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«Виллеру» - бан. ЦСКА дошел до 11-0 и повторил рекорд победной серии в Евролиге
23 декабря 01:10
автор: Лев Тигай
автор фото: БК ЦСКА

«Виллеру» - бан. ЦСКА дошел до 11-0 и повторил рекорд победной серии в Евролиге

Московские армейцы во Франции обыграли «Виллербанн» - 87:78. Для нашего клуба эта победа стала 11-й подряд в главном еврокубке.

С тех пор, как в 2016-м году Евролига перешла на нынешний формат – со «сплошным» регулярным чемпионатом без деления на мелкие группы – больше всего матчей подряд выиграл турецкий «Эфес»: 11, в прошлом сезоне, пусть он (сезон, а не «Эфес») и остался неоконченным из-за коронавируса. Кстати, сегодня турецкая команда тоже добилась серьезного успеха: обыграла на своей площадке «Барселону», то есть, лидера турни…

Эй, какой «Барса» лидер, окстись?! Да, она им долго была, но перестала быть еще на прошлой неделе - с тех пор, как ЦСКА окончательно отобрал эту привилегию у каталонского клуба. Уж не знаю, как у «Барсы» было сегодня в Стамбуле, но у нас во Франции все шло, как полагается. С самой первой минуты было видно, кто с кем играет: средний клуб принимал суперклуб. Первый был хозяином площадки формально, второй – по сути.

Точнее ее хозяином был даже не клуб, а конкретный человек – Майк Джеймс. Единственный эпизод, когда в игре ЦСКА отсутствовало то самое, хозяйское чувство, случился в конце третьей четверти, после того, как Джеймс, разгонявший контратаку, въехал в Норриса Коула и получил не только фол в нападении (кстати, весьма спорный), но и микротравму.

К счастью, с началом четвертого периода Джеймс вернулся - и вместе с ним вернулось тотальное доминирование ЦСКА. По ходу этого матча «Виллербанн» ни разу не вел в счете, уже во второй четверти у армейцев было «+15». Разгрома, правда, не случилось, однажды французы даже сподобились на недолгие «-1», но - и только. Ни о какой упорной концовке там и речи не было.

Так ее и не должно было быть. Сейчас мы это понимаем, как нечто само собой разумеющееся. После очень плохого, худшего за десять лет начала Евролиги (2-3) ЦСКА взялся за ум, утряс свою игру и вновь обрел силу всепобеждающей – по крайней мере в «регулярке» - машины. С весьма впечатляющими новыми «деталями» вроде Николы Милутинова, который опять затоптал всех под обоими щитами и взял пять подборов в нападении. Равных в лиге по таким подборам сербскому центровому армейцев нет – как, собственно, и Джеймсу по количеству набираемых очков.

Как они сыграют против соперника посильнее «Виллербанна» и вдобавок без права на поражение, то есть, в плей-офф - это отдельный разговор. Но в том, что ЦСКА в этом плей-офф будет, сомневаться теперь не приходится, а это не так уж мало. Кстати, «соперник посильнее» ожидается буквально вот-вот – 30 декабря в Милане армейцев ждут Кайл Хайнс с Этторе Мессиной…

А, чуть не забыл: «Зенит»! Они сегодня тоже выиграли, причем очень эффектно. Намного крупней, чем ЦСКА – аж «+29»! Тоже в зоне плей-офф идут и делят пятое место - с уже упомянутым «Миланом». Армейцам же пора вспомнить о другой своей серии, которая продолжалась намного дольше: 18 побед подряд в сезонах-2003/04 - 2004/05.

Евролига
Регулярный чемпионат
16-й тур

Виллербанн (Франция) – ЦСКА (Россия) - 78:87 (15:21, 26:25, 19:20, 18:21).

Виллербанн: Ябуселе (16), Лайти (12).

ЦСКА: Джеймс (31+6 передач), Милутинов (17+14 подборов), Шенгелия (13), Хилльярд (11).

Зенит (Россия) – Црвена Звезда (Сербия) – 98:69 (30:12, 18:25, 21:17, 29:15).

Зенит: Риверс (23, трехочковые 7/8), Пангос (17), Бэрон (13), Гудайтис (12).

Црвена Звезда: О’Брайант (13), Давидовац (10).

Другие матчи: Эфес (Турция) – Барселона (Испания) - 86:79, Реал (Испания) – Альба (Германия) - 91:62, Маккаби Т-А (Израиль) – Панатинаикос (Греция) – 89:81.

Положение: ЦСКА – 13 побед – 3 поражения, Барселона, Реал – 11-5, Бавария (Германия) - 10-5, Зенит, Милан (Италия) – 9-5, Валенсия (Испания) – 9-6, Жальгирис (Литва) – 8-7, Эфес – 8-8, Олимпиакос (Греция) – 7-7, Маккаби – 7-9, Баскония (Испания) – 6-8, Альба – 6-9, Панатинаикос, Виллербанн, Фенербахче (Турция) – 5-10, Црвена Звезда – 5-11, Химки (Россия) – 2-13.

Ближайшие матчи российских клубов: 23 декабря – Валенсия – Химки (23.00 мск), 29 декабря – Химки – Олимпиакос (20.00), Маккаби – Зенит (22.05), 30 декабря – Милан – ЦСКА (22.45).

источник: «Советский спорт»
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