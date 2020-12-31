Джеймс и Хайнс чуть не испортили праздник Милутинову. Но овертайм остался за ЦСКА

Последний матч Евролиги в уходящем году завершал и первый круг регулярного чемпионата – за исключением четырех еще не доигранных встреч, которые ранее были отложены из-за коронавируса. Кроме того, «Милан» оставался единственной командой в турнире, не проигрывавшей клубам из нашей страны. «Химкам» в Мытищах итальянцы недавно накидали больше ста очков, а их игра с «Зенитом» как раз входит в число перенесенных и состоится только в конце февраля. ЦСКА же мог не только пополнить российскую «коллекцию скальпов» последним недостающим экспонатом, но и довести свою победную серию до рекордной: За те четыре с половиной сезона, что Евролига проводится со сплошной «регуляркой» без деления на группы, еще никому не удавалось выигрывать 12 раз подряд. До этого дня.
16 ПОДБОРОВ В АТАКЕ В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Победа над командой своего экс-тренера Этторе Мессины далась ЦСКА с огромным трудом. Даже несмотря на подавляющее превосходство под щитами, где царил Никола Милутинов. Сербский центровой, которому именно 30 декабря исполнилось 26 лет, установил рекорд Евролиги-2020/21 по общему количеству подборов и 16 из 19 отскоков взял на щите противника! Это, конечно, тоже рекорд и не сезона, а всего ХХI века – с тех пор, как главный еврокубок проводится не под эгидой ФИБА.
Армейцы выиграли побор под обоими щитами (в сумме - 57:32) и получили 17 дополнительных бросков с игры. Кто бы мог подумать, что в этом матче, продолжавшемся в общей сложности 2 часа 19 минут, они добьются успеха только в овертайме, а на исходе основного времени будут на грани поражения!
ГЛУПЫЙ ЛЯП ДЖЕЙМСА
Тем не менее, так оно и произошло. За 2,2 секунды до конца четвертой четверти Майк Джеймс, получив при ничейном счете право на штрафные и реализовав первый из них, решил умышленно смазать второй. В принципе, он был совершенно прав - хотел лишить Мессину последнего тайм-аута и заставить «Милан» начинать атаку от своего кольца. Но Джеймс не сумел исполнить свою задумку: мяч, брошенный им в щит, не задел дужки и время было остановлено. Мессина взял тайм-аут, и Малкольм Дилэйни, едва не нарушив правило пяти секунд, все-таки нашел навесной передачей в трехсекундную зону одинокого Кайла Хайнса. Капитана и бывшего центрового ЦСКА, на место которого этим летом пришел именинник Милутинов.
Дэниэл Хэкетт пытался накрыть бросок Хайнса сзади, однако ему дали фол. Довольно спорный, хотя судей тоже можно было понять: в концовках такое обычно свистится. К тому же арбитрам сегодня пришлось обслуживать вторую половину матча вдвоем - испанец Хуан Гарсия в большом перерыве «снялся с пробега» из-за плохого самочувствия.
«АМНИСТИЯ» ОТ ХАЙНСА
Забрось Хайнс оба штрафных, и для армейцев все было бы кончено, ведь до сирены оставалось всего четыре десятых. К счастью, Хайнс один раз промазал, что означало овертайм. И в пятиминутке Джеймс, который в целом провел матч крайне неровно (меньше 30 процентов попаданий с игры и семь потерь), взялся, наконец, за ум: две подряд его передачи на 3-очковую дугу, обернувшиеся попаданиями Никиты Курбанова и Хэкетта, принесли ЦСКА решающий перевес – 88:82.
Армейцы уверенно лидируют в регулярном чемпионате, на две победы опережая «Реал», а «Зенит» после вчерашнего успеха в Тель-Авиве поднялся на третье место, вытеснив оттуда «Барселону». Кроме того, сегодня ночью был доигран последний матч первого этапа в Кубке Европы и определился состав всех групп на следующей стадии - Топ-16. Россию там представляют казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив».
Евролига
Регулярный чемпионат
17-й тур
Милан (Италия) – ЦСКА (Россия) - 87:91 ОТ (17:17, 16:22, 25:20, 22:21, 7:11)
Милан: Лидэй (21), Пантер (17), Дилэйни (14), Шилдс (13), Хайнс (11+3 блок-шота).
