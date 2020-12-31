Джеймс и Хайнс чуть не испортили праздник Милутинову. Но овертайм остался за ЦСКА

Последний матч Евролиги в уходящем году завершал и первый круг регулярного чемпионата – за исключением четырех еще не доигранных встреч, которые ранее были отложены из-за коронавируса. Кроме того, «Милан» оставался единственной командой в турнире, не проигрывавшей клубам из нашей страны. «Химкам» в Мытищах итальянцы недавно накидали больше ста очков, а их игра с «Зенитом» как раз входит в число перенесенных и состоится только в конце февраля. ЦСКА же мог не только пополнить российскую «коллекцию скальпов» последним недостающим экспонатом, но и довести свою победную серию до рекордной: За те четыре с половиной сезона, что Евролига проводится со сплошной «регуляркой» без деления на группы, еще никому не удавалось выигрывать 12 раз подряд. До этого дня.

16 ПОДБОРОВ В АТАКЕ В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Победа над командой своего экс-тренера Этторе Мессины далась ЦСКА с огромным трудом. Даже несмотря на подавляющее превосходство под щитами, где царил Никола Милутинов. Сербский центровой, которому именно 30 декабря исполнилось 26 лет, установил рекорд Евролиги-2020/21 по общему количеству подборов и 16 из 19 отскоков взял на щите противника! Это, конечно, тоже рекорд и не сезона, а всего ХХI века – с тех пор, как главный еврокубок проводится не под эгидой ФИБА.

Армейцы выиграли побор под обоими щитами (в сумме - 57:32) и получили 17 дополнительных бросков с игры. Кто бы мог подумать, что в этом матче, продолжавшемся в общей сложности 2 часа 19 минут, они добьются успеха только в овертайме, а на исходе основного времени будут на грани поражения!

ГЛУПЫЙ ЛЯП ДЖЕЙМСА

Тем не менее, так оно и произошло. За 2,2 секунды до конца четвертой четверти Майк Джеймс, получив при ничейном счете право на штрафные и реализовав первый из них, решил умышленно смазать второй. В принципе, он был совершенно прав - хотел лишить Мессину последнего тайм-аута и заставить «Милан» начинать атаку от своего кольца. Но Джеймс не сумел исполнить свою задумку: мяч, брошенный им в щит, не задел дужки и время было остановлено. Мессина взял тайм-аут, и Малкольм Дилэйни, едва не нарушив правило пяти секунд, все-таки нашел навесной передачей в трехсекундную зону одинокого Кайла Хайнса. Капитана и бывшего центрового ЦСКА, на место которого этим летом пришел именинник Милутинов.

Дэниэл Хэкетт пытался накрыть бросок Хайнса сзади, однако ему дали фол. Довольно спорный, хотя судей тоже можно было понять: в концовках такое обычно свистится. К тому же арбитрам сегодня пришлось обслуживать вторую половину матча вдвоем - испанец Хуан Гарсия в большом перерыве «снялся с пробега» из-за плохого самочувствия.