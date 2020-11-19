Третьей подряд не будет. После побед над ЦСКА и «Зенитом» «Химки» уступили «Эфесу»

ОПАСЕНИЯ РИМАСА

- И нам, и «Эфесу» сейчас сложно. В «Анадолу» вернулся Ларкин, который очень старается, но пока не набирает свои привычные очки. И непонятно, сколько времени понадобится, чтобы Шейн вошел в свою лучшую форму. С другой стороны, у соперников хватает других игроков, способных обеспечит результат – это и Мицич, и Пляйсс, и Синглтон. Мы помним их по прошлому сезону – это грозная сила! – размышлял накануне наставник «Химок» Римас Куртинайтис.

И продолжал:

- При этом у стамбульцев примерно те же проблемы, которые преследовали нас – травмы и коронавирус. Мы уже сыграли в Евролиге на этой неделе. И меня волнует то, насколько я смогу настроить нашу команду на второй матч подряд. И физически, и морально. Здорово, что мы обыграли «Зенит», плюс вернулись на домашнюю площадку. По идее, «Химки» находятся в хорошем эмоциональном состоянии, но это срабатывает не всегда…

Кроме шуток – желто-синих ждало серьезное испытание. «Эфес» не первый год в Евролиге, но в последние два сезона превратился в весьма грозную силу. В последнем «Финале четырех», в 2019-м в Витории, стамбульцы дошли до финала, где уступили ЦСКА. А предыдущий сезон – прерванный из-за пандемии – закончили на первом месте в таблице (пусть это ничего не значит в плане достижений и титулов). Другое дело, что сейчас «Эфес» выглядит не так стабильно. В первую очередь из-за травмы Ларкина – лидер команды и лучший снайпер турнира предыдущего розыгрыша (набирал в среднем 22,2 очка за матч) получил повреждение летом и вернулся в строй совсем недавно. Как отмечал Куртинайтис – не сразу сумел набрать форму. А «Анадолу» в его отсутствие успели потерпеть несколько поражений и пока находится на границе зоны плей-офф. Вот и во вторник досадно уступили «Баварии», которая не прекращает удивлять своей формой. Конечно, в Москву (точнее, в Мытищи) стамбульцы прибыли злыми!

У «Химок» же текущий сезон и вовсе начался с кошмаров из-за серии травм и заражений ковидом. Отсюда и невнятные результаты что в Лиге ВТБ, что в Евролиге – в обоих случаях команда далеко от лидерских позиций. Правда, в последние пару недель наметился прогресс. Желто-синие обыграли подряд ЦСКА (на внутренней арене) и «Зенит» - на европейской. В общем, поймали нужный темп. Плюс перед поединком с турецким клубом в строй вернулся Йонас Жеребко, пропустивший матч в Питере из-за проблем с желудком. Да, по-прежнему нет Стефана Йовича плюс отсутствует Девин Букер, но исполнителей хватает, чтобы навязывать борьбу грандам. И, в конце концов, у «Химок» есть Швед!