидно быть в семье таких талантов на задворках). Помимо пиар-акций Ламело уже успел проявить себя и на паркете: Болл выступает на позиции разыгрывающего, одним из главных его козырей является рост в 205 сантиметров, что дает преимущество при выполнении передач над защитой противника. Именно классный пас и превосходное видение игры выделяют в сильные стороны игрока специалисты.

Когда мы говорим о драфте НБА, первой ассоциацией всегда является улыбающийся юноша в новой клубной кепке на сцене рядом с Адамом Сильвером . Так было, кажется, всегда, но так не будет в этом году. Конечно, в очередной раз виновата пандемия. Драфт пройдёт в онлайн-режиме и состоится непривычно поздно для НБА. 2020-й готов преподнести много сюрпризов: в отсутствии «мартовского безумия» потенциальные новички изучены гораздо хуже обычного, но и в этот раз есть фавориты драфта, о которых и пойдет речь.

2. ЭНТОНИ ЭДВАРДС

Атакующий защитник, лидер «Джорджии» Энтони Эдвардс — один из главных претендентов на первый пик. Взрывной игрок с мощным атлетичным корпусом — вот краткая характеристика Эдвардса. Сила Энтони отлично сочетается с его подвижностью: несмотря на свои внушительные габариты, баскетболист имеет отличный прыжок, а также здорово атакует с любой дистанции.

«Человек-муравей» (именно такое прозвище у Эдвардса) пока не так хорош сзади, как впереди. «Джорджия», за которую выступал игрок, — откровенная слабая команда, поэтому ее лидер зачастую просто ленился отрабатывать на своей половине. Тем не менее, мощь Эдвардса оценивается как именно та характеристика, которая поможет значительно добавить при игре в обороне в перспективе.

3. ДЖЕЙМС УАЙЗМЕН

Несмотря на всего три игры на уровне колледжа, Уайзмен вполне может уйти в первой тройке драфта. Сейчас 216-сантиметрового центрового активно сватают в «Голден Стэйт», где он мог бы совмещать защитные функции со своими сильными сторонами в виде бросков с заоблачным процентом реализации. Малое количество игр в прошлом сезоне связано с дисквалификацией игрока: «Мемфис Тайгрз» использовали некоторые запрещенные приемы для переманивания Джеймса, в связи с чем баскетболист был отстранен на 12 игр. После пропуска семи матчей Уайзмен заявил, что будет готовиться к драфту самостоятельно.

Сыгранные минуты все же получились фантастическими: центровой набирал 19,7 очка, 10,7 подбора и 3 блок-шота за 23 минуты. Процент реализации — 76,9! Понятно, что выборка в 69 минут крайне мала, но «Голден Стэйт» уже остались довольны тренировкой Джеймса.

4. КИЛЛИАН ХЭЙС

На драфте «европейцев» обычно недооценивают, но Киллиан Хэйс может уйти довольно высоко. Франко-американский разыгрывающий дебютировал на уровне профессионалов уже в 16-летнем возрасте, поэтому обладает довольно большим опытом. Хэйс — очень разносторонний игрок, но, разумеется, больше всего ценится за навыки плеймейкера. Процент результативных передач у Киллиана даже выше, чем у Ламело Болла, — 38,7 в Бундеслиге и Еврокубке. Другое заочное противостояние с Ламело — по результативности — Хэйс все же проигрывает, но игрок развивается и в этом компоненте: Киллиан уже гораздо чаще забивает из-за дуги, а в последних шести матчах его среднее количество очков составило 15,3 за игру.

Хэйс здорово защищается один на один и быстро возвращается после обыгрыша соперником. Кумиры француза — Ману Джинобили и Джеймс Харден, именно на них хочет быть похожим игрок. Как раз с «бородой» Киллиана уже сравнивают: разыгрывающий имеет схожий арсенал движений, а еще отличается высоким баскетбольным IQ.

5. ОБИ ТОППИН

Включим в нашу пятерку и тяжелого форварда. Представителем этой позиции становится 22-летний Оби Топпин, сочетающий в себе эффектного данкера и эффективного снайпера из-за дуги. Оби также неплох и в обороне: защищаясь в основном в краске, Топпин часто был пассивен из-за нежелания получать фолы, но когда игрок включался, можно было заметить его отличное чтение игры, которое позволяло преуспевать и на своей половине площадки. Лучший игрок NCAA 2020 года смог стать всего лишь пятым игроком ассоциации, набравшим в среднем не менее 20 очков при показателе «плюс-минус» более 12 (в эту пятерку также входят Кемба Уокер и Зайон Уильямсон).

При всех плюсах явно играет не в пользу игрока его возраст. Топпин всего на день младше Джейсона Тэйтума, поэтому веры в его дальнейший прогресс не так много. Тем не менее, Оби может стать игроком, который может усилить команду прямо сейчас, поэтому его шансы на выбор в первой пятерке тоже довольно высокие.