ЦСКА: Джеймс (20+11 передач, трехочковые 3/12), Хэкетт (19, трехочоквые 3/7), Милутинов (17+19 подборов), Фойтманн (13+12 подборов, трехочковые 3/5).
Маккаби Т-А (Израиль) – Зенит (Россия) – 72:78 (22:18, 13:19, 17:25, 20:16)
Маккаби: Уилбекин (18), Дорси (13), Жижич (10), Брайант (10).
Зенит: Пойтресс (16), Понитка (14+7 подборов+5 передач+2 перехвата), Пангос (11+6 передач).
Химки (Россия) – Олимпиакос (Греция) – 88:105 (23:26, 27:25, 14:27, 24:27)
Химки: Швед (22+9 передач, трехочковые 3/8), Вяльцев (17, трехочковые 5/6), Мики (17+3 блок-шота).
Олимпиакос: Слукас (25, трехочковые 5/7), Везенков (19), Эллис (15), Харрисон (12), Мартин (11).
Другие матчи: Бавария (Германия) – Барселона (Испания) - 90:77, Эфес (Турция) – Реал (Испания) – 65:73, Баскония (Испания) – Валенсия (Испания) – 71:70, Альба (Германия) – Жальгирис (Литва) – 71:74, Фенербахче (Турция) – Виллербанн (Франция) - 81:59, Црвена Звезда (Сербия) – Панатинаикос (Греция) - 74:71.
Положение: ЦСКА – 14 побед-3 поражения, Реал – 12-5, Зенит – 10-5, Барселона, Бавария – 11-6, Жальгирис, Валенсия – 10-7, Милан – 9-7, Баскония, Олимпиакос – 8-8, Эфес – 8-9, Маккаби, Фенербахче – 7-10, Альба – 6-10, Црвена Звезда – 6-11, Панатинаикос, Виллербанн, 5-11, Химки – 2-15.
Ближайшие матчи российских клубов: 7 января – Панатинаикос – Зенит (22.00 мск), Баскония – ЦСКА (23.00), 8 января – Жальгирис – Химки (21.00).
Кубок Европы
1-й групповой турнир
Группа А. Матч 7-го тура. Ховентут (Испания) – Бурк (Франция) - 90:75. Итог: Ховентут – 8-2, УНИКС (Россия), Бурк, Партизан (Сербия) – 6-4, Бахчесехир (Турция), Венеция (Италия) – 2-8.
Группа В. Итог: Леваллуа (Франция), Уникаха (Испания) – 7-3, Морнар (Черногория), Будучност (Черногория) – 5-5, Ульм (Германия) – 4-6, Брешия (Италия) – 2-8.
Группа С. Итог: Виртус (Италия) – 10-0, Локомотив-Кубань (Россия) – 8-2, Монако (Франция) – 6-4, Андорра (Испания) – 3-7, Литкабелис (Литва) – 2-8, Антверпен (Бельгия) – 1-9.
Группа D. Итог: Гран Канария (Испания) – 8-2, Олимпия (Словения) – 7-3, Тренто (Италия) – 6-4, Нантер (Франция) – 4-6, Бурсаспор (Турция) – 3-7, Промитеас (Греция) – 2-8.
2-й групповой турнир
Группа Е: Ховентут (А1 - первое место в группе А), Уникаха (В2), Монако (С3), Нантер (D4)
Группа F: Леваллуа (В1), Локомотив-Кубань (С2), Тренто (D3), Партизан (А4)
Группа G: Виртус (С1), Олимпия (D2), Бурк (А3), Будучност (В4)
Группа Н: Гран Канария (D1), УНИКС (А2), Морнар (В3), Андорра (С4)
Игры в этих группах пройдут в два круга с 13 января по 10 марта. По два лучших клуба из каждой группы выходят в плей-офф. Пары 1/4 финала составляются так: Е1 (1-е место в группе Е) – G2, G1 – Е2, F1 – Н2, Н1 – F2. Все три раунда плей-офф пройдут сериями до двух побед по схеме «1-1-1». Преимущество своей площадки имеют клубы, занявшие более высокое место в группе на 2-м этапе или, если места одинаковые, одержавшие больше побед. Даты плей-офф: 1/4 финала – 23-31 марта, 1/2 - 6-14 апреля, финал – 27 апреля – 4 мая. Обладатель Кубка Европы получает путевку в Евролигу на следующий сезон.