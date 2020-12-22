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Станут ли «Лейкерс» лучшими в истории? Леброн поведет ЛАЛ за 18-м титулом
22 декабря 16:02
автор: Николай Мысин

Станут ли «Лейкерс» лучшими в истории? Леброн поведет ЛАЛ за 18-м титулом

В ночь на среду стартует новый сезон НБА. «Советский спорт» выделил пять главных интриг предстоящего чемпионата.

ВОЗЬМУТ ЛИ «ЛЕЙКЕРС» РЕКОРДНЫЙ ТРОФЕЙ?

«Лейкерс» уверенно выиграли титул в прошлом сезоне и именно их считают главными фаворитами нового. Хотя команда и серьезно обновилась, ей удалось удержать свою вторую звезду – Энтони Дэвис не просто продлил контракт (у него была опция расторжения на предстоящий год), но подписал новое долгосрочное соглашение на 190 миллионов за 5 лет. Так что минимум ближайшие пару сезонов их связка с Леброном Джеймсом продолжит наводить на соперников ужас. По сравнению с предыдущим составом остались не все – в частности, ушли Дуайт Ховард и Раджон Рондо. Зато «озерники» заполучили немецкого плеймейкера Денниса Шредера, увели от соседей из «Клипперс» Монтрезла Харриса, разжились опытным Марком Газолем и переподписали важных ролевиков, вроде Кайла Кузмы. Если перед началом прошлого сезона «Лейкерс» считались одними из претендентов на перстни (причем, не главными – шансы тех же «Клипперс» или «Хьюстона» смотрелись предпочтительнее), то теперь эксперты и букмекеры в один голос отдают ЛАЛ пальму первенства. Это, конечно, не значит, что Леброна и компанию ждет легкая дорога к трофею. Но если все получится, «Лейкерс» станут самым титулованным клубом в истории (сейчас у них 17 кубков – столько же, сколько у «Селтикс), а Джеймс – пятикратным чемпионом лиги.

ЧТО ПОКАЖЕТ «БРУКЛИН» С ДЮРАНТОМ И ИРВИНГОМ?

Впрочем, соперники тоже не дремлют, и количество клубов, способных ввязаться в чемпионскую гонку, даже немного выросло по сравнению с прошлым сезоном. Наверняка в борьбу вернется «Голден Стейт», сознательно «сливший» предыдущую регулярку из-за травмы Томпсона, ухода Дюранта и прочих проблем. Клей, к сожалению, пока не вернется – он порвал ахилл чуть ли не на первой же ноябрьской тренировке и, похоже, вновь пропустит год. Зато к «Воинам» добавился второй пик драфта-2020, центровой Джеймс Вайзман, должен был освоиться в команде Эндрю Уиггинс, да и Дреймонд Грин со Стефом Карри вряд ли захотят терять еще один сезон на прозябание в подвале таблицы. Так что «Голден Стейт» должен попробовать вновь побороться за кубок.

Остались чемпионские амбиции у «Хьюстона», но тут многое будет зависеть от Джона Уолла – как быстро он вернется на прежний уровень после двухлетнего перерыва из-за травмы ноги, а так же сможет ли разыгрывающий найти общий язык с Джеймсом Харденом. По-прежнему сильны «Клипперс» и «Милуоки», наверняка не все сказали «Денвер» и «Портленд», да и «Майами» могут снова удивить – не просто так вышли в финал в прошлом сезоне! Но главным теневым фаворитом считается «Бруклин». В предыдущем чемпионате за них так и не смог сыграть Дюрант, а Кайри Ирвинг выбыл зимой из-за травмы колена, перенес операцию и не форсировал возвращение на площадку. Теперь оба в строю, и этот дуэт потенциально может стать сильнейшим в лиге – на уровне Джеймса и Дэвиса. Посмотрим, оправдают ли Кевин и Кайри авансы.

УДИВИТ ЛИ УЭСТБРУК В «ВАШИНГТОНЕ»?

Еще одна интрига – как проявит себя «Вашингтон»? Дело, понятно, не в самой команде, а в ее новом лидере. Обмен Уолла в «Хьюстон» на Рассела Уэстбрука стал самым громким трансфером осени. Но, в отличие от Джона, возможности Рассела в текущий момент известны прекрасно. Он, к сожалению (или к счастью?) так и не сыгрался с Харденом в Техасе, но вторая звезда «Уиззардс» Бредли Бил славится куда более спокойным темпераментом. Если парни сойдутся характерами и наладят взаимодействие на площадке, то могут составить сильнейшую пару защитников в лиге! А «Вашингтон» в кои-то веки из середняка Востока превратится в реального претендента…. Нет, не на титул. Но хотя бы на финал конференции.

СПРАВИТСЯ ЛИ «ХЬЮСТОН» С ХАРДЕНОМ?

При этом «Хьюстон» мог покинуть и сам Борода. Согласно инсайдерской информации, он успел поругаться со многими в руководстве, так что офис «Рокетс» предпринял попытку обменять строптивую звезду. Но идея успехом пока не завершилась. Против Хардена, при всех его личных трофеях, безусловном таланте, феноменальной статистике и лидерских качествах, играет непростой характер и огромный контракт с зарплатами от 40 до 46,8 миллионов за сезон до 2023 года. Взять такой груз в платежку готовы не все, тем более, что и не всем Харден нужен (речь о клубах-контендерах). Так что этот чемпионат недавний MVP и самый результативный игрок последних сезонов, похоже, проведет в Техасе. Вопрос – насколько продуктивно?

КТО ВОЗЬМЕТ ТИТУЛ MVP?

У Янниса Адетокунбо есть отличный шанс стать четвертым баскетболистом в истории, взявшим трофей MVP три сезона подряд. Такое удавалось лишь Биллу Расселлу (1961-1963), Уилту Чембрлену (1966-1968) и Ларри Берду (1984-1986). Ни Майкл Джордан, ни Леброн Джеймс, ни другие великие чемпионы подобного успеха не добились! А Яннис все еще прогрессирует, находится на пике формы, вот-вот подпишет исторически крупнейший контракт (228 миллионов на 5 лет) и будет лезть из кожи вон, чтобы принести «Бакс» титул. Неудивительно, что грека считают основным претендентом на звание самого ценного игрока.

Но конкуренция и здесь, как водится, очень серьезная. Список потенциальных MVP включает с десяток фамилий – от Леброна Джеймса и Кавая Леннарда до Дюранта, Хардена, Стефа Карри и Энтони Дэвиса. Тем не менее и здесь выделяется один парень, а именно – Лука Дончич. Словенец за два года в лиге уже утвердился в топ-10 лучших игроков – как по статистике, так и по оценкам экспертов, мнению болельщиков и всяческим рейтингам от ведущих СМИ (ESPN, Sports Illustrated). Молодой форвард генерирует почти трипл-дабл за игру, но главное – он действительно ведет за собой «Даллас» как истинный лидер, а не просто набивает статистику. От результатов клуба во многом будет зависеть, дадут ли Луке награду лучшего игрока. Если сам Дончич сохранит прежний уровень (тем более, если прибавит – а он может!), при этом «Маверикс» окажутся вверху таблицы Запада, то мы вполне можем увидеть второго белого европейского MVP. Первым был другая звезда «Далласа» - Дирк Новицки в 2007 году.

источник: «Советский спорт»
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