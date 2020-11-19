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Третьей подряд не будет. После побед над ЦСКА и «Зенитом» «Химки» уступили «Эфесу»
19 ноября 22:11
автор: Николай Мысин

Третьей подряд не будет. После побед над ЦСКА и «Зенитом» «Химки» уступили «Эфесу»

Подмосковные «Химки» на своем паркете потерпели поражение в матче Евролиги от стамбульского «Анадолу Эфеса» - 77:105.

ОПАСЕНИЯ РИМАСА

- И нам, и «Эфесу» сейчас сложно. В «Анадолу» вернулся Ларкин, который очень старается, но пока не набирает свои привычные очки. И непонятно, сколько времени понадобится, чтобы Шейн вошел в свою лучшую форму. С другой стороны, у соперников хватает других игроков, способных обеспечит результат – это и Мицич, и Пляйсс, и Синглтон. Мы помним их по прошлому сезону – это грозная сила! – размышлял накануне наставник «Химок» Римас Куртинайтис.

И продолжал:

- При этом у стамбульцев примерно те же проблемы, которые преследовали нас – травмы и коронавирус. Мы уже сыграли в Евролиге на этой неделе. И меня волнует то, насколько я смогу настроить нашу команду на второй матч подряд. И физически, и морально. Здорово, что мы обыграли «Зенит», плюс вернулись на домашнюю площадку. По идее, «Химки» находятся в хорошем эмоциональном состоянии, но это срабатывает не всегда…

Кроме шуток – желто-синих ждало серьезное испытание. «Эфес» не первый год в Евролиге, но в последние два сезона превратился в весьма грозную силу. В последнем «Финале четырех», в 2019-м в Витории, стамбульцы дошли до финала, где уступили ЦСКА. А предыдущий сезон – прерванный из-за пандемии – закончили на первом месте в таблице (пусть это ничего не значит в плане достижений и титулов). Другое дело, что сейчас «Эфес» выглядит не так стабильно. В первую очередь из-за травмы Ларкина – лидер команды и лучший снайпер турнира предыдущего розыгрыша (набирал в среднем 22,2 очка за матч) получил повреждение летом и вернулся в строй совсем недавно. Как отмечал Куртинайтис – не сразу сумел набрать форму. А «Анадолу» в его отсутствие успели потерпеть несколько поражений и пока находится на границе зоны плей-офф. Вот и во вторник досадно уступили «Баварии», которая не прекращает удивлять своей формой. Конечно, в Москву (точнее, в Мытищи) стамбульцы прибыли злыми!

У «Химок» же текущий сезон и вовсе начался с кошмаров из-за серии травм и заражений ковидом. Отсюда и невнятные результаты что в Лиге ВТБ, что в Евролиге – в обоих случаях команда далеко от лидерских позиций. Правда, в последние пару недель наметился прогресс. Желто-синие обыграли подряд ЦСКА (на внутренней арене) и «Зенит» - на европейской. В общем, поймали нужный темп. Плюс перед поединком с турецким клубом в строй вернулся Йонас Жеребко, пропустивший матч в Питере из-за проблем с желудком. Да, по-прежнему нет Стефана Йовича плюс отсутствует Девин Букер, но исполнителей хватает, чтобы навязывать борьбу грандам. И, в конце концов, у «Химок» есть Швед!

Но все это, увы, не гарантировало, что серия побед продолжится в матче с «Эфесом».

У ЛАРКИНА – ПОШЛО, У ШВЕДА - НЕТ

Начало выдается бодрое! Причем, в исполнении обеих команд. Летит почти все, в том числе – издали. Тимма сразу забивает трешки, добавляют из-за дуги Моня, Карасев и Макколум. За первую четверть – лишь один промах на команду из семи попыток! Это при том, что под щитами старается Монро, а Швед пока не пристрелялся, но щедро одаривает партнеров ассистами.

Проблема в том, что почти то же самое демонстрирует и «Эфес». Команды действуют на встречных курсах, на быстрых прорывах, регулярно поражая кольцо друг друга. Счет меняется быстро, и были бы зрители на трибунах, они бы наверняка пришли в восторг! На первый двухминутный перерыв соперники уходят при счете 30:29 в пользу «Химок». И знаете? Вряд ли Куртинайтис доволен. Пропустить почти 30 очков за 10 минут – это не лучший показатель обороны.

А ведь у «Анадолу» почти не успел сыграть Ларкин, который начал матч на скамье запасных.

И, к сожалению, опасения подтверждаются. Темп «Химок» постепенно падает – трешки летят уже не так бодро и точно, а передачи Шведа частенько прерываются перехватами. При этом лидер «Химок» никак не может наладить прицел, результативность Мики и Тиммы снижается, Монро предсказуемо устает, а у «Эфеса» лидеры лишь набирают обороты! В первую очередь, неугомонный Ларкин, который с каждой минутой играет удачнее – острее, точнее, быстрее. Включается и Крунослав Симон, шикарен под щитами Пляйсс, добавляют свое Мерман и Синглтон. Если к большому перерыву превосходство гостей еще не так велико (58:51), то третья четверть превращается в кошмар. «Эфес» быстро убегает вперед, делая преимущество двузначным (62:51), а потом и удваивая эту разницу (83:63).

Надежда на то, что «Химки» сумеют собраться и отыграть «минус 20» на последнем отрезке, конечно, остается. Но… У Шведа по-прежнему не летит, поддержать лидера уже некому, сил почти не осталось, и смириться с поражением приходится задолго до сирены.

источник: «Советский спорт»
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